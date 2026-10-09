Enem 2026: veja o que pode zerar a redação e como evitar erros

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Fuga ao tema, texto insuficiente e identificação do candidato podem zerar a redação; Inep disponibiliza cartilha com orientações para a prova

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Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, os candidatos devem ficar atentos às regras de elaboração da redação para evitar erros que podem resultar em nota zero.

Entre as situações previstas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estão a fuga ao tema, o texto insuficiente e a inclusão de elementos que provoquem a anulação da prova.

A redação será aplicada no primeiro dia do exame, 8 de novembro, e deverá ser escrita no formato dissertativo-argumentativo, em língua portuguesa. O participante precisa desenvolver o tema proposto, defender um ponto de vista com argumentos e apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

O que pode zerar a redação do Enem?

De acordo com as orientações oficiais do Inep, a redação pode receber nota zero nas seguintes situações:

Fuga ao tema: quando o texto não atende à proposta apresentada na prova.

quando o texto não atende à proposta apresentada na prova. Texto insuficiente: quando a redação apresenta até sete linhas manuscritas ou até dez linhas escritas no sistema Braille, independentemente do conteúdo.

quando a redação apresenta até sete linhas manuscritas ou até dez linhas escritas no sistema Braille, independentemente do conteúdo. Folha em branco: quando o participante não apresenta texto na folha de redação.

quando o participante não apresenta texto na folha de redação. Desrespeito ao tipo textual exigido: quando o candidato utiliza uma estrutura diferente da dissertativo-argumentativa solicitada.

quando o candidato utiliza uma estrutura diferente da dissertativo-argumentativa solicitada. Trecho deliberadamente desconectado: quando uma parte do texto é inserida de propósito sem relação com o tema proposto.

quando uma parte do texto é inserida de propósito sem relação com o tema proposto. Identificação do participante: quando há nome, assinatura, rubrica ou outra forma de identificação no espaço destinado exclusivamente ao texto.

quando há nome, assinatura, rubrica ou outra forma de identificação no espaço destinado exclusivamente ao texto. Texto predominantemente ou integralmente em língua estrangeira: q uando a redação não é escrita em português conforme as regras da avaliação.

uando a redação não é escrita em português conforme as regras da avaliação. Anulação intencional: quando o participante inclui impropérios, desenhos ou outros elementos com a intenção de anular a redação.

quando o participante inclui impropérios, desenhos ou outros elementos com a intenção de anular a redação. Letra ilegível: quando a escrita impossibilita a leitura do texto por dois avaliadores independentes.

Fugir do tema é diferente de argumentar mal

A redação do Enem exige que o candidato compreenda a proposta e desenvolva uma argumentação relacionada ao tema. Por isso, é importante distinguir a fuga ao tema de um texto que apenas apresenta argumentos pouco desenvolvidos ou problemas de organização.

O exame avalia cinco competências, que incluem o domínio da escrita formal, a compreensão da proposta, a organização dos argumentos, o uso dos mecanismos de coesão e a elaboração de uma proposta de intervenção. Dificuldades nesses aspectos podem reduzir a pontuação em determinadas competências, sem significar necessariamente nota zero.

Os textos motivadores e os enunciados presentes no caderno de questões servem de apoio à elaboração da redação, mas não substituem a argumentação do participante. Segundo as orientações do Inep, as linhas copiadas desses materiais são desconsideradas no cálculo do texto produzido pelo candidato. Se o conteúdo autoral restante ficar dentro do limite de texto insuficiente, a redação poderá receber nota zero.

Como se preparar para evitar a nota zero?

Uma das formas de conhecer os critérios de correção é consultar a Cartilha do Participante – A Redação do Enem 2026, disponibilizada gratuitamente pelo Inep. O documento explica as cinco competências avaliadas e apresenta exemplos de redações da edição anterior acompanhados de comentários pedagógicos.

O material também conta com versões adaptadas para participantes com dislexia, transtorno do espectro autista (TEA) e surdez ou deficiência auditiva.

A cartilha pode ser acessada no portal oficial do Inep.



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