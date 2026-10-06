Colégio de Aplicação da UFPE abre inscrições para 50 vagas no 6º ano em 2027; seleção será por sorteio
As vagas abertas estão divididas igualmente entre a ampla concorrência e a reserva para escolas públicas, com cota específica para PcD
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O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (CAp/UFPE) publicou, nessa segunda-feira (5), as regras para o ingresso de novos estudantes no 6º ano do Ensino Fundamental para o ano letivo de 2027.
Conforme o Edital nº 04/2026 , ao todo, são ofertadas 50 vagas gratuitas, com seleção realizada integralmente por meio de Sorteio Público Eletrônico. As inscrições ocorrem de 19 a 30 de outubro de 2026, exclusivamente de forma online pelo sistema Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFPE.
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Oferta de Vagas e Cotas
As 50 vagas estão divididas igualmente entre a livre concorrência e a reserva para estudantes de escolas públicas.
- Livre Concorrência: 25 vagas (sendo 2 reservadas para Pessoas com Deficiência);
- Reserva de Vagas para Escola Pública: 25 vagas (sendo 2 reservadas para Pessoas com Deficiência).
Para concorrer às vagas reservadas para escolas públicas, o candidato deve ter cursado do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental exclusivamente em instituições públicas de ensino, nos termos da Lei nº 9.394/1996. Instituições particulares (mesmo na condição de bolsista), filantrópicas ou confessionais não se enquadram nessa categoria.
A comprovação dessa condição deverá ser feita presencialmente nos dias 3 e 4 de novembro de 2026, das 8h às 14h, na Secretaria do CAp/UFPE, mediante apresentação de histórico escolar ou declaração da escola de origem, certidão de nascimento ou carteira de identidade do candidato e declaração do responsável legal de que o estudante não cursou qualquer etapa em escola privada. A não entrega ou a não homologação da documentação implica a perda do direito ao sorteio.
Já os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverão anexar, no ato da inscrição, o laudo médico conforme o modelo do Anexo III do edital, atestando a categoria e o grau da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID).
O laudo deve conter letra legível, nome, carimbo, assinatura e CRM do médico especialista responsável. A aferição da condição declarada será realizada por comissão designada pelo Conselho Gestor, com assessoria do Núcleo de Acessibilidade da UFPE, que poderá convocar o responsável e o candidato para esclarecimentos ou avaliação presencial.
Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital (https://www.ufpe.br/documents/40663/0/EDITAL-PUBLICADO-SEXTO+ANO-2027.pdf/45498592-921c-42ba-9e2b-13fc76abcc26)
Requisitos dos Candidatos e Como se Inscrever
Para participar da seleção, os candidatos devem atender aos seguintes critérios:
- Escolaridade: Estar cursando o 5º ano do Ensino Fundamental em 2026;
- Idade máxima: Ter no máximo 12 anos completos até 31/12/2026;
- Documentação obrigatória: Possuir CPF próprio da criança (não é permitido inscrever com o CPF do responsável).
É permitida apenas uma inscrição por CPF no grupo de concorrência escolhido; em caso de duplicidade, o sistema considerará apenas a inscrição mais recente.
Sorteio público eletrônico
O processo seletivo será conduzido por sorteio público eletrônico, a ser realizado no dia 10 de dezembro, às 15h, com transmissão ao vivo pelo canal da UFPE no YouTube youtube.com/ufpeoficial.
O sorteio será operado pelo SIGAA, sob a coordenação da Comissão de Seleção e com o apoio da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da UFPE.
A divulgação do resultado final ocorrerá na página eletrônica do Colégio www.ufpe.br/cap, em até 24 horas após a realização do sorteio, não havendo divulgação por e-mail ou telefone.
Serão formados dois cadastros de suplência, um para a livre concorrência e outro para a reserva de vagas para escola pública, cada um com 25 candidatos, incluindo duas pessoas com deficiência.
A convocação dos suplentes obedecerá rigorosamente à ordem do sorteio e estará condicionada à existência de vagas, com publicação no site oficial do Colégio. O cadastro de suplência é válido para todo o ano letivo de 2027.
Os candidatos sorteados serão convocados para a pré-matrícula no período de 4 a 8 de janeiro de 2027, com preenchimento de formulários eletrônicos enviados ao e-mail informado na inscrição. A matrícula presencial ocorrerá de 11 a 13 de janeiro de 2027, das 7h30 às 14h, na Secretaria do CAp/UFPE, mediante entrega de transferência definitiva ou provisória, cópia da carteira de identidade e CPF do candidato, uma foto 3x4 recente e carteira de vacinação atualizada.
O primeiro remanejamento será divulgado em 14 de janeiro de 2027, e o segundo, em 22 de janeiro de 2027, com matrículas nos dias 20 e 21 e 28 e 29 de janeiro, respectivamente. A recepção dos novos estudantes e familiares está prevista para 1º de março de 2027.
Veja o cronomograma completo:
- 19 a 30/10/2026: Periodo de inscrições online pelo site https://sigaa.ufpe.br
- 03 e 04/11/2026: Entrega presencial da documentação da cota de Escola Pública no CAp (08h às 14h)
- 18/11/2026: Divulgação do acesso às inscrições homologadas para o sorteio no SIGAA
- 19 e 20/11/2026: Prazo para interposição de recursos quanto à homologação
- 10/12/2026 (15h): Realização do Sorteio Público Eletrônico com transmissão no YouTube
- Até 24h pós-sorteio: Divulgação dos sorteados e lista de suplentes em www.ufpe.br/cap
- 04 a 08/01/2027: Preenchimento da pré-matrícula eletrônica pelos sorteados
- 11 a 13/01/2027: Efetivação da matrícula presencial na Secretaria do CAp (07h30 às 14h)
- 14/01/2027: Divulgação da lista referente ao 1º remanejamento de suplentes
- 01/03/2027: Recepção dos novos estudantes e familiares
*Com informações da Superintendência de Comunicação (Supercom) da UFPE