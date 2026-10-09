Incêndio na UFPE: Ministério da Ciência e Tecnologia anuncia repasse emergencial de R$40 milhões

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Recursos da Finep vão repor equipamentos destruídos no incêndio; MEC também confirmou a prorrogação de bolsas e prazos de pesquisas

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Após incêndio que destruiu laboratórios na Universidade Federal de Pernambuco (UPFE) na última quarta-feira (7), a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, em visita à universidade nesta sexta-feira (9), anunciou um investimento emergencial de R$ 40 milhões em recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para a recompra de equipamentos tecnológicos perdidos no fogo.

"O prazo é só porque já existe a reserva, que é do nosso Fundo do Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Esse dinheiro já existe, é só um trâmite burocrático que não demora muito, porque o mais importante é ter o dinheiro e o dinheiro existe", explica a ministra quanto ao prazo para liberação do auxílio à universidade.

Além de equipamentos de última geração, o incêndio de grandes proporções destruiu amostras de pesquisas na área de saúde, afetando diretamente os trabalhos de estudantes de doutorado, mestrado e iniciação científica.

Na tarde de quinta-feira (9), o ministro da Educação, Leonardo Barchini anunciou a prorrogação de bolsas da Capes e prazos para as pesquisas de pós-graduação afetadas pelo incêndio serem concluídas.

Perícia no prédio

O trabalho da perícia pela Polícia Federal está temporariamente restrito porque as pessoas ainda não podem entrar no prédio por questões de segurança. A entrada dos peritos depende de a universidade providenciar o escoramento da estrutura.

"Nós estamos em contato com uma empresa que já trabalha aqui na universidade, dentro de um determinado contrato, vamos fazer um aditivo no contrato dessa empresa para iniciar imediatamente a escora da edificação", explica o reitor.

Prédio da antiga DINE, que abrigava laboratórios na UFPE foi destruído em incêndio na última quarta-feira (7) - Lucas Emanuel

De acordo com Alfredo Gomes, o custo para a escora não é "expressivo" e que o Ministério da Educação (MEC) se comprometeu em arcar com esse recurso.

Ainda não há uma data exata definida para o início, mas a expectativa do reitor é que essa situação seja resolvida nos próximos 15 dias.

Causas do incêndio



A Polícia Federal está conduzindo as investigações para determinar as causas do incêndio de grandes proporções que atingiu o prédio, que anteriormente abrigou a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O trabalho investigativo conta com a realização de oitivas e a coleta de um vasto volume de informações, incluindo imagens de câmeras de segurança para monitorar a movimentação de pessoas e veículos no local. Embora a entrada de peritos na estrutura ainda dependa da realização de obras de escoramento para garantir a segurança, as autoridades seguem analisando os dados coletados para esclarecer o ocorrido.

Incêndio deixa prejuízo milionário na UFPE; Reitor pede investigação da PF



O episódio chama a atenção por ocorrer na mesma semana em que outros dois incêndios foram registrados na universidade, embora ambos tenham tido causas identificadas e proporções muito diferentes do caso atual.

"Nós tivemos dois outros incêndios aqui de causas plenamente identificadas. Esse incêndio é de uma proporção diferente, a gente precisa aguardar as investigações para determinar a causa", diz o reitor da UFPE, Alfredo Gomes.

O primeiro incidente ocorreu no dia 30 de setembro, em um laboratório do departamento de física, provocado por um experimento específico com um equipamento conhecido como mufla. Já o segundo sinistro aconteceu no dia 4, no departamento de Biologia Celular (CB), resultando na perda de um freezer de temperatura -80ºC.