Ministro da Educação diz que pediu para a PF investigar incêndio e mensagens contra a UFPE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, esteve na UFPE para acompanhar a situação após o incêndio que atingiu um prédio da instituição

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou que a Polícia Federal (PF) foi acionada imediatamente após a circulação de mensagens com ameaças de ataque à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O incêndio que atingiu o prédio que abrigava laboratórios de pesquisa essenciais, como o Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica (NUPIT), ocorreu nessa quarta-feira (7), um dia depois de os estudantes realizarem uma manifestação em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

"Então, foi necessário, até para saber as causas deste incidente, acionar a Polícia Federal, que já instaurou o inquérito. Já começaram as investigações, já começou a perícia para saber o que aconteceu; já foram feitas, inclusive, oitivas hoje de pessoas suspeitas que enviaram essas mensagens e de outras pessoas que também ameaçaram a universidade", disse Barchini, durante coletiva de imprensa concedida nessa quinta-feira (8), próximo ao prédio que, antes de se tornar o Parque Tecnológico, abrigava a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE).

Entre as mensagens que circulam na internet e levantam a suspeita de que o incêndio possa ter sido intencional está um print com a seguinte ameaça: “Vamos explodir o departamento de vocês, no segundo turno é Flavio. Nosso ato vai vir mais forte e não vai ser só amor, igual a vocês esquerdistas de merda. Se arrependam e dobrem os joelhos, seus acéfalos. Fiquem espertos com a bomba”.

Apesar da fala do ministro da Educação sobre as mensagens, a PF ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso específico das ameaças. Até o momento, o que a polícia esclareceu é que estão sendo colhidas oitivas e informações para apurar a origem do incêndio.

Universidade pediu apuração de ameaças

À coluna Enem e Educação, o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, também reforçou que a Superintendência da Polícia Federal foi acionada diante dos boatos em torno da questão.

"Nós achamos um absurdo uma instituição pública com a tradição da Universidade Federal ser objeto de ataques nas redes sociais, repudiamos profundamente essa postura. Então, pedimos à Polícia Federal a abertura do processo em relação às causas do incêndio e também à circulação de ameaças à nossa comunidade estudantil. Esperamos que seja devidamente apurado e, se comprovada qualquer atitude, que as pessoas sejam devidamente punidas", disse.

Sobre a possibilidade de a segurança ser ampliada, o reitor fez questão de ressaltar que a UFPE é uma instituição aberta e que recebe os estudantes em todos os centros dessa forma.

"Orientamos a nossa segurança, tanto a institucional quanto a contratada, para que ficasse alerta a respeito desse processo. Vocês acompanharam que a Universidade Federal de Pernambuco recebeu um grande ato há dois dias, e essas ameaças seguiram-se a esses atos", afirmou Alfredo Gomes.

"Aqui é um espaço democrático, um espaço de participação, e a gente vai garantir a autonomia da universidade e a participação ampla da nossa comunidade de escolher livremente as atividades políticas e estudantis que sempre fizeram e continuarão fazendo sob a proteção da autonomia universitária", completou.

Pessoas começaram a ser ouvidas

O delegado regional executivo da Polícia Federal, Rodrigo Bastos, também esteve no local acompanhando a vistoria feita pelo ministro da Educação e pelo reitor da UFPE. Desde a manhã desta quinta-feira, além da instauração imediata de inquérito policial, equipes tanto da perícia quanto da investigação foram até a universidade para iniciar os procedimentos necessários.

"Foram colhidas as informações relevantes no local naquele momento e foram iniciados os trabalhos de perícia até o momento em que foi possível avançar com a utilização de meios como robô e drone para poder adentrar no ambiente, fazer imagens e fazer um primeiro levantamento sem a entrada dos peritos, que ainda não é possível", explicou o delegado.

Com a finalização dessa primeira parte, as equipes aguardam agora uma definição com relação à segurança do prédio, para que o trabalho possa ser feito internamente. "A universidade deve fazer um reforço estrutural para que, quando tivermos certeza da segurança de entrar, os peritos possam continuar o seu trabalho já na parte de dentro", disse Rodrigo Bastos.

Conforme o JC noticiou mais cedo, o Instituto Nacional de Criminalística (INC) também foi acionado para reforçar a equipe responsável pela perícia.

"Enquanto isso, seguem as investigações em relação à colheita de oitivas e informações. Neste momento são duas frentes: tentar identificar a origem do incêndio (o que deu início ao fogo) e tentar reconstituir a dinâmica dos fatos no local nos momentos que antecederam esse evento. As diligências estão em andamento", disse.

Os depoimentos continuarão sendo colhidos nesta sexta-feira (9) e nos próximos dias. "Quaisquer fatos que possam ser relacionados com isso têm que ser levantados, a investigação tem que ser ampla. Mas, como eu disse, neste momento a ênfase é identificar a origem do incêndio e reconstituir a dinâmica dos fatos aqui no local na data de ontem. Isso é o mais importante neste momento para não perder o princípio da oportunidade", finalizou o delegado da PF.

Incêndio deixa prejuízo milionário na UFPE; Reitor pede investigação da PF

