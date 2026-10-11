Aulão de Milhões reúne 1.300 estudantes em preparação para o Enem em João Alfredo

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Além dos estudantes presentes no ginásio, o evento também será transmitido online para alunos do 3º ano do ensino médio da rede pública

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O município de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, recebe, no dia 3 de novembro, o Aulão de Milhões, voltado para estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026.

A programação será realizada presencialmente no Ginásio Poliesportivo de João Alfredo e deve reunir cerca de 1.300 estudantes.

Idealizado pela pernambucana Jullie Dutra, vencedora do quadro “Quem Quer Ser Um Milionário?”, do programa Domingão com Huck, da TV Globo, o projeto terá palestra motivacional da jornalista e aulas com os professores Fernanda Bergamo, Diego Calado, Fernandinho Beltrão, João Souza, Ricardo Berardo, Éber Barbosa, Serafim Gomes, Tácio Maciel e João Santana. A coordenação pedagógica é do professor Arnaldo Mendonça.

A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas no site www.aulaodemilhoes.com.br. Além dos estudantes presentes no ginásio, o evento será transmitido online para alunos do 3º ano do ensino médio da rede pública. A mobilização envolve aproximadamente 784 escolas estaduais de ensino médio, com o objetivo de alcançar estudantes de diferentes regiões de Pernambuco.

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Acesso a oportunidades

Segundo Jullie Dutra, a iniciativa foi criada para ampliar o acesso à preparação para o Enem, especialmente entre estudantes de localidades onde grandes projetos educacionais não costumam chegar.

“Quando idealizei o Aulão de Milhões, pensei em levar mais oportunidades aos jovens e com isso mostrar que, com esforço e dedicação, é possível transformar a própria trajetória. Eu sou um exemplo vivo dessa mudança. Perdi meus pais muito jovem e precisei me reinventar, por meio da educação”, afirma.

Dutra também relaciona a escolha de João Alfredo ao propósito de levar o projeto para o interior do Estado. “Como mulher nordestina, negra, de origens interioranas, sei do peso e da responsabilidade que representou e que representa, ainda hoje, a minha vitória na vida de muitas ‘Jullies’, que acreditam na educação e que lutam muito para conquistar o seu espaço na sociedade”, diz.

Bolsas de estudo

Durante o evento, também serão anunciadas bolsas de estudo e novas parcerias educacionais vinculadas ao projeto social “A Maleta que Vale Mais do que 1 Milhão”. De acordo com a organização, a iniciativa já viabilizou 398 bolsas de estudos com o apoio de professores e instituições privadas.

A proposta é ampliar a oferta de bolsas a partir do evento de novembro, contemplando tanto os estudantes que participarem presencialmente quanto aqueles inscritos na programação online.

“O programa partiu da minha inquietação em poder ajudar jovens a não desistirem dos seus sonhos. Vivemos tempos difíceis, em que, se não nos unirmos em prol da educação, não conseguiremos ter progresso nacional”, afirma Jullie.

O Enem 2026 será realizado nos dias 8 e 15 de novembro em todo o país. No primeiro dia de prova, os estudantes responderão às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de elaborar a redação. No segundo domingo, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.