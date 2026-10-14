MEC aciona PF e AGU para investigar ameaças contra 10 universidades federais

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O MEC ressalta que a atuação da PF e da AGU é urgente 'para apurar a autoria, a materialidade e as circunstâncias das ameaças e dos atos de violência'

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Após o registro de ameaças contra universidades federais, estudantes e docentes nos últimos dias, o Ministério da Educação (MEC) solicitou à Polícia Federal (PF) e à Advocacia-Geral da União (AGU) a investigação dos casos e a adoção das medidas jurídicas cabíveis.

Nos documentos encaminhados, o MEC ressalta que a atuação da PF e da AGU é urgente “para apurar a autoria, a materialidade e as circunstâncias das ameaças e dos atos de violência direcionados às universidades federais”.

“O contexto sensível do período eleitoral amplia a gravidade desses atos, tornando imperativa a salvaguarda da integridade física da comunidade acadêmica e do patrimônio público. Essas ameaças e violências buscam intimidar o debate democrático, perturbar a ordem pública e comprometer o livre exercício das funções constitucionais das instituições de ensino superior”, diz trecho dos ofícios encaminhados.

Os casos de ameaça foram registrados nos campi da Universidade Federal Fluminense (UFF), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), da Universidade de Brasília (UnB), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), da Universidade Federal de Jataí (UFJ), da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), da Universidade Federal do Pará (UFPA), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

Ministro esteve na UFPE

Durante visita à UFPE, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou que a Polícia Federal foi acionada imediatamente após a divulgação de mensagens com ameaças de ataque à instituição.

No dia 7 de outubro, um incêndio atingiu o prédio que, antes de se tornar o Parque Tecnológico, abrigava a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE). O fogo destruiu laboratórios de pesquisa da universidade, com prejuízos estimados em aproximadamente R$ 100 milhões, considerando equipamentos e estruturas danificados.

O incêndio ocorreu um dia após estudantes realizarem uma manifestação em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

“Então, foi necessário, até para saber as causas deste incidente, acionar a Polícia Federal, que já instaurou o inquérito. Já começaram as investigações, já começou a perícia para saber o que aconteceu; já foram feitas, inclusive, oitivas hoje de pessoas suspeitas que enviaram essas mensagens e de outras pessoas que também ameaçaram a universidade”, disse Barchini durante coletiva de imprensa concedida na última quinta-feira (8).

Entre as mensagens reproduzidas em capturas de tela que circularam nas redes sociais e foram divulgadas por estudantes, artistas e parlamentares, estava a seguinte ameaça: “Vamos explodir o departamento de vocês, no segundo turno é Flavio. Nosso ato vai vir mais forte e não vai ser só amor, igual a vocês esquerdistas de merda. Se arrependam e dobrem os joelhos, seus acéfalos. Fiquem espertos com a bomba”.

O reitor da UFPE, Alfredo Gomes, também afirmou esperar que o caso seja devidamente apurado pelas autoridades. "Nós achamos um absurdo uma instituição pública com a tradição da Universidade Federal ser objeto de ataques nas redes sociais, repudiamos profundamente essa postura. Então, pedimos à Polícia Federal a abertura do processo em relação às causas do incêndio e também à circulação de ameaças à nossa comunidade estudantil. Esperamos que seja devidamente apurado e, se comprovada qualquer atitude, que as pessoas sejam devidamente punidas", disse.