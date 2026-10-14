No Dia dos Professores, desafios da carreira expõem urgência da valorização docente, mas educadores seguem apostando na transformação pela educação

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Levantamento revela queda de 31,1% entre jovens professores do ensino médio e alta de 104,5% no número de docentes com 60 anos ou mais

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Em mais um Dia dos Professores, celebrado nesta quinta-feira (15), as homenagens à categoria contrastam com problemas históricos que persistem na educação pública.

O descumprimento do piso salarial nacional do magistério por muitos estados e municípios, a falta de condições adequadas de trabalho, as salas de aula superlotadas e a precariedade da infraestrutura escolar seguem entre os principais desafios enfrentados pelos profissionais.

Pequisas recentes também evidenciam as dificuldades de atrair e manter novos professores na rede pública. A segunda edição do levantamento "Apagão dos Professores: o desafio da renovação dos professores no Brasil", do Instituto Semesp, divulgado em setembro deste ano, mostrou que o número de docentes do ensino médio com até 24 anos caiu 31,1% entre 2015 e 2025, enquanto o contingente de professores com 60 anos ou mais cresceu 104,5% no período.

Já o Panorama da Educação 2026 (Education at a Glance) apontou que, em 2022, apenas 44,3% dos professores brasileiros dos anos finais do ensino fundamental estavam satisfeitos com as condições de trabalho, ante 68,4% na média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em relação aos salários, o índice de satisfação era ainda menor: 22,3% entre os brasileiros, contra 38,7% na média da organização.

Mas, por trás desses indicadores que revelam os percalços da carreira, há muitos professores que encontram na escola razões para permanecer, movidos pela crença na educação como instrumento de transformação social, e que merecem ser valorizados pela sociedade.

É o caso do doutor em Educação e professor do IFSertão, Raphael Alves, que, embora não tenha escolhido a docência como primeira opção profissional, acredita no potencial da escola pública. Isso, porém, não o impede de chamar a atenção para os desgastes enfrentado cotidianamente.

“A gente tem uma carga horária muito grande para um salário que não compensa o tanto de desgaste e tempo que você utiliza ali — para não falar do trabalho pós-escola, né? A gente trabalha muito em casa”, relatou. "Acho que a maioria dos professores que eu conheço que estão na rede básica tem dois, três vínculos para conseguir ter uma renda minimamente bacana", completou.

Na avaliação de Raphael, a desvalorização do ensino também está ligada às mudanças na relação entre escola, famílias e estudantes. “Com o fator tecnologia, acho que a juventude foi sendo levada, meio assediada por outras ideias. E aí acho que é um combo de fatores. Esse discurso do empreendedorismo parece fazer com que a escola e o professor não sejam mais tão necessários”, criticou.

"Existem pais que só mandam o menino pra escola, a gente percebe hoje, por uma questão protocolar de lei, para manter a saída dele do ensino médio. E esse aluno geralmente chega muito desconectado, e muito desrespeitoso com o ambiente da escola, com os professores", declarou Raphael.

Esse contexto, segundo o professor, ajuda a explicar por que a carreira deixou de ser uma escolha atraente para muitos jovens, que buscam inspiração em outras referências. “Eu não vejo mais aluno dizendo que quer ser professor. Eles querem ser muitas coisas, mas professor é uma quarta, quinta opção, tipo ‘se nada der certo’”, lamentou.

Doutor em Educação e professor do IFSertão, Raphael Alves - Oficina de Estudos

Educação persiste como um caminho de esperança

Para o professor de Língua Portuguesa da rede estadual e dos Anos Finais e EJA da rede municipal em Camaragibe, Leonardo Silva, não se pode esquecer que o docente é um ser humano que também necessita de cuidado emocional.

"Muitas vezes falta isso nas escolas, nas redes como um todo. A gente olha muito para os índices, para os estudantes e para a escola, mas quem olha para o professor?", afirmou. Ainda assim, ele encontra esperança ao ver que crianças, jovens e adultos, cada um carregando suas próprias histórias, veem na escola um espaço de possibilidades, não só de aprendizagem, mas também de acolhimento e escuta.

"Eu não acredito que a educação sozinha seja capaz de resolver todos os problemas da sociedade, mas eu tenho, sim, a convicção de que nenhuma sociedade consegue transformar sua realidade sem investir na educação", pontuou. "Mas ela não pode depender exclusivamente de um esforço individual meu ou do compromisso dos professores. Ela precisa sim ser uma responsabilidade assumida pelo poder público e por toda a sociedade", completou.

Essa transformação, que ultrapassa o chão da sala de aula e se estende à comunidade, tem sido observada por Leonardo por meio de projetos científicos. Na Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (EREFEM) Conselheiro Samuel Mac Dowell, diante do problema do descarte de esponjas sintéticas, que contribuem para a geração de microplásticos, os alunos desenvolveram esponjas biodegradáveis a partir da fibra de coco.

Outro projeto envolveu a extração, em laboratório, de substâncias de frutas cítricas para a produção de um impermeabilizante caseiro, desenvolvido para solucionar problemas de infiltração nas casas dos estudantes e na estrutura da escola.

