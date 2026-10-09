TSE e MEC firmam parceria para regulamentar educação política nas escolas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A proposta é aproximar os estudantes das instituições democráticas e estimular o pensamento crítico, o conhecimento sobre o sistema eleitol

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A regulamentação da educação política e dos direitos da cidadania na educação básica será discutida pelo Ministério da Educação (MEC) com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nessa quinta-feira (8), os órgãos firmaram um compromisso de cooperação para estabelecer diretrizes e estratégias de implementação do componente curricular, previsto na Lei nº 15.468, sancionada em julho de 2026, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)

A proposta é aproximar os estudantes das instituições democráticas e estimular o pensamento crítico, o conhecimento sobre o sistema eleitoral e a participação cidadã.

O acordo foi formalizado durante cerimônia na sede do TSE, em Brasília, pelo presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques, e pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini.

Eixos temáticos

Para subsidiar a regulamentação, o TSE apresentou diretrizes e eixos temáticos elaborados por suas unidades técnicas. Os conteúdos recomendados incluem a história do voto e da participação política no Brasil, a evolução das instituições eleitorais, as regras do sistema eleitoral brasileiro e os direitos e deveres relacionados ao exercício da cidadania.

O acordo também prevê o estudo da cultura digital, da responsabilidade informacional e de estratégias para enfrentar a desinformação.

Também estão previstos temas como transparência, fiscalização das eleições, participação popular e enfrentamento da desinformação. A abordagem deverá respeitar o pluralismo, a democracia e a inclusão, com fundamentação histórica e sem proselitismo partidário.

Ações e materiais

A parceria prevê ainda a criação de um grupo de trabalho conjunto, o compartilhamento de boas práticas e o desenvolvimento de recursos pedagógicos para professores e estudantes. Entre as iniciativas estão o incentivo a visitas ao Museu do Voto e a centros culturais da Justiça Eleitoral, além da realização de simulações eleitorais nas escolas.

O TSE também disponibilizará materiais educativos, como cartilhas, vídeos, podcasts, jogos e aplicativos. A Corte poderá indicar especialistas e compartilhar experiências para contribuir com a elaboração das diretrizes e a implementação da educação política nas redes de ensino.

Os conteúdos deverão ser adaptados às diferentes etapas e modalidades da educação básica, contemplando desde a formação histórica sobre o voto até o funcionamento das instituições democráticas e os mecanismos de participação e controle social.

*As informações são da Comunicação do TSE