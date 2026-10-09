Enem 2026: veja quais recursos de acessibilidade são oferecidos aos candidatos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Prova em Braille, videoprova em Libras, auxílio para leitura e tempo adicional estão entre os atendimentos previstos pelo Inep

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O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) oferece recursos de acessibilidade e atendimento especializado para participantes que precisam de condições específicas para realizar as provas. As medidas contemplam pessoas com deficiência, transtornos de aprendizagem e outras condições previstas no edital, com o objetivo de permitir a participação no exame.

Entre os recursos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estão provas adaptadas, auxílio de profissionais especializados, mobiliário acessível e tempo adicional para a realização do exame. Para ter acesso aos atendimentos, é necessário solicitar os recursos durante o período de inscrição e ter o pedido aprovado pelo instituto. Confira as orientações oficiais do Inep.

Quem pode solicitar atendimento especializado?

De acordo com o Inep, podem solicitar atendimento participantes com condições como cegueira, baixa visão, visão monocular, deficiência física, auditiva ou intelectual, surdez, surdocegueira, transtorno do espectro autista (TEA), transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), dislexia e discalculia.

A lista também contempla pessoas com diabetes, fibromialgia e transtornos mentais, além de gestantes, lactantes, idosos e estudantes em classe hospitalar, entre outras condições específicas. A concessão dos recursos depende das regras do edital e, quando exigida, da aprovação da documentação comprobatória apresentada pelo participante. Veja a lista completa de condições e critérios.

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Quais recursos de acessibilidade são oferecidos?

Os recursos são definidos conforme as necessidades informadas pelo participante e podem incluir adaptações na prova, auxílio para responder às questões e condições específicas para a realização do exame.

Provas adaptadas e recursos de leitura

Prova em Braille: versão tátil destinada a participantes familiarizados com o sistema de escrita.

versão tátil destinada a participantes familiarizados com o sistema de escrita. Prova com letra ampliada ou superampliada: versões impressas com fonte tamanho 18 ou 24, respectivamente, e imagens ampliadas.

versões impressas com fonte tamanho 18 ou 24, respectivamente, e imagens ampliadas. Leitor de tela: recurso compatível com os programas DosVox e NVDA, executado em computador disponibilizado pelo Inep.

recurso compatível com os programas DosVox e NVDA, executado em computador disponibilizado pelo Inep. Auxílio para leitura: profissional capacitado para ler o conteúdo da prova ao participante.

profissional capacitado para ler o conteúdo da prova ao participante. Auxílio para transcrição: profissional responsável por registrar as respostas das questões objetivas e a redação ditadas pelo participante.

Recursos para pessoas surdas ou com deficiência auditiva

Videoprova em Libras: prova apresentada em vídeo com tradução para a Língua Brasileira de Sinais, em computador fornecido pelo Inep.

prova apresentada em vídeo com tradução para a Língua Brasileira de Sinais, em computador fornecido pelo Inep. Tradutor-intérprete de Libras: profissional que traduz orientações gerais e auxilia na compreensão de dúvidas específicas relacionadas à língua portuguesa escrita, sem traduzir integralmente a prova.

profissional que traduz orientações gerais e auxilia na compreensão de dúvidas específicas relacionadas à língua portuguesa escrita, sem traduzir integralmente a prova. Leitura labial: atendimento por profissional capacitado para a comunicação oralizada com participantes que não se comunicam por Libras.

Atendimento para pessoas surdocegas

Guia-intérprete: profissional que auxilia na comunicação e na interação do participante com a prova e com os demais integrantes da equipe de aplicação. Nesse atendimento, é permitida a tradução integral da prova.

Condições específicas de aplicação

Tempo adicional: acréscimo de 60 minutos em cada dia de prova para participantes com solicitação aprovada. Para quem solicita videoprova em Libras, o tempo adicional pode chegar a 120 minutos por dia.

acréscimo de 60 minutos em cada dia de prova para participantes com solicitação aprovada. Para quem solicita videoprova em Libras, o tempo adicional pode chegar a 120 minutos por dia. Calculadora: recurso disponibilizado pelo Inep nas provas de Matemática e Ciências da Natureza para participantes com discalculia, mediante aprovação da documentação exigida.

recurso disponibilizado pelo Inep nas provas de Matemática e Ciências da Natureza para participantes com discalculia, mediante aprovação da documentação exigida. Sala com acessibilidade e mobiliário adaptado: inclui opções como mesa acessível para cadeira de rodas, mesa e cadeira sem braços e apoio para pernas e pés.

inclui opções como mesa acessível para cadeira de rodas, mesa e cadeira sem braços e apoio para pernas e pés. Sala reservada para acompanhante: espaço destinado ao acompanhante adulto autorizado, que pode ser acionado em caso de intercorrências durante a aplicação.

A relação completa dos recursos, suas condições de concessão e os procedimentos aplicáveis estão disponíveis nas perguntas frequentes oficiais do Enem. As regras sobre tempo adicional podem ser consultadas nesta página do Inep.

Como solicitar os recursos de acessibilidade?

No Enem 2026, o período regular de inscrições e de solicitação de atendimento especializado ocorreu de 25 de maio a 12 de junho, pela Página do Participante. Os candidatos precisavam informar a condição que motivava o pedido, selecionar os recursos necessários e anexar a documentação exigida pelo edital, quando aplicável.

O Inep também estabeleceu um período para apresentação de recursos contra pedidos de atendimento especializado negados, de 29 de junho a 3 de julho. O resultado deveria ser consultado na Página do Participante. Consulte o calendário e as orientações oficiais.

Como os prazos regulares de solicitação já terminaram, quem precisa verificar a situação do atendimento deve consultar o sistema oficial e as orientações do Inep. A concessão dos recursos depende da análise do pedido, e não é possível presumir que uma condição específica garanta automaticamente todos os atendimentos solicitados.

Plataforma Enem Libras disponibiliza materiais para estudo

Além dos recursos utilizados durante a aplicação, o Inep mantém a Plataforma Enem Libras, que reúne videoprovas de edições anteriores, cadernos de questões em língua portuguesa, gabaritos e a Cartilha de Redação em Libras.

Atualizado em setembro de 2026, o ambiente permite que os participantes conheçam o formato das videoprovas e pratiquem com materiais de edições anteriores. A plataforma pode ser acessada gratuitamente pelo endereço enemvideolibras.inep.gov.br.

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