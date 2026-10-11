fechar
Enem e Educação | Notícia

UFPB aciona Polícia Federal após suásticas serem encontradas em banheiros

Em nota publicada nas redes sociais, a UFPB afirmou que a Reitoria repudia o ato com veemência e destacou que "a suástica não é uma opinião"

Por JC Publicado em 11/10/2026 às 11:29
Fachada do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFPB
Fachada do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFPB - Angélica Gouveia/UFPB

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) acionou a Polícia Federal (PF) para investigar a autoria das pichações de símbolos nazistas encontrados em banheiros do Centro de Ciências da Saúde (CCS) e do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN).

As suásticas, uma desenhada em vermelho e outra em branco, foram identificadas na última sexta-feira (9). Segundo informações da CBN Paraíba, a PF afirmou que não emitiria nota sobre o caso e que eventuais levantamentos permaneceriam em sigilo.

Em nota publicada nas redes sociais, a UFPB afirmou que a Reitoria repudia o ato com veemência e destacou que “a suástica não é uma opinião”.

“É o símbolo de um regime que perseguiu e exterminou milhões de pessoas, e sua veiculação é crime no Brasil (Lei nº 7.716/1989, art. 20)”, diz o pronunciamento.

A universidade informou ainda que adotará as providências cabíveis para que os responsáveis sejam identificados e os crimes, apurados e punidos na forma da lei. "Nenhum estudante, docente, técnico ou trabalhador desta Universidade deve se sentir ameaçado por sua fé, sua cor, sua orientação ou sua identidade", defendeu a UFPB.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Defesa da democracia e da diversidade

Na nota, a Reitoria também defendeu a autonomia universitária e a liberdade acadêmica, ressaltando que a universidade deve ser um espaço de debate e de convivência entre pessoas com diferentes ideias.

O texto afirma, porém, que a liberdade de expressão não pode ser usada para intimidar, discriminar ou ameaçar pessoas.  "O Supremo Tribunal Federal reconheceu essa garantia na ADPF nº 548, a Andifes a defende, e a UFPB a sustenta sem reservas. A autonomia universitária e a liberdade acadêmica não são privilégios da instituição. São condições para que uma sociedade democrática pense sobre si mesma", pontua a nota.

A manifestação também abordou as regras de propaganda eleitoral em instituições públicas. Segundo a Reitoria, a legislação proíbe a divulgação de propaganda eleitoral de qualquer natureza em bens públicos, conforme o artigo 37 da Lei nº 9.504/1997, além de vedar o uso de bens e recursos públicos em benefício de candidaturas, nos termos do artigo 73 da mesma lei.

A universidade afirmou que as regras se aplicam igualmente a todas as candidaturas e correntes políticas e reiterou o compromisso de preservar o espaço universitário como ambiente de convivência, diversidade e debate democrático.

Leia também

Polícia Federal divulga balanço parcial da atuação nas Eleições 2026
ELEIÇÕES 2026

Polícia Federal divulga balanço parcial da atuação nas Eleições 2026
PF faz operação para apurar suspeita de plano contra segurança da Embaixada dos Estados Unidos
CONSULADOS

PF faz operação para apurar suspeita de plano contra segurança da Embaixada dos Estados Unidos

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.