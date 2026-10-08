Incêndio na UFPE: MEC anuncia R$ 28 milhões para recuperar prédio atingido pelo fogo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nova estrutura terá cerca de 7 mil m² e será destinada à retomada das pesquisas afetadas pelo incêndio que atingiu laboratórios da universidade

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Universidade Federal de Pernambuco (Ufpe) terá um novo prédio para substituir a estrutura atingida pelo incêndio ocorrido na noite desta quarta-feira (7). O Ministério da Educação (MEC) anunciou o repasse de aproximadamente R$ 28 milhões para a construção do espaço, que terá cerca de 7.000 m².

“O Ministério da Educação repassará um recurso para a construção de um novo prédio muito maior, para que os laboratórios que estavam aqui passem para um novo para um novo prédio. Em segundo lugar, todos os equipamentos dos laboratórios serão recomprados aqui também”, explica o Ministro da Educação, Leonardo Barchini.

O incêndio atingiu o prédio da antiga Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) que abrigava laboratórios de pesquisa da universidade, o prejuízo foi de aproximadamente R$ 100 milhões, considerando equipamentos e estruturas destruídos.

Para o reitor da universidade, Alfredo Gomes, a maior preocupação eram as pesquisas desenvolvidas pela universidade, incluindo estudos relacionados a câncer, obesidade, Covid-19, TDAH e autismo.

“Nós temos aproximadamente 200 dissertações e teses em andamento nos diversos laboratórios, e precisamos evitar que essas pesquisas parem, ou seja, precisamos dar continuidade. Então fica aqui o nosso agradecimento, profundo agradecimento, pela ação rápida e pronta em relação à nossa universidade”, ressalta o reitor.

Novo prédio e equipamentos

De acordo com o MEC, o novo espaço terá aproximadamente 7 mil m², enquanto o prédio atingido pelo incêndio possuía cerca de 3 mil m². Para acelerar o processo de construção, será utilizado como referência um projeto executivo já desenvolvido para uma estrutura em Sertânia.

O início da construção depende da conclusão das perícias e da liberação da área. A expectativa apresentada pelo MEC é de que as obras possam começar em cerca de 30 dias após a conclusão dessas etapas.

“Construiremos um novo prédio imediatamente assim que a gente finalizar a questão da perícia e da investigação. E acredito que em 30 dias a gente possa começar as obras e o recurso ser liberado para a construção desse novo prédio”, conta o ministro.

Além da construção do espaço, os equipamentos científicos destruídos pelo fogo serão recompostos. A recomposição será feita em parceria com outros ministérios e órgãos apoiadores.

“Já conversei com o Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes e outros ministérios que também tinham investimentos aqui. Todos eles estão solidários e vão fazer essa recompra dos equipamentos para que as atividades possam ser retomadas.”

Bolsas de estudantes serão mantidas

O incêndio também afetou cerca de 200 estudantes de mestrado e doutorado. No entanto, segundo o MEC, os alunos não terão as bolsas de pesquisa interrompidas por causa do incidente.

Em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o ministério informou que os prazos das bolsas poderão ser prorrogados pelo período necessário para a continuidade das pesquisas.

Para doutorandos e pesquisadores que estão na fase final das teses, também será aberto um chamamento especial do Programa de Doutorado-Sanduíche no Exterior (PDSE). A iniciativa permitirá a continuidade dos trabalhos em laboratórios parceiros de países como Alemanha, Estados Unidos e França.

“Então, esses estudantes não terão prejuízo, manterão suas bolsas, poderão finalizar suas pesquisas. Os estudantes de mestrado também poderão acionar esse programa ou fazer parte da sua pesquisa em outras universidades brasileiras que também se solidarizaram”, conta o ministro.