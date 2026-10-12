JC Educação: Planos de educação devem prever ações de enfrentamento à crise climática, recomenda nota técnica
Confira também: curso gratuito de Astronomia para pessoas cegas ou com baixa visão; e estudantes de Surubim se apresentam em festival de artes em SP
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O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.
Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.
Nota técnica orienta estados e municípios a incluir agenda climática nos planos de educação
O Instituto Alana, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e o UNICEF divulgaram uma nota técnica com recomendações para incluir a agenda ambiental e climática nos planos estaduais, distrital e municipais de educação.
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O documento orienta a implementação do Objetivo 8 do Plano Nacional de Educação (PNE) 2026-2036, que prevê ações de educação ambiental e enfrentamento às mudanças climáticas nas escolas.
A publicação destaca que quase 90% das crianças e adolescentes brasileiros estão expostos a pelo menos um risco climático. Nas capitais, 370 mil estudantes frequentam escolas situadas em áreas de risco, quase 90% delas em favelas e comunidades urbanas.
Entre as recomendações estão a elaboração de diagnósticos sobre os riscos de cada território e a criação de estratégias para enfrentar situações como secas, ondas de calor, queimadas, chuvas intensas, inundações e deslizamentos. Também sugere o uso de soluções baseadas na natureza, como arborização, áreas de sombra, jardins de chuva, telhados verdes, pisos permeáveis, hortas e sistemas de captação de água da chuva. Essas medidas podem contribuir para reduzir os efeitos das temperaturas elevadas e ampliar as possibilidades de aprendizagem ao ar livre.
O documento fala sobre a necessidade de prever recursos financeiros para implementar as medidas, incluindo fontes nacionais de financiamento e linhas orçamentárias locais voltadas à sustentabilidade socioambiental.
Os estados e o Distrito Federal têm até 14 de abril de 2027 para elaborar ou adequar seus planos de educação, enquanto os municípios devem concluir o processo até 14 de julho de 2027. Segundo a nota, o período exige a organização de comissões, a realização de diagnósticos territoriais e a promoção de conferências e consultas públicas para definir metas e estratégias de acordo com as necessidades de cada localidade.
Curso gratuito de Astronomia é voltado para pessoas cegas ou com baixa visão
Pessoas cegas ou com baixa visão podem aprender sobre estrelas, planetas e outros fenômenos do Universo por meio de outros sentidos. Essa é a proposta do curso gratuito “Astronomia de Olhos Fechados”, desenvolvido pelo professor de Física do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) – Campus Recife, Guilherme Pereira.
O curso reúne 10 aulas, com conteúdos teóricos e atividades práticas que apresentam conceitos de Astronomia a partir de experiências que não dependem exclusivamente da visão. A proposta é permitir que os participantes explorem temas como movimentos celestes, estrelas e planetas por diferentes formas de percepção.
“É preciso chamar atenção para a importância de ampliar a presença das pessoas com deficiência em todos os espaços, incluindo o da educação científica”, afirmou Guilherme Pereira, que também coordena o Núcleo de Astronomia e Física do IFPE Recife.
Todas as aulas do curso já estão disponíveis gratuitamente no YouTube, reunidas em uma playlist. Não é necessário realizar inscrição prévia para acompanhar o conteúdo. A iniciativa de Pereira também disponibiliza um canal voltado à divulgação e ao ensino de Astronomia, com outros conteúdos e cursos online gratuitos.
O curso também está disponível na plataforma de cursos EaD chamada Portal de Cursos Abertos (MOOC) do IFPE. Nessa plataforma, o participante recebe o certificado automaticamente, após a conclusão do curso. As pessoas interessadas podem acessar o link: https://mooc.ead.ifpe.edu.br.
Estudantes de Surubim representam Pernambuco em festival de arte em São Paulo
Uma delegação de 30 estudantes do Colégio Marista Pio XII, de Surubim, no Agreste de Pernambuco, representa o estado na primeira edição do Festival Marista de Arte e Cultura (FEMAC), que reúne 423 estudantes de 34 unidades do Marista Brasil, vindos de 13 estados. O evento, realizado em São Paulo, termina nesta terça-feira (13).
A programação começou na última sexta-feira (9) e conta com apresentações de música, dança e teatro. Os estudantes pernambucanos são acompanhados por seis colaboradores e levam aos palcos paulistas manifestações ligadas à cultura de Pernambuco e às tradições nordestinas.
A participação da unidade de Surubim ocorre por meio de quatro grupos artísticos: Banda Marista, CIA Faces de Teatro, grupo Dança do Corpo e Grupo Corporal de Dança.
Entre as apresentações está o espetáculo musical da Banda Marista, inspirado no forró e na cultura da vaquejada. Na dança, os estudantes apresentam “As Valencianas”. Já no teatro, a montagem “Opereta Pernambucana – Palco de um Rio” reúne teatro, música e dança em uma narrativa sobre a história, a cultura e as paisagens de Pernambuco.
“A montagem foi apresentada originalmente na Festa Junina de 2026 de nosso colégio, em uma proposta que já buscava valorizar a cultura, a história e as raízes pernambucanas. Posteriormente, o espetáculo representou o Colégio na Olimpíada Marista Brasil – Etapa João Pessoa, realizada no início de setembro de 2026. Agora, nossa participação no FEMAC amplia esse percurso e nos possibilita compartilhar com outras comunidades Maristas a riqueza da nossa cultura e o talento dos nossos estudantes”, afirma Anairam Barbosa, coordenadora do Núcleo de Atividades Complementares (NAC).
O FEMAC é realizado nos colégios Maristas Arquidiocesano e Glória, em São Paulo, e inclui, além da Mostra Competitiva de Dança, uma Mostra Formativa, oficinas e vivências voltadas ao intercâmbio cultural entre os jovens.
Segundo o gerente de Projetos Socioeducacionais do Marista Brasil, Celso Moletta Júnior, o festival também contribui para a formação dos estudantes. “É um momento de celebrar talentos, histórias, descobertas e os laços que nos unem como comunidade Marista. Cada apresentação revela dedicação, criatividade e superação, mostrando como a arte contribui para a formação integral dos nossos estudantes.”