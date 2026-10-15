Dia do Professor: Cultura MeMaker inspira educadores a multiplicar oportunidades
O Instituto MeMaker já impactou mais de 2 mil jovens com uma abordagem interdisciplinar que integra Design, Tecnologia, Empreendedorismo, e Inglês
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“Eu não escolhi, na verdade. Acho que fui escolhido.” É assim que Jean França, de 23 anos, define o início de sua trajetória como professor.
Morador da Imbiribeira e com raízes na Comunidade Entra Apulso, no Recife, ele chegou à sala de aula enquanto cursava Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O que começou como uma experiência de estágio se transformou em uma oportunidade de descobrir na docência um caminho profissional e de compartilhar conhecimentos por meio do ensino da robótica.
Para Jean, ensinar também significa estar aberto a aprender. A cada turma, surgem novas experiências, perspectivas e possibilidades de adaptar os projetos à realidade dos estudantes. Essa troca, segundo ele, é parte essencial do trabalho em sala de aula. “Toda aula é uma aula diferente, toda aula a gente aprende algo novo. É muito bom entender um pouco da vivência deles e adaptar os nossos projetos para a vivência deles”, afirmou.
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Recentemente, o professor acompanhou duas equipes na modalidade prática da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR): uma na categoria de resgate e outra na artística. O desempenho dos estudantes trouxe resultados que superaram as expectativas e reforçaram a importância de proporcionar experiências que ampliem seus horizontes.
“Não imaginávamos que ficaríamos em primeiro lugar no regional. Depois, ficamos entre as seis melhores equipes do estado. É incrível ter esse momento com os alunos”, relatou.
Mais do que as conquistas na competição, Jean destacou as descobertas que surgem quando os jovens têm acesso a novas ferramentas e conhecimentos. O contato com a cultura maker, que estimula a criatividade e o aprendizado por meio da experimentação, pode abrir caminhos e aproximar os estudantes de possibilidades antes pouco conhecidas.
“É incrível poder conhecer algo novo, sair da casinha e ver que o mundo é muito maior do que você imagina. A cultura maker é muito massa, isso abre portas realmente”, destacou.
Retribuir e dar novas oportunidades
A experiência de Jean mostra como a docência pode nascer de caminhos inesperados. Para Cleyton Rodrigues da Silva, de 30 anos, a relação com o ensino tem um significado especial: voltar ao lugar onde um dia foi aluno para oferecer a outros jovens oportunidades semelhantes às que recebeu.
Cleyton conheceu o Instituto MeMaker em 2020, no início da pandemia, quando procurava uma atividade que pudesse realizar remotamente. Ao lado de amigos, participou do curso Bora, no qual teve contato com temas como tecnologia, inovação, robótica e desenvolvimento de software. A experiência, inicialmente voltada ao aprendizado, despertou também o interesse pela educação e pelo impacto social que ela pode promover.
“A experiência despertou em mim uma paixão enorme pelo impacto social da educação. Comecei fazendo monitorias e, depois, fui chamado para atuar como professor e educador social”, contou.
Foi durante as monitorias que Cleyton percebeu a afinidade com a docência. A facilidade para explicar conteúdos e ajudar outras pessoas a compreenderem o que ele próprio estava aprendendo contribuiu para que assumisse novas responsabilidades e encontrasse na educação uma forma de contribuir com a formação de outros jovens.
O retorno ao Instituto MeMaker, dessa vez como educador, tornou a experiência ainda mais significativa. Ao reconhecer nos estudantes desafios semelhantes aos que enfrentou durante sua formação, ele passou a enxergar o trabalho como uma oportunidade de retribuir o que recebeu.
“A gente nunca deixa de ser aluno. Voltar para aquele ambiente foi incrível, porque eu entendi que aquilo que eu estava passando, outras pessoas também estavam passando. Como educador social, foi uma sensação de fechar um ciclo com chave de ouro. É muito gratificante estar do outro lado da sala, podendo proporcionar para novos alunos as mesmas oportunidades e descobertas de crescimento que eu tive”, afirmou.
Mais de 2 mil jovens impactados
Fundado em 2017, o Instituto MeMaker já impactou mais de 2 mil jovens em situação de vulnerabilidade, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e para a ampliação de oportunidades profissionais em Pernambuco.
Com uma abordagem interdisciplinar que integra Design, Tecnologia, Empreendedorismo, Arteterapia e Inglês, a instituição utiliza a criatividade e a cultura como ferramentas de transformação social. Por meio de oficinas práticas e projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o instituto busca estimular a autonomia dos jovens e fortalecer seu potencial de atuação nas próprias comunidades.