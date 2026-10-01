Eleições 2026: O que os candidatos ao governo de Pernambuco propõem para a Educação
A coluna Enem e Educação avaliou propostas apresentadas nos programas de governo de Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD)
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Neste domingo (4), 7,2 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar poderão escolher quem vai governar Pernambuco pelos próximos quatro anos.
E, para além dos debates, que em boa parte se concentraram mais em pontos acusatórios do que em proposições, é importante que cada eleitor e eleitora conheça as medidas apresentadas nos programas de governo dos candidatos. Afinal, são esses compromissos que poderão ser acompanhados e cobrados ao longo do mandato.
Entre as áreas estratégicas que estarão no centro dessa escolha está a Educação. Prova disso é que 71% dos brasileiros afirmaram que as ações do governo no setor influenciam o voto, enquanto 83% defendem que a Educação deveria estar entre as três principais prioridades dos governadores nos próximos quatro anos. Os dados são da pesquisa nacional "O que a população pensa sobre a educação | 2026", realizada pelo Instituto IDEIA.
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O levantamento, encomendado pela Fundação Itaú, Fundação Lemann, Instituto Natura, Instituto Sonho Grande, Instituto Unibanco e Todos Pela Educação, ouviu 20 mil brasileiros com 16 anos ou mais, nas 27 unidades da Federação, entre maio e julho de 2026, e foi divulgado no dia 3 de setembro.
Embora os resultados das políticas educacionais nem sempre apareçam de forma imediata, os avanços no setor dependem de investimentos urgentes. É importante reforçar que as ações precisam ser tratadas como políticas de Estado, e não resumidas a um governo.
A coluna Enem e Educação avaliou propostas apresentadas nos programas de governo de Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD), considerando medidas relacionadas a quatro eixos: níveis de ensino, infraestrutura, incentivos financeiros e valorização dos profissionais da Educação.
Pernambuco possui 7.968 escolas, que atendem 2.076.655 estudantes. Do total de matrículas, 51,7% estão na rede municipal, 23,9% na rede privada, 23,6% na rede estadual e 0,8% na rede federal.
Ivan Moraes (PSOL)
O ex-vereador do Recife e candidato a governador, Ivan Moraes (PSOL), propõe, para a Educação Infantil, instituir uma Política Estadual de Apoio aos municípios, em regime de colaboração, para ampliar e qualificar a oferta, com ações de infraestrutura e formação de profissionais, seguindo os Parâmetros Nacionais de Qualidade e Equidade na Educação Infantil.
No Ensino Fundamental, a ideia é firmar um pacto entre Estado e municípios para garantir a alfabetização e a aprendizagem adequada em matemática até o fim do 2º ano. O programa prevê formação continuada para professores alfabetizadores, materiais pedagógicos adaptados às diferentes realidades, avaliações diagnósticas desde o 1º ano, programas de recomposição das aprendizagens e equipes estaduais de apoio técnico aos municípios.
Para o Ensino Médio, o candidato propõe ampliar progressivamente a educação integral, priorizando territórios de maior vulnerabilidade social. A jornada deverá ter intencionalidade pedagógica, integração curricular, bem-estar e participação dos estudantes.
Moraes também defende uma política estadual permanente da Educação de Jovens, Adultos (EJA), em parceria com os municípios, com oferta presencial nos períodos diurno, vespertino e noturno, conforme a demanda de cada território.
Para as escolas indígenas, quilombolas e do campo, a proposta é criar uma política estadual específica, em parceria com os municípios, respeitando territórios, culturas, línguas, modos de vida e projetos comunitários.
Na valorização dos profissionais da educação, Ivan Moraes propõe um plano estadual que articule remuneração, carreira, concurso público, formação continuada e melhores condições de trabalho.
A iniciativa prevê concursos periódicos, redução progressiva das contratações temporárias, cumprimento do piso salarial, revisão dos planos de cargos e carreiras e avanço na equiparação salarial com outras profissões de escolaridade equivalente.
Também inclui tempo para planejamento e atividades extraclasse, incentivo à dedicação a uma única escola, incentivos para atuação em territórios vulneráveis ou de difícil acesso e bolsas para especialização, mestrado e doutorado, com reconhecimento da formação continuada para progressão na carreira.
João Campos (PSB)
O ex-prefeito do Recife e candidato a governador, João Campos (PSB), propôs dar continuidade à iniciativa da atual gestão estadual, com a implementação de novas creches e o fortalecimento da parceria com os municípios, não apenas para assegurar a construção das unidades, mas também a manutenção, o apoio técnico e a formação das equipes.
