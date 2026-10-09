Enem 2026: prazo para escolher língua estrangeira termina em 18 de outubro; veja dicas para a prova

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Os candidatos inscritos automaticamente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 devem ficar atentos ao prazo para selecionar a língua estrangeira (Inglês ou Espanhol) em que realizarão a prova.

A escolha é obrigatória e deverá ser feita até 18 de outubro, conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU) da última quarta-feira (7). O participante que não fizer a opção no portal dentro do prazo estabelecido terá a língua inglesa atribuída pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sem possibilidade de alteração.

Para ter acesso ao local de prova, os participantes inscritos automaticamente também precisam preencher o questionário socioeconômico disponível no site de inscrição.

A inscrição automática é uma das novidades do Enem 2026 e contempla estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. O procedimento foi realizado com base nos dados enviados pelas redes de ensino ao Ministério da Educação (MEC). As informações constam no Edital nº 64, de 21 de maio de 2026.

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. A redação será realizada no primeiro dia, juntamente com as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Dicas importantes para a reta final do Enem

Faltando 30 dias para o primeiro domingo do Enem 2026, professores ouvidos pela coluna Enem e Educação dão dicas para quem quer manter o ritmo dos estudos e se preparar para fazer uma boa prova.

O professor de Inglês da Escola Técnica Estadual (ETE) Ginásio Pernambucano, Rafael Cardoso, destaca que, antes de mais nada, o aluno precisa entender como funciona a prova de Língua Estrangeira.

"O aluno vai encontrar cinco questões, que podem ser tanto em Inglês quanto em Espanhol. O que determina isso é a opção que ele fez no momento da inscrição, então ele precisa se ater a isso. Na hora que ele pegar o caderno de prova, vão ter os dois idiomas, mas ele não precisa e nem deve responder os dois idiomas. Ele só vai responder as cinco questões no idioma selecionado no ato da inscrição", explicou.

Outro ponto destacado pela professora de Inglês do Colégio Saber Viver (CSV), Aline Gabriela, é a importância de ampliar o vocabulário nesta reta final, seja por meio de notícias, músicas, livros ou filmes.

"Ele precisa ficar por dentro das atualidades e aumentar o contato que ele tem com o idioma, buscar mais referências e outras ferramentas que ele tenha em mãos para entrar em contato com o idioma, através de textos que são produzidos no contexto real de fato. Sempre sugiro que os meus alunos comecem a seguir páginas de redes sociais de grandes veículos de comunicação de língua inglesa como The New York Times, BBC London e tantas outras ferramentas", explicou a docente.

Ela também recomenda que os estudantes criem um bloco de anotações com o vocabulário novo, para observar como as palavras podem ser usadas no cotidiano.

“Se ele for ver alguma notícia, por exemplo, sobre um cantor de que gosta, pode anotar as palavras com as quais teve contato, observar o contexto em que aparecem e verificar se elas têm mais de um sentido”, orientou.

O professor de Espanhol do Colégio Saber Viver, Rogério Machado, explica que a prova avalia a parte instrumental dos candidatos, ou seja, a capacidade de ler e compreender o idioma no dia a dia. "Com isso, ele não deve ser preocupar com regras gramaticais, mas sim desenvolver a capacidade de interpretação de texto", destacou.

O que é preciso observar para evitar as cascas de banana

Segundo o professor Rogério, na prova de Espanhol, os candidatos precisam estar familiarizados com diferentes formatos de texto, como textos jornalísticos sobre atualidades; tirinhas e charges — Mafalda e Gaturro aparecem com frequência para testar a compreensão da ironia e da crítica social —; além de textos publicitários e literários, como campanhas de conscientização social, poemas e trechos de romances.

"No vocabulário, é importante ficar atento aos falsos cognatos e às expressões idiomáticas. Já na sintaxe, o candidato deve observar os valores dos conectores, como conjunções, pronomes e artigos. Para finalizar, é preciso prestar atenção às questões relacionadas às manifestações artísticas, à história da América Latina e da Espanha e à cultura indígena", pontuou o professor.

Para a prova de Inglês, as dicas são semelhantes. Segundo a professora Aline Gabriela, as últimas edições do Enem têm apresentado com frequência notícias e outros gêneros informativos, além de cartoons e tirinhas, que exigem dos candidatos a compreensão das críticas e sátiras presentes nesses textos.

“Outro gênero muito comum são as propagandas, com as estratégias de persuasão utilizadas para captar a atenção do consumidor. Temos visto também o crescimento do uso de músicas e de gêneros do ambiente digital, como memes e comentários em redes sociais. Tudo isso tem feito parte das últimas provas do Enem”, explicou.

Para evitar as chamadas “cascas de banana”, é importante que o candidato preste atenção à leitura do enunciado. O professor Rafael Cardoso recomenda começar pelo comando da questão, que estará em português, antes de ler o texto.

“Quando o aluno vai diretamente para lá, ele já começa a ter uma noção do que a questão está querendo saber, do que está querendo cobrar em específico. Depois que ele estiver com a ideia na cabeça, aí ele volta para o texto já numa busca com estratégias diferentes, de skimming, scanning e inferência. Ele vai funcionar como uma máquina de escanear as informações”, destacou.

Outro ponto de atenção são os falsos cognatos, palavras semelhantes em dois idiomas, mas com significados diferentes. Além disso, os candidatos devem observar a construção dos distratores, ou seja, das alternativas incorretas que podem parecer plausíveis por estarem relacionadas ao texto.

“Vamos ter uma que será a resposta correta, mas também teremos algumas alternativas que possuem coerência, que foram construídas e, de alguma forma, estão relacionadas com o texto, mas que não correspondem ao enunciado, ao que foi pedido. Ou é uma alternativa que foi construída de forma que toca no texto, é um assunto pertinente à temática central, mas não é a correta”, explicou a professora do Colégio Saber Viver.

O Enem, em 2026, além de permanecer como principal porta de acesso à educação superior e instrumento de certificação, passa a integrar o Saeb, consolidando-se também como referência para a avaliação da qualidade do ensino médio em todo o país.