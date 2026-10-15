fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2026: veja onde encontrar provas anteriores e gabaritos oficiais

Estudantes podem baixar gratuitamente no portal do Inep os cadernos de provas anteriores do exame para praticar antes da avaliação

Por Aisha Vitória Publicado em 15/10/2026 às 17:13
Provas do Enem 2025
Provas do Enem 2025 - Angelo Miguel/MEC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode utilizar provas de edições anteriores para conhecer o formato das questões, revisar conteúdos e organizar os estudos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza gratuitamente os cadernos de questões e os gabaritos oficiais do exame em seu portal.

O material reúne provas de diferentes anos, permitindo que os candidatos pratiquem questões das quatro áreas do conhecimento avaliadas no Enem: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

Onde encontrar as provas anteriores do Enem?

Para acessar os documentos, o estudante deve entrar na página oficial de Provas e Gabaritos do Enem, disponível no site do Inep. O portal reúne arquivos de edições desde 1998, com provas organizadas por ano.

O acesso pode ser feito diretamente pelo link: Provas e Gabaritos do Enem — Inep.

Na página, basta selecionar o ano desejado para consultar os arquivos disponíveis. Em seguida, o candidato pode localizar os cadernos de questões e os respectivos gabaritos para baixar os documentos e utilizá-los durante a preparação.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como baixar os cadernos de questões e os gabaritos?

O procedimento é simples e pode ser realizado gratuitamente. Confira o passo a passo:

  1. Acesse o portal do Inep: entre na página de Provas e Gabaritos do Enem.
  2. Escolha o ano da edição: selecione o período que deseja consultar, como 2025, 2024 ou anos anteriores.
  3. Identifique o dia de aplicação: as provas do Enem são divididas em dois dias, com cadernos de questões específicos para cada aplicação.
  4. Selecione a cor do caderno: localize a versão correspondente, identificada por cores como azul, amarelo, branco ou verde.
  5. Baixe os arquivos: clique em “Prova” para acessar o caderno de questões e em “Gabarito” para consultar as respostas oficiais.

É importante conferir o dia de aplicação e a cor do caderno antes de baixar o gabarito. Como existem diferentes versões das provas, utilizar o documento correspondente evita divergências na correção.

Como usar as provas antigas na preparação para o Enem?

Resolver questões de edições anteriores é uma maneira de se familiarizar com o estilo do exame e identificar os conteúdos que precisam de mais atenção. Para aproveitar o material, o candidato pode simular as condições de aplicação, responder às questões dentro de um tempo determinado e consultar o gabarito somente depois de concluir a atividade.

Após a correção, vale registrar os erros e revisar os assuntos relacionados às questões que apresentaram maior dificuldade. Também é possível acompanhar o desempenho em cada área do conhecimento ao longo dos estudos.

Outro ponto importante é observar a interpretação de textos, gráficos, tabelas e situações-problema, habilidades frequentemente exigidas nas questões do exame.

O uso de provas anteriores deve ser combinado com a revisão dos conteúdos e a prática de redação. Dessa forma, o estudante consegue acompanhar a própria evolução e direcionar a preparação para o Enem 2026.

Receba as principais notícias em tempo real no WhatsApp do Jornal do Commercio

Leia também

Candidato já pode conferir onde fará reaplicação da PND, no domingo (18)
PROVA

Candidato já pode conferir onde fará reaplicação da PND, no domingo (18)
Enem 2026: para que serve a nota do exame? Veja quais programas podem utilizá-la
Ensino superior

Enem 2026: para que serve a nota do exame? Veja quais programas podem utilizá-la

Compartilhe

Tags

Imagem de Aisha Vitória

Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

Siga Aisha Vitória