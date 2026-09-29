Garanhuns terá aulão gratuito e solidário para reta final do Enem 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Os estudantes terão aulas de Português, Redação, Matemática, Física e Química, além de orientações e estratégias relacionadas ao exame

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Com a aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a reta final de preparação ganha um reforço em Garanhuns. A Afya Garanhuns promove, nos dias 3 e 24 de outubro, o Aulão Acelera Enem, iniciativa gratuita e aberta ao público voltada a estudantes que querem revisar conteúdos, esclarecer dúvidas e reforçar a preparação para a prova.

Os encontros, que serão realizados na instituição de ensino localizada na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 6, em Novo Heliópolis, reunirão professores do Cursinho Atuação, Núcleo de Exatas & Isoladas, Mosar Isoladas e Método Klébia Sampaio, parceiros da iniciativa.

Ao longo dos dois dias, os estudantes terão aulas de Português, Redação, Matemática, Física e Química, além de orientações e estratégias relacionadas ao exame. A programação também inclui momentos de integração e tour guiado pela instituição.

Para a diretora da Afya Garanhuns, Adriene Jacinto Pereira, a proposta é oferecer um apoio prático aos estudantes nesta fase decisiva de preparação.

“O Enem é um momento importante para muitos jovens e sabemos que a reta final pode vir acompanhada de ansiedade e dúvidas sobre o que ainda revisar. A proposta do Acelera Enem é oferecer um espaço gratuito de preparação, troca e orientação, aproximando estudantes da região de professores experientes e ajudando-os a organizar melhor essa etapa final de estudos”, afirma.

Vagas disponíveis

O primeiro encontro será realizado no dia 3 de outubro, das 8h às 12h20. A programação começa com o credenciamento, seguido de aulas de Português, Física e Redação. Já no dia 24, o foco será em Matemática, Química, Física e Redação.

Além da revisão de conteúdos, a iniciativa busca ajudar os participantes a identificar pontos que ainda merecem atenção e conhecer diferentes abordagens para a resolução de questões, sem transformar o encontro em uma preparação baseada apenas em memorização.

As vagas são limitadas. Para o primeiro encontro, as inscrições seguem abertas até 2 de outubro. A participação é gratuita, com solicitação de doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a uma ação social da cidade.

Confira a programação completa:

03 de outubro

08h às 08h30 | Credenciamento;

08h30 às 09h30 | Português com Mário Rodrigues, do Cursinho Atuação;

09h30 às 10h30 | Física no ENEM: da estatística à estratégia, com Gercino, do Núcleo de Exatas & Isoladas;

10h30 às 11h | Tour Guiado + Intervalo;

11h às 12h | Redação com Felipe, do Redação com Felps;

12h às 12h20 | Encerramento.

24 de outubro

08h às 08h30 | Credenciamento;

08h30 às 10h30 | Matemática, Química e Física com Prof. Mosar, do Mosar Isoladas;

10h30 às 11h | Tour Guiado + Intervalo;

11h às 12h | Redação com Método Klébia Sampaio;

12h às 12h20 | Encerramento.