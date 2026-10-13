Enem 2026: quem tem direito à reaplicação e como solicitar?

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Participantes afetados por problemas logísticos ou diagnosticados com doenças infectocontagiosas previstas no edital podem pedir uma nova aplicação

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Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 que enfrentarem problemas específicos durante a aplicação das provas ou forem diagnosticados com determinadas doenças infectocontagiosas poderão solicitar a reaplicação do exame. O pedido deve ser feito pela Página do Participante, e a concessão depende da análise do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As provas do Enem 2026 estão previstas para os dias 8 e 15 de novembro. A reaplicação é destinada a situações previstas nas regras do exame e não representa uma segunda oportunidade para todos os candidatos que não conseguirem comparecer ou concluir a prova.

Quem tem direito à reaplicação do Enem?

De acordo com as orientações do Inep, podem solicitar a reaplicação os participantes afetados por problemas logísticos durante a aplicação ou diagnosticados, na semana anterior a um dos dias de prova, com uma das doenças infectocontagiosas listadas no edital. Os pedidos são analisados individualmente pelo instituto.

Entre os problemas logísticos que podem justificar a solicitação estão:

Desastres naturais que comprometam a infraestrutura do local de prova;

Falta de energia elétrica que prejudique a realização do exame por falta de iluminação natural;

Erros nos procedimentos de aplicação que provoquem prejuízo comprovado ao participante.

A análise considera as circunstâncias de cada ocorrência. Portanto, a apresentação do pedido não garante automaticamente o direito de realizar a prova novamente.

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Quais doenças permitem solicitar a reaplicação?

O Inep prevê a possibilidade de reaplicação para participantes acometidos por doenças infectocontagiosas especificadas no edital. A lista inclui:

Tuberculose;

Coqueluche;

Difteria;

Doença invasiva por Haemophilus influenzae;

Doença meningocócica e outras meningites;

Varíola e mpox;

Influenza humana A e B;

Poliomielite por poliovírus selvagem;

Sarampo;

Rubéola;

Varicela (catapora);

Covid-19.

O participante que estiver com uma dessas doenças não deve comparecer ao local de aplicação. Para solicitar a reaplicação, precisa apresentar documentação comprobatória conforme as exigências do Inep.

Como solicitar a reaplicação do Enem?

O pedido deve ser realizado pela internet, na Página do Participante. O candidato precisa acompanhar o prazo definido no edital e seguir as orientações para registrar a solicitação.

No caso de doença infectocontagiosa, é necessário anexar um documento legível que comprove a condição de saúde. Segundo o Inep, a documentação deve conter o nome completo do participante, o diagnóstico ou o código correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID-10), além da assinatura e da identificação do profissional responsável, com o respectivo registro profissional.

Após enviar o pedido, o participante deve acompanhar a situação da solicitação na própria plataforma. O instituto analisa os documentos e as circunstâncias informadas para decidir se a reaplicação será autorizada.

Quem passou mal durante a prova pode solicitar a reaplicação?

Não necessariamente. O Inep esclarece que o participante que apresentar indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação, deixar de concluir as provas ou precisar sair do local não poderá retornar à sala para continuar o exame nem solicitar a reaplicação por esse motivo.

A possibilidade de uma nova aplicação se aplica às situações específicas previstas nas regras do exame. Por isso, passar mal durante a prova não deve ser confundido com o diagnóstico de uma das doenças infectocontagiosas que permitem solicitar a reaplicação.

Quem faltou ao Enem por motivos pessoais tem direito a uma nova prova?

A ausência por motivos pessoais, como compromissos de trabalho, problemas de transporte ou perda do horário de entrada, não garante o direito à reaplicação. O mesmo vale para quem decidiu não comparecer por não se sentir preparado para o exame.

O Inep informa que o não comparecimento nas datas e nos horários estabelecidos caracteriza ausência, sem direito automático a uma segunda oportunidade. A reaplicação é restrita aos casos previstos no edital.

Quando será realizada a reaplicação do Enem 2026?

A data da reaplicação, o prazo para solicitar o procedimento e as demais orientações devem ser conferidos no edital e nos comunicados oficiais do Inep. Os candidatos que se enquadrarem nos critérios precisam acompanhar as atualizações na Página do Participante para não perder o período de solicitação.

As informações oficiais sobre as regras do exame estão disponíveis no portal do Inep.



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