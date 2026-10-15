Enem 2026: veja onde encontrar provas anteriores e gabaritos oficiais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estudantes podem baixar gratuitamente no portal do Inep os cadernos de provas anteriores do exame para praticar antes da avaliação

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Quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode utilizar provas de edições anteriores para conhecer o formato das questões, revisar conteúdos e organizar os estudos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza gratuitamente os cadernos de questões e os gabaritos oficiais do exame em seu portal.

O material reúne provas de diferentes anos, permitindo que os candidatos pratiquem questões das quatro áreas do conhecimento avaliadas no Enem: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

Onde encontrar as provas anteriores do Enem?

Para acessar os documentos, o estudante deve entrar na página oficial de Provas e Gabaritos do Enem, disponível no site do Inep. O portal reúne arquivos de edições desde 1998, com provas organizadas por ano.

O acesso pode ser feito diretamente pelo link: Provas e Gabaritos do Enem — Inep.

Na página, basta selecionar o ano desejado para consultar os arquivos disponíveis. Em seguida, o candidato pode localizar os cadernos de questões e os respectivos gabaritos para baixar os documentos e utilizá-los durante a preparação.

Como baixar os cadernos de questões e os gabaritos?

O procedimento é simples e pode ser realizado gratuitamente. Confira o passo a passo:

Acesse o portal do Inep: entre na página de Provas e Gabaritos do Enem. Escolha o ano da edição: selecione o período que deseja consultar, como 2025, 2024 ou anos anteriores. Identifique o dia de aplicação: as provas do Enem são divididas em dois dias, com cadernos de questões específicos para cada aplicação. Selecione a cor do caderno: localize a versão correspondente, identificada por cores como azul, amarelo, branco ou verde. Baixe os arquivos: clique em “Prova” para acessar o caderno de questões e em “Gabarito” para consultar as respostas oficiais.

É importante conferir o dia de aplicação e a cor do caderno antes de baixar o gabarito. Como existem diferentes versões das provas, utilizar o documento correspondente evita divergências na correção.

Como usar as provas antigas na preparação para o Enem?

Resolver questões de edições anteriores é uma maneira de se familiarizar com o estilo do exame e identificar os conteúdos que precisam de mais atenção. Para aproveitar o material, o candidato pode simular as condições de aplicação, responder às questões dentro de um tempo determinado e consultar o gabarito somente depois de concluir a atividade.

Após a correção, vale registrar os erros e revisar os assuntos relacionados às questões que apresentaram maior dificuldade. Também é possível acompanhar o desempenho em cada área do conhecimento ao longo dos estudos.

Outro ponto importante é observar a interpretação de textos, gráficos, tabelas e situações-problema, habilidades frequentemente exigidas nas questões do exame.

O uso de provas anteriores deve ser combinado com a revisão dos conteúdos e a prática de redação. Dessa forma, o estudante consegue acompanhar a própria evolução e direcionar a preparação para o Enem 2026.



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