Eleições 2026: O que os candidatos ao governo de Pernambuco propõem para a Educação

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A coluna Enem e Educação avaliou propostas apresentadas nos programas de governo de Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD)

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Neste domingo (4), 7,2 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar poderão escolher quem vai governar Pernambuco pelos próximos quatro anos.

E, para além dos debates, que em boa parte se concentraram mais em pontos acusatórios do que em proposições, é importante que cada eleitor e eleitora conheça as medidas apresentadas nos programas de governo dos candidatos. Afinal, são esses compromissos que poderão ser acompanhados e cobrados ao longo do mandato.

Entre as áreas estratégicas que estarão no centro dessa escolha está a Educação. Prova disso é que 71% dos brasileiros afirmaram que as ações do governo no setor influenciam o voto, enquanto 83% defendem que a Educação deveria estar entre as três principais prioridades dos governadores nos próximos quatro anos. Os dados são da pesquisa nacional "O que a população pensa sobre a educação | 2026", realizada pelo Instituto IDEIA.

O levantamento, encomendado pela Fundação Itaú, Fundação Lemann, Instituto Natura, Instituto Sonho Grande, Instituto Unibanco e Todos Pela Educação, ouviu 20 mil brasileiros com 16 anos ou mais, nas 27 unidades da Federação, entre maio e julho de 2026, e foi divulgado no dia 3 de setembro.

Embora os resultados das políticas educacionais nem sempre apareçam de forma imediata, os avanços no setor dependem de investimentos urgentes. É importante reforçar que as ações precisam ser tratadas como políticas de Estado, e não resumidas a um governo.

A coluna Enem e Educação avaliou propostas apresentadas nos programas de governo de Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD), considerando medidas relacionadas a quatro eixos: níveis de ensino, infraestrutura, incentivos financeiros e valorização dos profissionais da Educação.

Pernambuco possui 7.968 escolas, que atendem 2.076.655 estudantes. Do total de matrículas, 51,7% estão na rede municipal, 23,9% na rede privada, 23,6% na rede estadual e 0,8% na rede federal.

Ivan Moraes (PSOL)

O ex-vereador do Recife e candidato a governador, Ivan Moraes (PSOL), propõe, para a Educação Infantil, instituir uma Política Estadual de Apoio aos municípios, em regime de colaboração, para ampliar e qualificar a oferta, com ações de infraestrutura e formação de profissionais, seguindo os Parâmetros Nacionais de Qualidade e Equidade na Educação Infantil.

No Ensino Fundamental, a ideia é firmar um pacto entre Estado e municípios para garantir a alfabetização e a aprendizagem adequada em matemática até o fim do 2º ano. O programa prevê formação continuada para professores alfabetizadores, materiais pedagógicos adaptados às diferentes realidades, avaliações diagnósticas desde o 1º ano, programas de recomposição das aprendizagens e equipes estaduais de apoio técnico aos municípios.

Para o Ensino Médio, o candidato propõe ampliar progressivamente a educação integral, priorizando territórios de maior vulnerabilidade social. A jornada deverá ter intencionalidade pedagógica, integração curricular, bem-estar e participação dos estudantes.

Moraes também defende uma política estadual permanente da Educação de Jovens, Adultos (EJA), em parceria com os municípios, com oferta presencial nos períodos diurno, vespertino e noturno, conforme a demanda de cada território.

Para as escolas indígenas, quilombolas e do campo, a proposta é criar uma política estadual específica, em parceria com os municípios, respeitando territórios, culturas, línguas, modos de vida e projetos comunitários.

Na valorização dos profissionais da educação, Ivan Moraes propõe um plano estadual que articule remuneração, carreira, concurso público, formação continuada e melhores condições de trabalho.

A iniciativa prevê concursos periódicos, redução progressiva das contratações temporárias, cumprimento do piso salarial, revisão dos planos de cargos e carreiras e avanço na equiparação salarial com outras profissões de escolaridade equivalente.

Também inclui tempo para planejamento e atividades extraclasse, incentivo à dedicação a uma única escola, incentivos para atuação em territórios vulneráveis ou de difícil acesso e bolsas para especialização, mestrado e doutorado, com reconhecimento da formação continuada para progressão na carreira.

Candidato ao governo de Pernambuco, Ivan Moraes (PSOL) no debate do Sistema Jornal do Commercio - JAILTON JR./JC IMAGEM

João Campos (PSB)

O ex-prefeito do Recife e candidato a governador, João Campos (PSB), propôs dar continuidade à iniciativa da atual gestão estadual, com a implementação de novas creches e o fortalecimento da parceria com os municípios, não apenas para assegurar a construção das unidades, mas também a manutenção, o apoio técnico e a formação das equipes.

No Ensino Fundamental, a intenção é fortalecer a política estadual de alfabetização na idade certa, em regime de colaboração com os municípios, garantindo apoio técnico, pedagógico e financeiro às redes municipais. Também está prevista a ampliação do tempo integral nos Anos Finais (6º ao 9º ano).

