UFPB aciona Polícia Federal após suásticas serem encontradas em banheiros
Em nota publicada nas redes sociais, a UFPB afirmou que a Reitoria repudia o ato com veemência e destacou que "a suástica não é uma opinião"
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A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) acionou a Polícia Federal (PF) para investigar a autoria das pichações de símbolos nazistas encontrados em banheiros do Centro de Ciências da Saúde (CCS) e do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN).
As suásticas, uma desenhada em vermelho e outra em branco, foram identificadas na última sexta-feira (9). Segundo informações da CBN Paraíba, a PF afirmou que não emitiria nota sobre o caso e que eventuais levantamentos permaneceriam em sigilo.
Em nota publicada nas redes sociais, a UFPB afirmou que a Reitoria repudia o ato com veemência e destacou que “a suástica não é uma opinião”.
“É o símbolo de um regime que perseguiu e exterminou milhões de pessoas, e sua veiculação é crime no Brasil (Lei nº 7.716/1989, art. 20)”, diz o pronunciamento.
A universidade informou ainda que adotará as providências cabíveis para que os responsáveis sejam identificados e os crimes, apurados e punidos na forma da lei. "Nenhum estudante, docente, técnico ou trabalhador desta Universidade deve se sentir ameaçado por sua fé, sua cor, sua orientação ou sua identidade", defendeu a UFPB.
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Defesa da democracia e da diversidade
Na nota, a Reitoria também defendeu a autonomia universitária e a liberdade acadêmica, ressaltando que a universidade deve ser um espaço de debate e de convivência entre pessoas com diferentes ideias.
O texto afirma, porém, que a liberdade de expressão não pode ser usada para intimidar, discriminar ou ameaçar pessoas. "O Supremo Tribunal Federal reconheceu essa garantia na ADPF nº 548, a Andifes a defende, e a UFPB a sustenta sem reservas. A autonomia universitária e a liberdade acadêmica não são privilégios da instituição. São condições para que uma sociedade democrática pense sobre si mesma", pontua a nota.
A manifestação também abordou as regras de propaganda eleitoral em instituições públicas. Segundo a Reitoria, a legislação proíbe a divulgação de propaganda eleitoral de qualquer natureza em bens públicos, conforme o artigo 37 da Lei nº 9.504/1997, além de vedar o uso de bens e recursos públicos em benefício de candidaturas, nos termos do artigo 73 da mesma lei.
A universidade afirmou que as regras se aplicam igualmente a todas as candidaturas e correntes políticas e reiterou o compromisso de preservar o espaço universitário como ambiente de convivência, diversidade e debate democrático.