"A educação precisa refletir o que o nosso país já é", afirma Djamila Ribeiro ao defender ensino antirracista
Escritora destaca implementação da Lei 10.639, formação crítica e responsabilidade coletiva na educação de crianças e adolescentes
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Para a escritora, professora e filósofa Djamila Ribeiro, construir uma educação capaz de preparar crianças e adolescentes para o futuro passa necessariamente pelo reconhecimento da diversidade existente no Brasil. A autora defende que o ambiente escolar deve contribuir para a formação de pessoas críticas, conscientes das diferenças e capazes de atuar diante de situações de preconceito e desigualdade.
Djamila foi a responsável pelo encerramento do 22º Congresso Internacional de Inovação na Educação, realizado entre os dias 6 e 8 de outubro, no Recife.
Durante a participação no evento promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, ela falou ao JC sobre os desafios para construir uma educação antirracista e crítica. O tema da palestra era “Construir futuros educacionais possíveis: educação e responsabilidade coletiva.”
Para a escritora, um dos primeiros passos para avançar nessa construção é cumprir a Lei nº 10.639, de 2003. A legislação alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para tornar obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio.
Djamila afirma, entretanto, que a discussão não deve ficar restrita a uma disciplina ou a momentos específicos do calendário escolar. Ela defende que o tema seja trabalhado de maneira transversal e esteja presente no currículo e no cotidiano das instituições.
“Essa lei precisa ser implementada de maneira transversal. A gente sabe que ainda é um desafio no nosso país, porque muitas escolas acabam não seguindo”, disse.
A escritora também defende uma revisão da forma como os conteúdos são apresentados aos estudantes. Segundo ela, o currículo precisa considerar diferentes perspectivas e reconhecer a participação de grupos historicamente discriminados na construção da sociedade brasileira.
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Educação para além da formação técnica
Na visão de Djamila Ribeiro, a escola não deve ter como única função preparar estudantes para o mercado de trabalho. A formação também precisa contribuir para que crianças e adolescentes compreendam a sociedade em que vivem e desenvolvam condições para transformá-la.
“A gente não pensar uma educação puramente tecnicista, mas também uma educação que transforma”, afirmou, citando o educador Paulo Freire como uma referência de uma concepção de ensino voltada à transformação social e ao empoderamento de grupos historicamente discriminados.
Nesse processo, a responsabilidade não é apenas dos professores. Para a escritora, escola, famílias, gestores e comunidade precisam atuar conjuntamente na construção de uma educação que forme pessoas conscientes.
“Acho que todos esses atores sociais têm um papel fundamental para a construção dessa educação, que visa também criar seres humanos conscientes, seres humanos que pensam para transformar a sociedade”, declarou.
Desigualdade no acesso à educação
Outro ponto destacado pela professora foi a desigualdade no acesso a uma educação de qualidade. Para ela, a origem social e o local onde uma pessoa nasce ainda influenciam as oportunidades educacionais que terá ao longo da vida.
“Precisamos diminuir essas disparidades que existem no nosso país, que é depender de onde, do lugar que você nasce, do lugar que você parte, você vai ter acesso à educação. Não da maneira como nós acreditamos que seria o ideal.”, afirmou.
Djamila defende que a educação de qualidade não seja tratada como um privilégio disponível apenas para determinados grupos. Segundo ela, é necessário reconhecer também a função democrática da educação e garantir que estudantes, independentemente de sua origem, tenham acesso a uma formação crítica.
Crianças, adolescentes e o excesso de informação nas redes
A relação entre educação e tecnologia também esteve entre os temas abordados pela escritora. Diante do acesso cada vez mais precoce de crianças e adolescentes às redes sociais e a diferentes tipos de conteúdo, Djamila chama atenção para a necessidade de proteção e acompanhamento.
Ela citou o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 15.211/2025, que estabelece medidas de proteção para crianças e adolescentes em ambientes digitais e prevê, entre seus fundamentos, a promoção da educação digital e do senso crítico para o uso seguro e responsável da tecnologia.
“A gente tem que tomar cuidado também da exposição tanto das crianças nesses espaços e a exposição dessas informações às crianças e adolescentes”, afirmou.
Também ponderou que as condições das famílias são diferentes e que nem todos os responsáveis conseguem acompanhar permanentemente o que crianças e adolescentes acessam na internet.
“A própria regulação das redes sociais, a responsabilidade dessas plataformas bilionárias, que não são responsabilizadas, muitas vezes, pelo conteúdo que disseminam. É uma discussão que precisa ser, também, acho que num nível mais institucional e não só da responsabilização do indivíduo”, afirmou.
Para a escritora, a preocupação deve estar não apenas na quantidade de informações disponíveis, mas também na qualidade e na adequação dos conteúdos consumidos durante a formação de crianças e adolescentes.
“Como sociedade, a gente tem que tomar muito cuidado para que essas crianças não tenham acesso a conteúdos que não são apropriados para a idade, a conteúdos que não vão contribuir para o desenvolvimento dessas crianças, que não vão contribuir para uma formação crítica”, disse.
Reconhecimento da diversidade
Ao falar sobre o futuro da educação, Djamila reforçou que uma formação antirracista passa pelo reconhecimento dos diferentes grupos que compõem a sociedade brasileira e pela valorização de seus conhecimentos e produções.
Para ela, indígenas, negros e brancos fazem parte da diversidade brasileira e precisam estar contemplados na maneira como a educação apresenta e interpreta o país.
“O nosso país é um país diverso. Eu acho que a educação precisa refletir o que o nosso país já é”, concluiu.
Nova edição de “Lugar de Fala” será lançada no Recife
A passagem de Djamila pelo Recife também marca o lançamento da nova edição de Lugar de Fala, nesta sexta-feira (9), na Livraria do Jardim, na Boa Vista, às 19h.
Lançado originalmente em 2017, o livro discute as relações entre raça, gênero e poder e como diferentes posições sociais influenciam o acesso à fala e à representação.
A nova edição revisita e atualiza a obra, com apresentação da filósofa e escritora Grada Kilomba e prefácio da escritora Chimamanda Ngozi Adichie. O evento terá mediação da jornalista Fabiana Moraes e sessão de autógrafos.