Djamila Ribeiro é destaque do 22° Congresso Internacional de Inovação na Educação
Realizado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, evento reúne especialistas nacionais e internacionais em programação presencial e online
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O 22° Congresso Internacional de Inovação na Educação recebe um dos maiores nomes da literatura e do feminismo negro no Brasil, Djamila Ribeiro, para uma reflexão sobre o papel da coletividade na construção do futuro da educação.
Além dela, o evento contará com outros especialistas renomados em uma programação de imersão nas tendências educacionais. Promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, o Congresso acontece de 6 a 8 de outubro, a partir das 9h, no RioMar Eventos, no Recife, e também em formato 100% online. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site oficial: https://www.pe.senac.br/congresso/.
Reconhecido por promover reflexões sobre as transformações da educação e conectar especialistas renomados, profissionais, pesquisadores e estudantes do setor, o Congresso contará com mais de 20 atividades no Auditório Principal, entre palestras, painéis demonstrativos e conversas mediadas. Além disso, diversos espaços interativos oferecerão oficinas sobre temas como cultura maker, robótica, metodologias ativas, Inteligência Artificial, criatividade e educação.
A programação também inclui lançamentos de livros e a entrega do Prêmio Lucilo Ávila, iniciativa que reconhece práticas pedagógicas exitosas desenvolvidas em Pernambuco. O vencedor receberá uma bolsa de pós-graduação lato sensu em um curso de sua escolha na Faculdade Senac PE.
Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, o Congresso reafirma o compromisso da instituição com uma educação conectada às transformações da sociedade.
"Vivemos um tempo de mudanças aceleradas, em que educar exige a capacidade de dialogar com diferentes realidades, valorizar experiências e pensar coletivamente. Há mais de duas décadas, realizamos o Congresso com o propósito de reunir diferentes olhares e estimular o diálogo sobre os rumos da educação. A força que o evento conquistou ao longo dessa trajetória demonstra a relevância desse espaço na construção de ideias e saberes. Somente na última edição, em 2025, reunimos mais de 2.500 participantes e promovemos mais de 220 atividades", destaca.
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Palestrantes e programação
Com temáticas que transitam entre a inovação na Era Digital, empreendedorismo em dados para projetos educacionais e os desafios na educação profissional, o primeiro dia do Congresso (06) provocará reflexões potentes aos participantes das palestras no auditório principal.
A programação reúne nomes como Bráulio Bessa, poeta e escritor cearense; Laurine Ardjelan, diretora da Divisão de Negócios Internacionais da Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH, uma das principais organizações alemãs de educação e desenvolvimento da força de trabalho; e Anne Oertel, pedagoga alemã e coordenadora de projetos no Setor Internacional do bbw.
No segundo dia (07), alguns dos destaques são o painel demonstrativo com o tema "ODS: Como mensurar projetos de impacto?" com Maíra Rodrigues, empreendedora e consultora de economia de impacto do Sebrae; e a palestra "Educação flexível e híbrida: evidências de impacto" com Fernando Trevisani, professor e doutor em Metodologias Ativas e Inteligência Artificial (IA).
Enquanto no terceiro e último dia (08), Pettrus Nascimento, cofundador e CEO da startup pernambucana Prol Educa, ministra palestra sobre "Inovação educacional com responsabilidade ética e social".
Encerrando o evento, Djamila Ribeiro palestrará sobre "Construir futuros educacionais possíveis: educação e responsabilidade coletiva".
Bairros da Educação
Uma das novidades desta edição são os Bairros da Educação, espaços temáticos que proporcionarão experiências integradas sobre tendências e práticas inovadoras na educação básica e profissional. Os bairros estão indicados a partir dos (sub) temas: Tecnologias Educacionais e Inteligências Coletivas; Metodologias, Inclusão e Aprendizagens Ativas; Trabalho e Futuro; Saberes em Movimento; e Territórios, Juventudes e Educação Integrada.
O Congresso também contará com uma área dedicada ao lançamento de livros, ampliando as oportunidades de troca e valorizando a produção intelectual. Haverá ainda o Espaço Acolhe, pensado para proporcionar uma experiência mais inclusiva e humanizada, com ambiente e equipe preparados para promover o bem-estar, a escuta e o acolhimento dos congressistas.
SERVIÇO
22º Congresso Internacional de Inovação na Educação
Data: 6 a 8 de outubro
Local: RioMar Eventos (Piso L1) ou 100% virtual
Inscrições: https://www.pe.senac.br/congresso/
Valor: R$ 189 (programação presencial) | R$ 69 (programação 100% virtual)
Mais informações: (81) 3413.6666