Incêndio na UFPE é o terceiro que acontece na universidade em uma semana

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Um laboratório de Física foi completamente destruído no último dia 30 e um freezer foi perdido no Centro de Biociências quatro dias depois

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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) campus Recife registrou, em apenas uma semana, três incêndios em prédios distintos. Um laboratório do Departamento de Física pegou fogo no dia 30 de setembro, quatro dias depois um freezer foi perdido no Centro de Biociências e, na noite da última quarta-feira (7), o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine) foi consumido pelas chamas.

Em 30 de setembro, um laboratório de pesquisa do Departamento de Física, que fica no Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN), foi completamente destruído por um incêndio. De acordo com a universidade, esse episódio originou-se em um forno mufla, equipamento que atinge temperaturas na casa dos 1000°C.

Equipes manipulavam um produto químico no equipamento durante a tarde quando o fogo começou. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, mas o laboratório foi completamente destruído. Ainda segundo o reitor, o montante do prejuízo ainda está sendo calculado.

Incêndio deixa prejuízo milionário na UFPE; Reitor pede investigação da PF



No último domingo (4), outras chamas que, de acordo com o reitor Alfredo Gomes se originaram de uma falha em um aparelho de ar condicionado, acabaram destruindo um freezer no laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, dessa vez no Centro de Biociências (CB).

Esse mais recente, que se estendeu até a madrugada desta quinta-feira (8), destruiu completamente o piso do primeiro andar do antigo Dine, onde funcionavam laboratórios das áreas de fármacos, informática e de genética. Haviam equipamentos caros, amostras de pesquisas de estudantes da graduação, mestrado e doutorado e bases extensas de dados. O prejuízo financeiro estimado é na casa dos R$ 100 milhões.

Há áreas do piso inferior que conseguiram ser preservadas graças à atuação do Corpo de Bombeiros, que enviou 5 viaturas de combate às chamas. Durante esta manhã, muita fumaça saía do que restou do prédio, mas de acordo com a corporação, não há mais focos de incêndio.

Felizmente, ninguém ficou ferido em nenhuma das três ocorrências registradas.

Reitor fala de investimentos na Universidade

A degradação da infraestrutura da Universidade Federal de Pernambuco vem sendo denunciada pela comunidade acadêmica há bastante tempo. Em fevereiro de 2025, um vazamento de água no Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) alagou andares do prédio e destruiu acervos históricos do Laboratório de História e Memória (LAHM).

Acerca da manutenção das dependências da instituição, o reitor Alfredo Gomes comentou durante entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (8), que "a UFPE recebeu, neste ano, R$ 190 milhões em orçamento voltado para fazer a manutenção de todas as duas unidades e dos nossos estudantes".

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