"Nós fomos a fundo na pesquisa, nos experimentos para conseguir chegar no resultado final. E isso causa nos meninos um sentimento de: 'Caramba, a gente conseguiu fazer! Caramba, deu certo!'. Tudo isso faz com que eles tenham uma outra perspectiva, sabe?", pontuou.

O professor Leonardo Santos e os alunos da EREFEM Conselheiro Samuel Mac Dowell desenvolveram uma esponja biodegradável feita a partir de fibra de coco - Cortesia

Resistência e motivação

Professor da rede municipal de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, Sebastião Vieira conquistou o 1º lugar no Prêmio Educador Transformador e vê na tecnologia uma ferramenta para despertar o potencial dos alunos, com iniciativas que vão da sustentabilidade à inclusão.

Um de seus projetos mais recentes é o Minha Voz, aplicativo desenvolvido em parceria com a professora Judite Lourenço, do Atendimento Educacional Especializado (AEE), para facilitar a comunicação de crianças com limitações na fala.

“No primeiro momento, apresentamos aos alunos como criar um aplicativo e trabalhamos com eles a capa, o desenho da plataforma e a organização dos botões. Temos um aluno autista não verbal e mostramos que ele pode se comunicar de outra forma, escrever no teclado e pedir para ir ao banheiro, por exemplo. Buscamos utilizar a inteligência artificial com intenção”, explicou o professor.

As funcionalidades foram desenvolvidas a partir das sugestões dos estudantes do 4º ano da Escola Municipal Jaime Gonçalves Bold, localizada no Alto do Bigode, em Paulista. O aplicativo pode ser acessado pelo celular ou tablet, pelo site https://minha-voz-aee.netlify.app/. Não é necessário fazer um cadastro, e as mensagens, preferências e personalizações são armazenadas apenas no dispositivo utilizado.

Segundo Sebastião, os estudantes se envolveram em todas as etapas do projeto, identificando o problema, apresentando ideias e trabalhando em equipe. Ao ser questionado pela coluna Enem e Educação sobre o que o motiva a seguir na carreira docente, ele destacou a importância de inspirar os alunos e ampliar suas perspectivas de futuro.

“O jovem de hoje tem outros referenciais. Muitos acreditam que vão enriquecer como youtubers ou influenciadores, sem perceber a importância da formação. Falta orientação, inclusive por parte das famílias”, avaliou.

Para o professor, projetos como o Minha Voz também ajudam a valorizar a docência e a despertar o interesse dos estudantes pela ciência. “É uma forma de resistência e de mostrar que precisamos motivar, engajar e empoderar nossos alunos. Quando eles veem o professor recebendo um prêmio ou fazendo mestrado, percebem que também podem pesquisar e ser cientistas. Já ouvi muitos alunos dizerem: ‘Tio, quero ser cientista igual ao senhor’”, contou.

Professor Sebatião Vieira desenvolveu junto com os alunos do 4º ano, um aplicativo para comunicação inclusiva - Cortesia

Rede de colaboração é fundamental

A professora Uanne Freire Bezerra Araújo, que tem 20 anos de carreira, também aposta na ciência como caminho para transformar a realidade dos estudantes da rede pública de ensino.

Sob sua coordenação, os estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Aura Sampaio, localizada no município de Salgueiro, no Sertão do Estado, elaboraram projetos voltados ao enfrentamento do alto índice do mosquito Aedes aegypti na região, diante do aumento dos casos registrados.

O grupo realizou um levantamento etnobotânico para compreender como a comunidade utilizava determinadas plantas e, a partir desse estudo, mapeou a área e selecionou dez espécies com respaldo bibliográfico.

Em parceria com moradores e agentes de saúde, os alunos coletaram larvas de mosquitos e passaram a testar larvicidas produzidos com extratos de plantas da Caatinga. Outra ação foi a criação de um protetor solar, também desenvolvido a partir de espécies vegetais da região.

O projeto Estratégias Integradas de Bioinovação e Inteligência Artificial para o Controle Sustentável do Aedes aegypti recebeu menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, da Fiocruz.

"Eu acredito na educação como um fator de mudança para melhorar a vida desse estudante. Aqui, eles estão distantes de todos os centros de pesquisa e, muitas vezes, isso faz com que eles não tenham grandes sonhos. Então, a gente mostra que é possível, através da educação, mudar a realidade deles", relatou a professora.

Quando esses projetos são reconhecidos e ultrapassam as fronteiras do município, chegando à capital, a outros estados, como São Paulo, e até a outros países, os estudantes percebem que podem ser protagonistas do próprio conhecimento.

No entanto, para que essas oportunidades sejam possíveis, é fundamental contar com uma rede de colaboração. "Eu tô aqui falando, mas represento um grupo que trabalha com pesquisa. É um grupo de professores, estudantes, bibliotecária, coordenadora e gestão, principalmente a Gerência Regional de Educação (GRE). Se todos estiverem alinhados com esse objetivo, facilita. Agora, quando a gente não tem, não dá as mãos realmente a toda essa rede envolvida nesse objetivo, aí vêm todos os problemas, né?", afirmou.