No Ensino Fundamental, a intenção é fortalecer a política estadual de alfabetização na idade certa, em regime de colaboração com os municípios, garantindo apoio técnico, pedagógico e financeiro às redes municipais. Também está prevista a ampliação do tempo integral nos Anos Finais (6º ao 9º ano).
Para o Ensino Médio, o plano prevê a expansão do tempo integral, com modernização curricular e integração crescente com a formação técnica. A climatização das escolas é apontada como uma condição para manter os jovens nas unidades de ensino, especialmente no interior do estado.
No Ensino Técnico, o candidato do PSB defende a modernização das ETEs e a expansão da oferta de vagas em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. Também está prevista a ampliação do Programa Embarque Digital, com a implantação de polos regionais de formação tecnológica, ensino superior, residência profissional e inovação no interior do estado. A meta é ofertar 10 mil vagas em quatro anos. O plano inclui ainda a interiorização do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).
Para a EJA, a ideia é dar continuidade e ampliar o programa, com integração à qualificação profissional e oferta no período noturno para quem trabalha durante o dia.
Entre as medidas de assistência estudantil, está o Passe Livre Estudantil, com transporte público gratuito para todos os estudantes da rede estadual. Também está previsto um auxílio-permanência para estudantes de graduação da UPE, com foco na retenção de alunos em situação de vulnerabilidade.
Sobre os profissionais da educação, o programa de governo propõe criar centros de formação, garantindo processos contínuos de desenvolvimento nas respectivas carreiras e priorizando a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem dos estudantes. O plano também inclui o fortalecimento da gestão democrática das unidades de ensino da rede estadual, com compromisso com a aprendizagem e a participação.
A agenda também inclui ainda a promoção de uma educação antirracista e conectada à diversidade dos territórios, com garantia de acessibilidade pedagógica, atendimento educacional especializado e respeito às especificidades da educação do campo, da educação escolar indígena e da educação escolar quilombola.
Raquel Lyra (PSD)
Candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD) apresenta em boa parte de suas propostas, ações de continuidade presentes no programa Juntos pela Educação.
Na Educação Infantil, uma das metas é concluir a construção de 250 novas creches, com a previsão de criação de 60 mil novas vagas no quadriênio 2027–2030.
A candidata também propõe apoiar os municípios na implementação e na gestão do primeiro ano de funcionamento de cada nova unidade buscando assegurar as condições para a obtenção de financiamento do governo federal por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Para o Ensino Fundamental, a proposta é fortalecer o Programa Criança Alfabetizada e alcançar a meta de 100% dos estudantes lendo e escrevendo na idade certa, além de assegurar aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e Matemática.
No Ensino Médio, entre as propostas estão a expansão e consolidação da Educação Integral em Tempo Integral, a requalificação da infraestrutura da rede e ações para reforçar a permanência dos estudantes e reduzir o abandono escolar, especialmente entre jovens de 15 a 17 anos.
O programa também prevê o fortalecimento do TrilhaTec, com ampliação da oferta anual de vagas em cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional de curta duração para estudantes do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos. A proposta é garantir a presença do programa de forma descentralizada nos municípios pernambucanos.
Para a EJA, a proposta é integrar a modalidade à qualificação profissional como estratégia de permanência e inserção produtiva, com foco em saídas certificadas e alinhadas às demandas do mercado de trabalho.
Outras medidas apresentadas estão relacionadas à alimentação escolarizada, com produção realizada nas próprias escolas; ao fardamento produzido no Polo de Confecções do Agreste; e à continuidade do auxílio financeiro conhecido como Pix Tênis, destinado exclusivamente à aquisição de calçados escolares.
No que diz respeito a equidade, a candidata afirma que vai aplicar as bases do Estatuto da Igualdade Racial na rotina de ensino e expandir os programas de Letramento em Equidade de Gênero e Raça para professores. Além de aprofundar as ações territoriais alinhadas à Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ), direcionando esforços de gestão para corrigir as distorções e reduzir as lacunas de aprendizagem entre estudantes brancos e estudantes pretos, pardos e indígenas.
Na área de valorização dos profissionais da Educação, Raquel Lyra propõe dar continuidade aos processos de desenvolvimento, valorização e instrumentalização dos profissionais, com avanço na entrega de notebooks e Kits Professor.
A proposta também prevê a consolidação do Projeto Estadual de Residência Docente, promovendo a intercâmbio de inovação e pesquisa pedagógica através de bolsas de mentoria entre académicos de licenciatura da UPE a professores da rede.
Os processos estaduais de seleçã e ingresso de professores deverá passar por uma modernização, incorporando referenciais e métricas da Prova Nacional Docente (PND) — exame anual realizado pelo Ministério da Educação (MEC), cujo os resultados dos processos seletivos podem ser utilizados para ingresso nas redes públicas de ensino.