SESI-PE abre inscrições para 715 vagas gratuitas para o Ensino Médio em 2027
As inscrições, que podem ser feitas pelo site, seguem até o dia 5 de outubro, e os candidatos passarão por avaliação de Língua Portuguesa e Matemática
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Serviço Social da Indústria (SESI-PE) oferece 715 vagas gratuitas para o ingresso de estudantes na 1ª série do Ensino Médio em 2027.
As oportunidades estão distribuídas entre as 12 Unidades do SESI em Pernambuco, localizadas em Paulista, Camaragibe, Belo Jardim, Araripina, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Escada, Goiana, Ibura, Moreno, Petrolina e Vasco da Gama. As inscrições podem ser realizadas por meio do site do processo seletivo no https://mkt.fiepe.org.br/bolsa-de-estudos-2027.
O processo seletivo é destinado a estudantes que estejam cursando o 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais ou que já tenham concluído essa etapa. Também podem participar estudantes interessados no Programa Inova Médio 2027. As inscrições seguem até o dia 5 de outubro, e os candidatos passarão por avaliação de Língua Portuguesa e Matemática.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Etapas do processo
Os estudantes poderão acompanhar a divulgação das etapas do processo seletivo por meio do site do site da banca organizadora, no https://notus.selecao.net.br/informacoes/32/. A prova será realizada no dia 1º de novembro, nas unidades da instituição, e a matrícula dos aprovados acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro deste ano.
As vagas são destinadas aos turnos da manhã e da tarde, de acordo com a Unidade escolhida. Em algumas escolas, os estudantes também têm a possibilidade de cursar o Ensino Médio integrado à formação técnica, em parceria com o SENAI Pernambuco.
“O SESI Pernambuco oferece uma formação que alia educação de qualidade, desenvolvimento de competências e preparação para os desafios do futuro. Nas Unidades que contam com o Ensino Médio integrado ao técnico, os estudantes têm ainda a oportunidade de ampliar sua formação profissional desde a etapa escolar, fortalecendo conhecimentos e habilidades importantes para a continuidade dos estudos e para o mundo do trabalho”, comenta Mirella Barreto, diretora de Educação do SESI Pernambuco.
Confira as vagas disponíveis por Unidade e modalidade
Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico
Camaragibe – Administração – 30 vagas
Paulista – Administração – 40 vagas
Caruaru – Administração – 45 vagas
Belo Jardim – Desenvolvimento de Sistemas – 45 vagas
Moreno – Desenvolvimento de Sistemas – 35 vagas
Vasco da Gama – Desenvolvimento de Sistemas – 45 vagas
Goiana – Eletromecânica – 40 vagas
Cabo de Santo Agostinho – Eletrotécnica – 40 vagas
Petrolina – Informática para Internet – 40 vagas
Vasco da Gama – Inova Médio / Eletromecânica – 40 vagas
Araripina – Inova Médio / Eletrotécnica – 40 vagas
Ibura – Jogos Digitais – 45 vagas
Araripina – Segurança do Trabalho – 40 vagas
Ensino Médio sem formação técnica
Goiana – Ciências da Natureza e Matemática – 40 vagas
Escada – Ciências da Natureza e Matemática – 35 vagas
Cabo de Santo Agostinho – Ciências da Natureza e Matemática – 40 vagas
Goiana – Linguagens e Ciências Humanas – 40 vagas
Moreno – Linguagens e Ciências Humanas – 35 vagas