JC Educação: Projeto ALFA-EJA Brasil lança centro digital de referência sobre memória da EJA
Confira também: Aluno do SENAI-PE conquista Medalha de Excelência na WorldSkills; Cinco estudantes de escola de Olinda avançam para seletiva da OBA
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O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.
Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.
Memória da EJA ganha centro digital
O Projeto ALFA-EJA Brasil lançou oficialmente o CREJA (Centro de Referência da Educação de Jovens e Adultos), espaço online público e gratuito voltado à preservação e à divulgação da memória da EJA e da Educação Popular no Brasil.
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Inspirado no legado do educador Paulo Freire, o portal reúne três comunidades — CREJA Paulo Freire, CREJA Instituto Paulo Freire e CREJA ALFA-EJA Brasil — com documentos, imagens, pesquisas, relatos e experiências de pessoas e coletivos ligados à modalidade. O acesso é feito pelo endereço https://creja.paulofreire.org/creja-home.
Construído de forma colaborativa, com contribuições do público, o acervo busca fortalecer uma educação democrática, emancipadora e popular. A iniciativa também pretende valorizar experiências, pesquisas e práticas de educadores e educandos e ampliar o acesso ao conhecimento como instrumento de transformação social. Cada comunidade está organizada em três coleções: Pesquisas e Memórias, Práticas Alfabetizadoras e Vozes da EJA.
Aluno do SENAI-PE conquista Medalha de Excelência na WorldSkills, em Xangai
O aluno do SENAI Pernambuco Luiz Fernando Barbosa dos Santos conquistou a Medalha de Excelência na modalidade Infraestrutura de Redes (#02) da WorldSkills, considerada uma das principais competições de educação profissional do mundo. O resultado foi divulgado neste domingo (27), em Xangai, na China.
O pernambucano integrou a delegação brasileira ao lado de Caio Azevedo, que competiu na modalidade Sistemas Aéreos Não Tripulados (#64). Os dois retornam ao Recife nesta terça-feira (29), às 15h30.
Na competição, Luiz Fernando foi desafiado a projetar, configurar e proteger infraestruturas de redes utilizadas para manter empresas e sistemas conectados, com foco em conexões rápidas, seguras e estáveis. “Foram meses de muito trabalho e tive um ótimo suporte no SENAI. Uma experiência que vou levar para toda vida, tanto profissional quanto pessoal”, afirmou.
A participação em Xangai foi precedida por outros resultados. Luiz Fernando conquistou a medalha de ouro na etapa nacional da WorldSkills, em outubro de 2025, e voltou ao primeiro lugar do pódio na WorldSkills Americas, em novembro. Já Caio Azevedo disputou uma modalidade estreante na competição, que envolve montagem, manutenção, configuração, diagnóstico de falhas e pilotagem ou programação de sistemas autônomos de drones.
A delegação brasileira terminou a competição em segundo lugar, com duas medalhas de prata, seis de bronze e 29 Medalhas de Excelência. O resultado de Luiz Fernando fez parte desse desempenho. Em agosto, Pernambuco também havia conquistado o terceiro lugar na WorldSkills UAS Friendly Competition 2026, realizada em Hangzhou, na China.
Cinco estudantes de escola de Olinda avançam para seletiva internacional da OBA
Cinco estudantes do Colégio Imaculado Coração de Maria, em Olinda, avançaram para a seletiva internacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). O resultado da etapa online foi divulgado em 21 de setembro. Agora, eles seguem para a próxima fase da competição, também realizada virtualmente, cujo resultado será divulgado no dia 27 de novembro.
Segundo o Colégio Imaculado Coração de Maria, a classificação é resultado da preparação olímpica desenvolvida pela instituição, com acompanhamento do Suporte Olímpico, das coordenações pedagógicas, professores e monitores. O trabalho inclui preparação para as competições e atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades como raciocínio lógico, autonomia, disciplina e persistência.