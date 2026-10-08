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Enem e Educação | Notícia

Evento gratuito em Jaboatão aproxima vestibulandos da rotina de cursos de Saúde

Atividade segue até 9 de outubro com oficinas laboratoriais de medicina, enfermagem e nutrição voltadas a jovens em escolha profissional

Por JC Publicado em 08/10/2026 às 14:35
Open Day Afya
Open Day Afya - Divulgação

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A faculdade Afya Jaboatão realiza, até o dia 9 de outubro, o evento Open Day, ação gratuita voltada a estudantes que buscam orientação sobre carreiras na área de saúde.

A programação foi estruturada para permitir que vestibulandos conheçam a rotina universitária de graduações como medicina, terapia ocupacional, nutrição, enfermagem e biomedicina por meio de atividades práticas.

A proposta do encontro é oferecer contato direto com ambientes de ensino e corpo docente, esclarecendo dúvidas sobre a estrutura curricular e a aplicação dos conteúdos ao longo da formação acadêmica.

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Oficinas laboratoriais e vivência prática

Durante a visita, os participantes realizam simulações e experimentos em diferentes laboratórios da instituição. O cronograma de atividades inclui:

  • Anatomia: estudo do corpo humano com o suporte de modelos sintéticos e plataformas digitais.
  • Procedimentos cirúrgicos: treinamento prático para a confecção de nós cirúrgicos.
  • Microbiologia: aplicação e verificação das técnicas adequadas de higienização das mãos na prevenção de contaminações.
  • Habilidades médicas: manuseio de equipamentos utilizados no atendimento, escuta e avaliação clínica de pacientes.

Orientação e escolha profissional

A iniciativa busca reduzir incertezas comuns no período de transição para o ensino superior, auxiliando na escolha do curso.

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"Escolher uma graduação é uma decisão importante e, muitas vezes, o estudante conhece a profissão apenas pelo que vê de fora. No Open Day, ele consegue entrar em contato com alguns espaços e experiências que fazem parte da formação médica, conversar com professores e entender melhor o que encontrará durante o curso. Isso ajuda a tomar uma decisão mais consciente sobre a escolha profissional", explica Juliana Gonçalves, coordenadora acadêmica da Afya Jaboatão.

Segundo a coordenadora, a visitação também atende alunos que já definiram a carreira, mas buscam avaliar a infraestrutura pedagógica antes do ingresso.

"Quem escolhe medicina, por exemplo, vai passar vários anos em formação e precisa conhecer não apenas a estrutura da instituição, mas também a proposta pedagógica, os ambientes de prática e as oportunidades que terá ao longo desse percurso. O Open Day permite ter uma visão inicial desse processo e fazer perguntas antes de tomar uma decisão", acrescenta.

Ao término do percurso prático, os visitantes contam com atendimento para esclarecer dúvidas sobre os processos seletivos e formas de ingresso. As inscrições para estudantes individuais ou turmas escolares devem ser efetuadas previamente no canal oficial do evento.

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