JC Educação: Oficina Francisco Brennand lança projeto para escolas públicas do Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira também: Pernambuco é destaque em premiação nacional de educação; MEC autoriza funcionamento do IFPE Campus Bezerros

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

Oficina Francisco Brennand lança projeto para escolas públicas do Grande Recife

A Oficina Francisco Brennand abre chamada para a primeira edição do Escola Residente, a partir desta segunda-feira (5). A iniciativa faz parte do projeto Afluir na Oficina, voltado ao desenvolvimento de ações com escolas públicas a partir do elo entre arte e educação.

A iniciativa, com apoio do Fundo Museu Escola da Família Hees e do Instituto Parvi, selecionará duas propostas nos campos da arte, cultura e educação ambiental. Cada projeto contemplado receberá aporte financeiro de R$ 5 mil para sua realização, enquanto os professores responsáveis terão direito a uma bolsa de R$ 2 mil e acompanhamento da equipe de Educação e Pesquisa da Oficina.

O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no Instagram do museu (@oficinafranciscobrennand) e pelo site: www.oficinafranciscobrennand.org.br.

A Escola Residente será realizada como um Laboratório de Projetos, com duração de seis semanas, ao longo do mês de novembro. A proposta é criar um percurso de pesquisa, experimentação e partilha a partir de questões, experiências, interesses ou desafios presentes no cotidiano das escolas participantes.

Podem participar professoras e professores vinculados a escolas públicas dos nove municípios da Região Metropolitana do Recife atendidos pelo projeto Afluir: Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Abreu e Lima, Igarassu e Itapissuma.

As propostas devem prever a participação de estudantes e/ou da comunidade escolar e estar relacionadas a pelo menos um dos três campos definidos pela convocatória: arte, cultura e educação ambiental.

Para Whodson Silva, supervisor de Educação e Pesquisa da Oficina Francisco Brennand, o novo projeto amplia a possibilidade de estabelecer relações permanentes com as comunidades escolares.

“A Escola Residente nasce da compreensão de que a relação entre museu e escola pode ir além da visita e se transformar em um processo contínuo de troca, pesquisa e construção de conhecimento. Queremos partir das questões que já existem nas escolas e, junto aos professores, criar possibilidades para que essas ideias sejam experimentadas e desenvolvidas”, afirmou.

Pernambuco tem destaque em premiação nacional de educação

Pernambuco esteve entre os destaques da 10ª edição do Educa Week, realizada de 30 de setembro a 2 de outubro, em São Paulo. Iniciativas do Estado foram reconhecidas em diferentes áreas, como inovação, formação docente, inclusão e internacionalização.

Na edição deste ano, os vencedores do Prêmio Destaque Educa Week foram anunciados na última sexta-feira (2) em 15 categorias.

Na categoria Escola Inovadora — Setor Público, a Escola Técnica Estadual (ETE) Cícero Dias, conhecida como NAVE Recife, conquistou o 2º lugar. A instituição foi reconhecida pelo trabalho voltado à formação de jovens da rede pública na área de economia criativa e digital. O projeto oferece Ensino Médio integrado à formação técnica em programação, multimídia e desenvolvimento de jogos, em conexão com o ecossistema de tecnologia do Recife.

Também houve destaque pernambucano na categoria Futuro da Aprendizagem & Formação Docente. O professor José Lopes ficou em 2º lugar, entre 213 indicados, pelo trabalho de educação midiática e letramento em inteligência artificial desenvolvido na Zona da Mata Norte.

A iniciativa envolve 63 escolas estaduais e 14 escolas municipais de Nazaré da Mata, com ações voltadas à formação de professores e estudantes para o uso crítico e pedagógico da tecnologia. “Esse reconhecimento não é apenas meu. É de todos que acreditam que a educação pode transformar vidas e que a tecnologia, quando usada com propósito, pode abrir novos caminhos. Sigo ainda mais motivado a transformar, aprender e contribuir para a educação pública. Vale a pena acreditar e fazer acontecer!”, afirmou o docente.

Na categoria ESG, Sustentabilidade & Impacto Social, o CESAR foi reconhecido pelo Programa FAST, desenvolvido em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Softex. A iniciativa oferece formação gratuita em desenvolvimento de software e design digital, com foco em qualificação e empregabilidade. Segundo os dados avaliados pelo prêmio, mais de 14 mil pessoas já foram capacitadas, sendo 67% dos participantes pretos ou pardos e 50% mulheres e pessoas trans.

Outro destaque foi o Programa Recife no Mundo, da Prefeitura do Recife, que conquistou o 3º lugar na categoria Internacionalização, Bilinguismo & Mobilidade. A iniciativa oferece bolsas de intercâmbio internacional para estudantes do 8º e 9º anos da rede municipal de ensino, levando alunos da escola pública a experiências internacionais.

O Educa Week reuniu mantenedores, gestores escolares, educadores, representantes de redes de ensino, governos, universidades, empresas, fundações e investidores para discutir temas como políticas públicas, financiamento, inovação, inteligência artificial, ESG e saúde mental.



Ambientes da CESAR School - JAILTON JR./JC IMAGEM

MEC autoriza funcionamento do IFPE Campus Bezerros

O Ministério da Educação (MEC) autorizou oficialmente o funcionamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) Campus Bezerros. A autorização foi publicada por meio da Portaria nº 733, de 26 de setembro de 2026.

A unidade está sendo construída na área do Parque Poliesportivo do bairro Santo Amaro II, próximo à Escola Técnica Estadual Maria José Vasconcelos (ETE Bezerros).

A área destinada à unidade tem mais de 33 mil metros quadrados e contará com blocos de salas de aula, laboratórios, setor administrativo, biblioteca, auditório, vestiários, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol, quadras de areia e estacionamento para carros, ônibus e motos, entre outros espaços.

O investimento na implantação do Campus Bezerros ultrapassa R$ 19 milhões. Atualmente, a sede provisória funciona na Escola Municipal José de Góes, onde são ofertados cursos de formação inicial e continuada em instalação e manutenção de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos e em eletricista de sistemas de energias renováveis, com formação para instalação de sistemas fotovoltaicos.

Quando estiver em funcionamento pleno, o campus deverá atender mais de mil estudantes.



IFPE Campus Bezerros tem investimento de R$ 19 milhões - Divulgação/Prefeitura de Bezerros

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo