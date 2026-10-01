SESI-PE abre inscrições para 715 vagas gratuitas para o Ensino Médio em 2027

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As inscrições, que podem ser feitas pelo site, seguem até o dia 5 de outubro, e os candidatos passarão por avaliação de Língua Portuguesa e Matemática

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O Serviço Social da Indústria (SESI-PE) oferece 715 vagas gratuitas para o ingresso de estudantes na 1ª série do Ensino Médio em 2027.

As oportunidades estão distribuídas entre as 12 Unidades do SESI em Pernambuco, localizadas em Paulista, Camaragibe, Belo Jardim, Araripina, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Escada, Goiana, Ibura, Moreno, Petrolina e Vasco da Gama. As inscrições podem ser realizadas por meio do site do processo seletivo no https://mkt.fiepe.org.br/bolsa-de-estudos-2027.

O processo seletivo é destinado a estudantes que estejam cursando o 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais ou que já tenham concluído essa etapa. Também podem participar estudantes interessados no Programa Inova Médio 2027. As inscrições seguem até o dia 5 de outubro, e os candidatos passarão por avaliação de Língua Portuguesa e Matemática.

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Etapas do processo

Os estudantes poderão acompanhar a divulgação das etapas do processo seletivo por meio do site do site da banca organizadora, no https://notus.selecao.net.br/informacoes/32/. A prova será realizada no dia 1º de novembro, nas unidades da instituição, e a matrícula dos aprovados acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro deste ano.

As vagas são destinadas aos turnos da manhã e da tarde, de acordo com a Unidade escolhida. Em algumas escolas, os estudantes também têm a possibilidade de cursar o Ensino Médio integrado à formação técnica, em parceria com o SENAI Pernambuco.

“O SESI Pernambuco oferece uma formação que alia educação de qualidade, desenvolvimento de competências e preparação para os desafios do futuro. Nas Unidades que contam com o Ensino Médio integrado ao técnico, os estudantes têm ainda a oportunidade de ampliar sua formação profissional desde a etapa escolar, fortalecendo conhecimentos e habilidades importantes para a continuidade dos estudos e para o mundo do trabalho”, comenta Mirella Barreto, diretora de Educação do SESI Pernambuco.

Confira as vagas disponíveis por Unidade e modalidade

Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico

Camaragibe – Administração – 30 vagas

Paulista – Administração – 40 vagas

Caruaru – Administração – 45 vagas

Belo Jardim – Desenvolvimento de Sistemas – 45 vagas

Moreno – Desenvolvimento de Sistemas – 35 vagas

Vasco da Gama – Desenvolvimento de Sistemas – 45 vagas

Goiana – Eletromecânica – 40 vagas

Cabo de Santo Agostinho – Eletrotécnica – 40 vagas

Petrolina – Informática para Internet – 40 vagas

Vasco da Gama – Inova Médio / Eletromecânica – 40 vagas

Araripina – Inova Médio / Eletrotécnica – 40 vagas

Ibura – Jogos Digitais – 45 vagas

Araripina – Segurança do Trabalho – 40 vagas

Ensino Médio sem formação técnica

Goiana – Ciências da Natureza e Matemática – 40 vagas

Escada – Ciências da Natureza e Matemática – 35 vagas

Cabo de Santo Agostinho – Ciências da Natureza e Matemática – 40 vagas

Goiana – Linguagens e Ciências Humanas – 40 vagas

Moreno – Linguagens e Ciências Humanas – 35 vagas