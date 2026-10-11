fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2026 tem 281,2 mil inscrições confirmadas em Pernambuco; 212 mil têm gratuidade

Segundo o MEC o aumento do acesso ao exame está relacionado a medidas como a inscrição automática de concluintes do ensino médio da rede pública

Por Mirella Araújo Publicado em 11/10/2026 às 9:37
Movimentação de candidatos no segundo dia do Enem 2025, na Unicap
Movimentação de candidatos no segundo dia do Enem 2025, na Unicap - JAILTON JR./JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google


Pernambuco registrou um aumento de 3,3% no número de inscrições confirmadas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 em comparação com a edição anterior.

Dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) mostram que Pernambuco tem 281,2 mil inscritos — em 2025, foram 272.299 inscrições confirmadas. Desse total, 212 mil têm inscrição gratuita, enquanto 69,4 mil são pagantes.

Em todo o país, o exame reúne mais de 5 milhões de inscritos, dos quais 3,4 milhões têm inscrição gratuita e 1,6 milhão são pagantes.

Entre as regiões do país, Nordeste e Sudeste concentram cerca de 1,7 milhão de inscritos cada. No Nordeste, são 413,1 mil pagantes e 1,3 milhão com inscrição gratuita. No Sudeste, 700,7 mil são pagantes e 1 milhão têm inscrição gratuita.

Na sequência, aparecem as regiões Sul, com 561,4 mil inscritos, dos quais 217,6 mil são pagantes e 343,8 mil têm inscrição gratuita; Norte, com 550,7 mil inscritos, sendo 126,1 mil pagantes e 424,6 mil com inscrição gratuita; e Centro-Oeste, com 393 mil inscritos, dos quais 154,4 mil são pagantes e 238,6 mil têm inscrição gratuita.

Segundo o MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o aumento do acesso ao exame está relacionado a medidas como a inscrição automática de concluintes do ensino médio da rede pública e a ampliação da aplicação das provas para 95 novos municípios, reduzindo a necessidade de longos deslocamentos dos participantes.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Provas e confirmação de idiomas

O Enem 2026 será realizado nos dias 8 e 15 de novembro. Nos dois dias de aplicação, os portões serão abertos às 12h (horário de Brasília) e fechados às 13h. As provas começam às 13h30. No primeiro domingo, os participantes respondem às questões de Linguagens e Ciências Humanas e fazem a redação. A aplicação termina às 19h. No segundo dia, serão realizadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza, com encerramento às 18h30.

Para realizar o exame, os participantes devem levar documento oficial com foto e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Também é permitido levar água e alimentos para consumo durante a aplicação. Na segunda quinzena de outubro, será disponibilizado o Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o local de prova de cada participante.

 Participantes que foram inscritos automaticamente no Enem têm até 18 de outubro para selecionar o idioma da prova de Língua Estrangeira: inglês ou espanhol. O participante que não fizer a escolha no portal até o prazo estabelecido terá atribuído automaticamente o inglês como idioma, não sendo permitida a alteração. A confirmação deve ser feita pela Página do Participante.

 

Leia também

Aulão de Milhões reúne 1.300 estudantes em preparação para o Enem em João Alfredo
ENEM 2026

Aulão de Milhões reúne 1.300 estudantes em preparação para o Enem em João Alfredo
Parque Santana tem programação gratuita de skate, BMX e parkour para crianças
MÊS DAS CRIANÇAS

Parque Santana tem programação gratuita de skate, BMX e parkour para crianças

Compartilhe

Tags

Imagem de Mirella Araújo

Mirella Araújo

msaraujo@jc.com.br