Para o Ensino Médio, o plano prevê a expansão do tempo integral, com modernização curricular e integração crescente com a formação técnica. A climatização das escolas é apontada como uma condição para manter os jovens nas unidades de ensino, especialmente no interior do estado.

No Ensino Técnico, o candidato do PSB defende a modernização das ETEs e a expansão da oferta de vagas em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. Também está prevista a ampliação do Programa Embarque Digital, com a implantação de polos regionais de formação tecnológica, ensino superior, residência profissional e inovação no interior do estado. A meta é ofertar 10 mil vagas em quatro anos. O plano inclui ainda a interiorização do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

Para a EJA, a ideia é dar continuidade e ampliar o programa, com integração à qualificação profissional e oferta no período noturno para quem trabalha durante o dia.

Entre as medidas de assistência estudantil, está o Passe Livre Estudantil, com transporte público gratuito para todos os estudantes da rede estadual. Também está previsto um auxílio-permanência para estudantes de graduação da UPE, com foco na retenção de alunos em situação de vulnerabilidade.

Sobre os profissionais da educação, o programa de governo propõe criar centros de formação, garantindo processos contínuos de desenvolvimento nas respectivas carreiras e priorizando a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem dos estudantes. O plano também inclui o fortalecimento da gestão democrática das unidades de ensino da rede estadual, com compromisso com a aprendizagem e a participação.

A agenda também inclui ainda a promoção de uma educação antirracista e conectada à diversidade dos territórios, com garantia de acessibilidade pedagógica, atendimento educacional especializado e respeito às especificidades da educação do campo, da educação escolar indígena e da educação escolar quilombola.

Candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB) no debate do Sistema Jornal do Commercio - JAILTON JR./JC IMAGEM

Raquel Lyra (PSD)

Candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD) apresenta em boa parte de suas propostas, ações de continuidade presentes no programa Juntos pela Educação.

Na Educação Infantil, uma das metas é concluir a construção de 250 novas creches, com a previsão de criação de 60 mil novas vagas no quadriênio 2027–2030.

A candidata também propõe apoiar os municípios na implementação e na gestão do primeiro ano de funcionamento de cada nova unidade buscando assegurar as condições para a obtenção de financiamento do governo federal por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Para o Ensino Fundamental, a proposta é fortalecer o Programa Criança Alfabetizada e alcançar a meta de 100% dos estudantes lendo e escrevendo na idade certa, além de assegurar aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e Matemática.

No Ensino Médio, entre as propostas estão a expansão e consolidação da Educação Integral em Tempo Integral, a requalificação da infraestrutura da rede e ações para reforçar a permanência dos estudantes e reduzir o abandono escolar, especialmente entre jovens de 15 a 17 anos.

O programa também prevê o fortalecimento do TrilhaTec, com ampliação da oferta anual de vagas em cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional de curta duração para estudantes do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos. A proposta é garantir a presença do programa de forma descentralizada nos municípios pernambucanos.

Para a EJA, a proposta é integrar a modalidade à qualificação profissional como estratégia de permanência e inserção produtiva, com foco em saídas certificadas e alinhadas às demandas do mercado de trabalho.

Outras medidas apresentadas estão relacionadas à alimentação escolarizada, com produção realizada nas próprias escolas; ao fardamento produzido no Polo de Confecções do Agreste; e à continuidade do auxílio financeiro conhecido como Pix Tênis, destinado exclusivamente à aquisição de calçados escolares.

No que diz respeito a equidade, a candidata afirma que vai aplicar as bases do Estatuto da Igualdade Racial na rotina de ensino e expandir os programas de Letramento em Equidade de Gênero e Raça para professores. Além de aprofundar as ações territoriais alinhadas à Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ), direcionando esforços de gestão para corrigir as distorções e reduzir as lacunas de aprendizagem entre estudantes brancos e estudantes pretos, pardos e indígenas.

Na área de valorização dos profissionais da Educação, Raquel Lyra propõe dar continuidade aos processos de desenvolvimento, valorização e instrumentalização dos profissionais, com avanço na entrega de notebooks e Kits Professor.

A proposta também prevê a consolidação do Projeto Estadual de Residência Docente, promovendo a intercâmbio de inovação e pesquisa pedagógica através de bolsas de mentoria entre académicos de licenciatura da UPE a professores da rede.

Os processos estaduais de seleçã e ingresso de professores deverá passar por uma modernização, incorporando referenciais e métricas da Prova Nacional Docente (PND) — exame anual realizado pelo Ministério da Educação (MEC), cujo os resultados dos processos seletivos podem ser utilizados para ingresso nas redes públicas de ensino.

Candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) no debate do Sistema Jornal do Commercio - JAILTON JR./JC IMAGEM



