Professores questionam atraso do BDE 2026 e cobram valorização profissional do Governo de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O Bônus de Desempenho da Educação (BDE) 2026, pago nos últimos anos pelo Governo de Pernambuco no Dia dos Professores, celebrado nesta quinta-feira (15), ainda não foi depositado.

Ao acessar o site (https://bde.educacao.pe.gov.br/) destinado à consulta, os profissionais encontram uma mensagem informando que o portal está em desenvolvimento (98%) e que estará disponível em breve.

A falta de informações por parte da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE-PE) tem gerado queixas entre os professores e funcionários da rede estadual de ensino.

“Não temos valorização nenhuma nesse governo. Ficou claro desde o início. São anos recebendo o BDE no dia 15, e agora? Segurou o dinheiro por quê?”, questionou uma professora nas redes sociais da SEE.

Na mesma publicação, outra professora destacou o trabalho realizado ao longo do ano passado e cobrou o pagamento da bonificação. “A gente quer o BDE, afinal é fruto de um trabalho árduo durante o ano de 2025, entregamos resultados. Agora queremos o nosso BDE”, afirmou.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe) publicou uma nota cobrando um posicionamento do Governo do Estado.

"Hoje, 15 de outubro, dia do professor e da professora, nós pensamos que iríamos receber o pagamento do BDE ou pelo menos o bônus.Mesmo que a gente não concorde com as metas, porque elas não dependem somente de quem está em sala de aula, mas também da responsabilidade do Governo do Estado, o BDE é lei! Mas o Governo do Estado e a Secretaria de Educação não se pronuncia", criticou o sindicato.

A coluna Enem e Educação entrou em contato com a Secretaria de Educação para solicitar esclarecimentos sobre a previsão de pagamento, o valor total destinado à bonificação nesta edição — referente ao calendário de 2025 — e o número de profissionais que serão contemplados.

Em nota enviada nessa quarta-feira (14), a SEE-PE apenas informou que “o Bônus de Desempenho da Educação (BDE) deve ser pago até o fim do mês de outubro". "A pasta disponibilizará todas as informações, cronograma e calendário sobre o benefício em seus canais oficiais”, completou.

Investimento do BDE 2025 foi de R$ 207 milhões

No ano passado, o Governo de Pernambuco destinou mais de R$ 207 milhões ao pagamento do BDE 2025. Na ocasião, os valores individuais variaram entre R$ 240,72 e R$ 11.268,20, contemplando mais de 36 mil vínculos de profissionais que atuaram nos processos educacionais e alcançaram as metas estabelecidas

As metas do BDE são pactuadas com base no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador de qualidade da educação aferido pelo Ministério da Educação (MEC), que considera o desempenho dos estudantes em português e matemática, além das taxas de aprovação.

Também é levado em conta o Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe), criado pelo governo estadual para acompanhar anualmente a qualidade do ensino nas redes públicas estadual e municipais.



Têm direito à bonificação os profissionais que atuam nas unidades participantes do programa, incluindo escolas com turmas do 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio, etapas contempladas pelas avaliações que compõem os indicadores.