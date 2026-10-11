Enem 2026 tem 281,2 mil inscrições confirmadas em Pernambuco; 212 mil têm gratuidade

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Segundo o MEC o aumento do acesso ao exame está relacionado a medidas como a inscrição automática de concluintes do ensino médio da rede pública

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Pernambuco registrou um aumento de 3,3% no número de inscrições confirmadas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 em comparação com a edição anterior.

Dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) mostram que Pernambuco tem 281,2 mil inscritos — em 2025, foram 272.299 inscrições confirmadas. Desse total, 212 mil têm inscrição gratuita, enquanto 69,4 mil são pagantes.

Em todo o país, o exame reúne mais de 5 milhões de inscritos, dos quais 3,4 milhões têm inscrição gratuita e 1,6 milhão são pagantes.

Entre as regiões do país, Nordeste e Sudeste concentram cerca de 1,7 milhão de inscritos cada. No Nordeste, são 413,1 mil pagantes e 1,3 milhão com inscrição gratuita. No Sudeste, 700,7 mil são pagantes e 1 milhão têm inscrição gratuita.

Na sequência, aparecem as regiões Sul, com 561,4 mil inscritos, dos quais 217,6 mil são pagantes e 343,8 mil têm inscrição gratuita; Norte, com 550,7 mil inscritos, sendo 126,1 mil pagantes e 424,6 mil com inscrição gratuita; e Centro-Oeste, com 393 mil inscritos, dos quais 154,4 mil são pagantes e 238,6 mil têm inscrição gratuita.

Segundo o MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o aumento do acesso ao exame está relacionado a medidas como a inscrição automática de concluintes do ensino médio da rede pública e a ampliação da aplicação das provas para 95 novos municípios, reduzindo a necessidade de longos deslocamentos dos participantes.

Provas e confirmação de idiomas

O Enem 2026 será realizado nos dias 8 e 15 de novembro. Nos dois dias de aplicação, os portões serão abertos às 12h (horário de Brasília) e fechados às 13h. As provas começam às 13h30. No primeiro domingo, os participantes respondem às questões de Linguagens e Ciências Humanas e fazem a redação. A aplicação termina às 19h. No segundo dia, serão realizadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza, com encerramento às 18h30.

Para realizar o exame, os participantes devem levar documento oficial com foto e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Também é permitido levar água e alimentos para consumo durante a aplicação. Na segunda quinzena de outubro, será disponibilizado o Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o local de prova de cada participante.

Participantes que foram inscritos automaticamente no Enem têm até 18 de outubro para selecionar o idioma da prova de Língua Estrangeira: inglês ou espanhol. O participante que não fizer a escolha no portal até o prazo estabelecido terá atribuído automaticamente o inglês como idioma, não sendo permitida a alteração. A confirmação deve ser feita pela Página do Participante.