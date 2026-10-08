Autoridades e entidades manifestam apoio à UFPE após incêndio que atingiu prédio de pesquisas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O incêndio atingiu o prédio do antiga DINE, onde funcionavam laboratórios de pesquisa nas áreas de fármacos, inovação terapêutica, informática

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Autoridades, instituições e entidades manifestaram apoio à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) após o incêndio que atingiu o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), na noite dessa quarta-feira (8).

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, prestou solidariedade e disse que o governo estadual está à disposição para colaborar com a investigação da Polícia Federal (PF).

"A minha solidariedade a toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Pernambuco em virtude do incêndio que atingiu suas instalações na noite de ontem. Acompanhei, desde o primeiro momento, a atuação do Corpo de Bombeiros, que foi mobilizado imediatamente para atender à ocorrência. Estamos à disposição para colaborar com a investigação da Polícia Federal no que for necessário", disse Raquel em suas redes sociais.

O prefeito do Recife, Victor Marques, também fez uma publicação nesta quinta-feira (8), afirmando que tem acompanhado o caso e destacando que este é o terceiro incêndio ocorrido na instituição.

"Acompanho com preocupação as notícias sobre o incêndio na UFPE, o terceiro em pouco mais de uma semana. Coloquei a Prefeitura à disposição do reitor Alfredo Gomes, para o que for necessário. Aguardamos a apuração das causas dos eventos, que prejudicam anos de pesquisas acadêmicas", disse.

A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, reforçou a gravidade do incêndio e afirmou que "é uma perda dolorosa para a ciência brasileira e para Pernambuco".

"Nos traz algum alívio saber que não houve vítimas, mas sabemos a extensão do dano para a universidade e para a pesquisa nacional. Minha solidariedade aos pesquisadores, docentes e estudantes atingidos pelo incêndio e a toda a comunidade acadêmica neste momento difícil. Quero me colocar à disposição do reitor Alfredo Gomes para contribuir no que estiver ao nosso alcance", afirmou a ministra.

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) publicou uma nota se colocando "à disposição para atuar junto às instâncias superiores na busca pelos recursos e medidas necessárias para a reconstrução e a continuidade das pesquisas".

"A Andifes manifesta sua solidariedade à comunidade da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) diante do grave incêndio e das perdas provocadas. Neste momento difícil, nos unimos a toda a comunidade acadêmica da UFPE", disse. "A Andifes está ao lado da Universidade e se coloca à disposição para apoiar e atuar junto às instâncias superiores na busca pelos recursos e medidas necessárias à reconstrução e à continuidade das pesquisas. A Andifes está com a UFPE", concluiu.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) lamentou o caso, especialmente pelas perdas que atingem pesquisas científicas, equipamentos e trabalhos construídos ao longo de anos de dedicação de estudantes, docentes, pesquisadores e técnicos.

"Instituição coirmã e parceira, a UFPE desempenha um papel fundamental na produção do conhecimento, na formação de profissionais e no desenvolvimento científico, tecnológico e social de Pernambuco e do Brasil. Por isso, as perdas decorrentes desse episódio representam não apenas um prejuízo para a Universidade, mas também para toda a sociedade", afirmou o IFPE em nota.

"Neste momento, manifestamos nossa expectativa de que as circunstâncias e causas do incêndio sejam apuradas com a máxima brevidade, por meio de uma apuração rigorosa e transparente. Reafirmamos nossa solidariedade ao reitor Alfredo Gomes e a toda a comunidade acadêmica da UFPE, colocando o IFPE à disposição para colaborar, dentro de nossas possibilidades institucionais, com os esforços necessários à superação deste momento e à retomada das atividades afetadas", declarou.

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), autarquia vinculada ao Minsitério da Educação (MEC), considera ser necessário e urgente que sejam identificadas as causas que o provocaram.

"A Fundação Joaquim Nabuco/MEC manifesta solidariedade à comunidade da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) pelo incêndio que destruiu, nesta quarta-feira (07/10), vários laboratórios, acarretando graves prejuízos financeiros e às pesquisas ali desenvolvidas. A Fundaj considera necessário e urgente que sejam identificadas as causas que o provocaram", disse.

Reitor da UFPE afirmou que prédio estava com manutenção em dia

O prédio atingido pelo incêndio era onde funcionava a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo, mas hoje abriga o Parque Tecnológico da UFPE. No local, funcionavam laboratórios de pesquisa nas áreas de fármacos, inovação terapêutica, informática e genética. Durante a pandemia, a unidade foi base para o desenvolvimento de pesquisas sobre a Covid-19.

Em entrevista nesta quinta-feira, o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, explicou que a manutenção e a revisão eram feitas de forma regular e que não havia sido reportado qualquer tipo de risco. Ainda de acordo com Gomes, o segundo andar foi completamente perdido, e a estimativa de prejuízos materiais provocados pelo incêndio é de cerca de R$ 100 milhões, entre equipamentos, amostras, estruturas e insumos para as pesquisas.

Pelo menos 80 dissertações e teses de doutorado estavam abrigadas no edifício. "É uma perda irreparável, porque dados de 20 anos de pesquisa eram também guardados nos espaços", afirmou Alfredo Gomes.

"A UFPE recebeu, neste ano, R$ 190 milhões em orçamento voltado para fazer a manutenção de todas as duas unidades e dos nossos estudantes. Temos feito os investimentos para a manutenção da universidade", disse.

As equipes que coordenam os projetos que funcionavam no local vão se reunir com a reitoria para uma apuração adequada. Outro prédio da Universidade deve ser disponibilizado para o funcionamento das unidades.

