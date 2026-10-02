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IFPE lança Polo de Inovação com foco em tecnologias para indústria sustentável

A unidade foi inaugurada nesta quinta-feira (1) para desenvolver projetos de pesquisa e tecnologia voltados à indústria e à sustentabilidade

Por Anaís Coelho Publicado em 02/10/2026 às 13:50
IFPE lança Polo de Inovação com foco em tecnologias para indústria sustentável
IFPE lança Polo de Inovação com foco em tecnologias para indústria sustentável - Bruna Araújo/MEC

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O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) lançou, nesta quinta-feira (1), o Polo de Inovação/Unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), no Campus Recife.

A iniciativa busca aproximar a produção científica e tecnológica da instituição das demandas do setor produtivo, por meio de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

O Campus Recife foi credenciado na área de Tecnologias Inovadoras para Descarbonização Industrial e Transição Energética. A atuação terá como uma das bases o curso técnico em Refrigeração e Climatização.

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Pesquisa e inovação

A nova unidade pretende envolver estudantes, professores e pesquisadores do IFPE no desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à indústria. A proposta é transformar conhecimentos produzidos no ambiente acadêmico em projetos aplicados às necessidades do setor produtivo.

Durante o lançamento, o secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC), Rodolfo Cabral, destacou a importância da iniciativa para a formação profissional e para o desenvolvimento de tecnologias relacionadas à sustentabilidade.

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“Um país que desenvolve tecnologias para descarbonizar a sua indústria é um país que constrói soberania e protege o meio ambiente. Fazer isso aqui, no Recife, é fortalecer o protagonismo de Pernambuco e do Nordeste na transição energética do Brasil. Aqui se formarão os técnicos, os tecnólogos e os pesquisadores que vão liderar a indústria sustentável nas próximas décadas”, afirmou.

Em 2026, o MEC destinou R$ 9 milhões para os planos de ação de três novas unidades Embrapii. Além do IFPE, foram contemplados o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG).

Rede Embrapii

Criada em 2013, a partir de uma iniciativa conjunta do MEC e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a rede Embrapii reúne atualmente 93 unidades em todo o país.

Desse total, 47 unidades são vinculadas ao MEC, sendo 16 instaladas em institutos federais. As unidades atuam no desenvolvimento de projetos de inovação em parceria com empresas e instituições do setor produtivo.

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Anaís Coelho

acoelho@jc.com.br

Estagiária, estudante de Jornalismo pela faculdade Estácio.

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