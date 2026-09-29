JC Educação: Projeto ALFA-EJA Brasil lança centro digital de referência sobre memória da EJA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira também: Aluno do SENAI-PE conquista Medalha de Excelência na WorldSkills; Cinco estudantes de escola de Olinda avançam para seletiva da OBA

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O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

Memória da EJA ganha centro digital

O Projeto ALFA-EJA Brasil lançou oficialmente o CREJA (Centro de Referência da Educação de Jovens e Adultos), espaço online público e gratuito voltado à preservação e à divulgação da memória da EJA e da Educação Popular no Brasil.

Inspirado no legado do educador Paulo Freire, o portal reúne três comunidades — CREJA Paulo Freire, CREJA Instituto Paulo Freire e CREJA ALFA-EJA Brasil — com documentos, imagens, pesquisas, relatos e experiências de pessoas e coletivos ligados à modalidade. O acesso é feito pelo endereço https://creja.paulofreire.org/creja-home.

Construído de forma colaborativa, com contribuições do público, o acervo busca fortalecer uma educação democrática, emancipadora e popular. A iniciativa também pretende valorizar experiências, pesquisas e práticas de educadores e educandos e ampliar o acesso ao conhecimento como instrumento de transformação social. Cada comunidade está organizada em três coleções: Pesquisas e Memórias, Práticas Alfabetizadoras e Vozes da EJA.

Aluno do SENAI-PE conquista Medalha de Excelência na WorldSkills, em Xangai

O aluno do SENAI Pernambuco Luiz Fernando Barbosa dos Santos conquistou a Medalha de Excelência na modalidade Infraestrutura de Redes (#02) da WorldSkills, considerada uma das principais competições de educação profissional do mundo. O resultado foi divulgado neste domingo (27), em Xangai, na China.

O pernambucano integrou a delegação brasileira ao lado de Caio Azevedo, que competiu na modalidade Sistemas Aéreos Não Tripulados (#64). Os dois retornam ao Recife nesta terça-feira (29), às 15h30.

Na competição, Luiz Fernando foi desafiado a projetar, configurar e proteger infraestruturas de redes utilizadas para manter empresas e sistemas conectados, com foco em conexões rápidas, seguras e estáveis. “Foram meses de muito trabalho e tive um ótimo suporte no SENAI. Uma experiência que vou levar para toda vida, tanto profissional quanto pessoal”, afirmou.

A participação em Xangai foi precedida por outros resultados. Luiz Fernando conquistou a medalha de ouro na etapa nacional da WorldSkills, em outubro de 2025, e voltou ao primeiro lugar do pódio na WorldSkills Americas, em novembro. Já Caio Azevedo disputou uma modalidade estreante na competição, que envolve montagem, manutenção, configuração, diagnóstico de falhas e pilotagem ou programação de sistemas autônomos de drones.

A delegação brasileira terminou a competição em segundo lugar, com duas medalhas de prata, seis de bronze e 29 Medalhas de Excelência. O resultado de Luiz Fernando fez parte desse desempenho. Em agosto, Pernambuco também havia conquistado o terceiro lugar na WorldSkills UAS Friendly Competition 2026, realizada em Hangzhou, na China.

Luiz Fernando Barbosa competiu na categoria Infraestrutura de Redes - CNI





Cinco estudantes de escola de Olinda avançam para seletiva internacional da OBA

Cinco estudantes do Colégio Imaculado Coração de Maria, em Olinda, avançaram para a seletiva internacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). O resultado da etapa online foi divulgado em 21 de setembro. Agora, eles seguem para a próxima fase da competição, também realizada virtualmente, cujo resultado será divulgado no dia 27 de novembro.

Segundo o Colégio Imaculado Coração de Maria, a classificação é resultado da preparação olímpica desenvolvida pela instituição, com acompanhamento do Suporte Olímpico, das coordenações pedagógicas, professores e monitores. O trabalho inclui preparação para as competições e atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades como raciocínio lógico, autonomia, disciplina e persistência.