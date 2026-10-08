Incêndio na UFPE: Reitor diz que prédio era antigo, mas reforça que manutenção estava em dia
Reitor da UFPE, Alfredo Gomes, concedeu coletiva de imprensa nesta quinta-feira (8) para falar sobre prejuízos do incêndio e prestar esclarecimentos
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alfredo Gomes, reforçou que o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), que foi atingido por um incêndio, na última quarta-feira (7), era antigo, mas estava com a manutenção em dia.
No local, funcionavam laboratórios de pesquisa nas áreas de fármacos, inovação terapêutica, informática e genética. Durante a pandemia, a unidade foi base para o desenvolvimento de pesquisas sobre a Covid-19.
“O núcleo funcionava nessa unidade por mais de 20 anos, se fazia a manutenção e a revisão regular da unidade e nós nunca tivemos nenhum tipo, nessa unidade especialmente, de reportar alguma situação como essa, de risco”, disse.
O reitor destacou, ainda, que os materiais inflamáveis estavam bem acomodados nos laboratórios e não foram a causa do incêndio.
De acordo com ele, o edifício era um prédio antigo, onde funcionava o restaurante universitário e foi transformado em um espaço para acomodar os laboratórios. As superintendências de Infraestrutura e de Projetos e Obras são responsáveis pelo cuidado com o patrimônio dos campi da UFPE.
Segundo o reitor, o segundo andar foi completamente perdido e a estimativa de prejuízos materiais do incêndio é de cerca de R$ 100 milhões, entre equipamentos, amostras, estruturas e insumos para as pesquisas.
Pelo menos 80 dissertações e teses de doutorado estavam abrigadas no edifício. “É uma perda irreparável, porque dados de 20 anos de pesquisa eram também guardados nos espaços”, afirmou Alfredo Gomes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“A UFPE recebeu, neste ano, R$ 190 milhões em orçamento voltado para fazer a manutenção de todas as duas unidades e dos nossos estudantes. Temos feito os investimentos para a manutenção da universidade”, disse.
Incêndio deixa prejuízo milionário na UFPE; Reitor pede investigação da PF
As equipes que coordenam os projetos que funcionavam no local vão se reunir com a reitoria para apuração adequada. Outro prédio da Universidade deve ser disponibilizado para o funcionamento das unidades.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram enviadas para atender a ocorrência e não houve vítimas.
A investigação será realizada pela Polícia Federal (PF), que afirmou que já manteve tratativas com o Reitor da UFPE e o Comandante do Corpo de Bombeiros.
"Equipe de peritos federais se deslocou para a UFPE, objetivando realizar exame do local. Inquérito policial será instaurado afim de apurar todas as circunstâncias e causas prováveis", aponta a PF.
Em nota, a Neoenergia Pernambuco informou que enviou uma equipe ao local para contribuir com o serviço do Corpo de Bombeiros. Apenas um cliente permaneceu desligado. "Assim que o padrão de entrada for reconstruído, uma equipe será enviada para a ligação do imóvel", diz o texto.