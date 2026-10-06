Colégio de Aplicação da UFPE abre inscrições para 50 vagas no 6º ano em 2027; seleção será por sorteio

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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As vagas abertas estão divididas igualmente entre a ampla concorrência e a reserva para escolas públicas, com cota específica para PcD

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O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (CAp/UFPE) publicou, nessa segunda-feira (5), as regras para o ingresso de novos estudantes no 6º ano do Ensino Fundamental para o ano letivo de 2027.

Conforme o Edital nº 04/2026 , ao todo, são ofertadas 50 vagas gratuitas, com seleção realizada integralmente por meio de Sorteio Público Eletrônico. As inscrições ocorrem de 19 a 30 de outubro de 2026, exclusivamente de forma online pelo sistema Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFPE.





Oferta de Vagas e Cotas

As 50 vagas estão divididas igualmente entre a livre concorrência e a reserva para estudantes de escolas públicas.

- Livre Concorrência: 25 vagas (sendo 2 reservadas para Pessoas com Deficiência);



- Reserva de Vagas para Escola Pública: 25 vagas (sendo 2 reservadas para Pessoas com Deficiência).



Para concorrer às vagas reservadas para escolas públicas, o candidato deve ter cursado do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental exclusivamente em instituições públicas de ensino, nos termos da Lei nº 9.394/1996. Instituições particulares (mesmo na condição de bolsista), filantrópicas ou confessionais não se enquadram nessa categoria.

A comprovação dessa condição deverá ser feita presencialmente nos dias 3 e 4 de novembro de 2026, das 8h às 14h, na Secretaria do CAp/UFPE, mediante apresentação de histórico escolar ou declaração da escola de origem, certidão de nascimento ou carteira de identidade do candidato e declaração do responsável legal de que o estudante não cursou qualquer etapa em escola privada. A não entrega ou a não homologação da documentação implica a perda do direito ao sorteio.

Já os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverão anexar, no ato da inscrição, o laudo médico conforme o modelo do Anexo III do edital, atestando a categoria e o grau da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID).

O laudo deve conter letra legível, nome, carimbo, assinatura e CRM do médico especialista responsável. A aferição da condição declarada será realizada por comissão designada pelo Conselho Gestor, com assessoria do Núcleo de Acessibilidade da UFPE, que poderá convocar o responsável e o candidato para esclarecimentos ou avaliação presencial.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital (https://www.ufpe.br/documents/40663/0/EDITAL-PUBLICADO-SEXTO+ANO-2027.pdf/45498592-921c-42ba-9e2b-13fc76abcc26)

Requisitos dos Candidatos e Como se Inscrever



Para participar da seleção, os candidatos devem atender aos seguintes critérios:



- Escolaridade: Estar cursando o 5º ano do Ensino Fundamental em 2026;



- Idade máxima: Ter no máximo 12 anos completos até 31/12/2026;



- Documentação obrigatória: Possuir CPF próprio da criança (não é permitido inscrever com o CPF do responsável).



É permitida apenas uma inscrição por CPF no grupo de concorrência escolhido; em caso de duplicidade, o sistema considerará apenas a inscrição mais recente.

Sorteio público eletrônico

O processo seletivo será conduzido por sorteio público eletrônico, a ser realizado no dia 10 de dezembro, às 15h, com transmissão ao vivo pelo canal da UFPE no YouTube youtube.com/ufpeoficial.

O sorteio será operado pelo SIGAA, sob a coordenação da Comissão de Seleção e com o apoio da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da UFPE.

A divulgação do resultado final ocorrerá na página eletrônica do Colégio www.ufpe.br/cap, em até 24 horas após a realização do sorteio, não havendo divulgação por e-mail ou telefone.

Serão formados dois cadastros de suplência, um para a livre concorrência e outro para a reserva de vagas para escola pública, cada um com 25 candidatos, incluindo duas pessoas com deficiência.

A convocação dos suplentes obedecerá rigorosamente à ordem do sorteio e estará condicionada à existência de vagas, com publicação no site oficial do Colégio. O cadastro de suplência é válido para todo o ano letivo de 2027.

Os candidatos sorteados serão convocados para a pré-matrícula no período de 4 a 8 de janeiro de 2027, com preenchimento de formulários eletrônicos enviados ao e-mail informado na inscrição. A matrícula presencial ocorrerá de 11 a 13 de janeiro de 2027, das 7h30 às 14h, na Secretaria do CAp/UFPE, mediante entrega de transferência definitiva ou provisória, cópia da carteira de identidade e CPF do candidato, uma foto 3x4 recente e carteira de vacinação atualizada.

O primeiro remanejamento será divulgado em 14 de janeiro de 2027, e o segundo, em 22 de janeiro de 2027, com matrículas nos dias 20 e 21 e 28 e 29 de janeiro, respectivamente. A recepção dos novos estudantes e familiares está prevista para 1º de março de 2027.

Veja o cronomograma completo:

- 19 a 30/10/2026: Periodo de inscrições online pelo site https://sigaa.ufpe.br

- 03 e 04/11/2026: Entrega presencial da documentação da cota de Escola Pública no CAp (08h às 14h)

- 18/11/2026: Divulgação do acesso às inscrições homologadas para o sorteio no SIGAA



- 19 e 20/11/2026: Prazo para interposição de recursos quanto à homologação



- 10/12/2026 (15h): Realização do Sorteio Público Eletrônico com transmissão no YouTube



- Até 24h pós-sorteio: Divulgação dos sorteados e lista de suplentes em www.ufpe.br/cap

- 04 a 08/01/2027: Preenchimento da pré-matrícula eletrônica pelos sorteados



- 11 a 13/01/2027: Efetivação da matrícula presencial na Secretaria do CAp (07h30 às 14h)



- 14/01/2027: Divulgação da lista referente ao 1º remanejamento de suplentes



- 01/03/2027: Recepção dos novos estudantes e familiares

*Com informações da Superintendência de Comunicação (Supercom) da UFPE





