Djamila Ribeiro é destaque do 22° Congresso Internacional de Inovação na Educação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Realizado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, evento reúne especialistas nacionais e internacionais em programação presencial e online

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O 22° Congresso Internacional de Inovação na Educação recebe um dos maiores nomes da literatura e do feminismo negro no Brasil, Djamila Ribeiro, para uma reflexão sobre o papel da coletividade na construção do futuro da educação.

Além dela, o evento contará com outros especialistas renomados em uma programação de imersão nas tendências educacionais. Promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, o Congresso acontece de 6 a 8 de outubro, a partir das 9h, no RioMar Eventos, no Recife, e também em formato 100% online. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site oficial: https://www.pe.senac.br/congresso/.

Reconhecido por promover reflexões sobre as transformações da educação e conectar especialistas renomados, profissionais, pesquisadores e estudantes do setor, o Congresso contará com mais de 20 atividades no Auditório Principal, entre palestras, painéis demonstrativos e conversas mediadas. Além disso, diversos espaços interativos oferecerão oficinas sobre temas como cultura maker, robótica, metodologias ativas, Inteligência Artificial, criatividade e educação.

A programação também inclui lançamentos de livros e a entrega do Prêmio Lucilo Ávila, iniciativa que reconhece práticas pedagógicas exitosas desenvolvidas em Pernambuco. O vencedor receberá uma bolsa de pós-graduação lato sensu em um curso de sua escolha na Faculdade Senac PE.

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, o Congresso reafirma o compromisso da instituição com uma educação conectada às transformações da sociedade.

"Vivemos um tempo de mudanças aceleradas, em que educar exige a capacidade de dialogar com diferentes realidades, valorizar experiências e pensar coletivamente. Há mais de duas décadas, realizamos o Congresso com o propósito de reunir diferentes olhares e estimular o diálogo sobre os rumos da educação. A força que o evento conquistou ao longo dessa trajetória demonstra a relevância desse espaço na construção de ideias e saberes. Somente na última edição, em 2025, reunimos mais de 2.500 participantes e promovemos mais de 220 atividades", destaca.

Palestrantes e programação



Com temáticas que transitam entre a inovação na Era Digital, empreendedorismo em dados para projetos educacionais e os desafios na educação profissional, o primeiro dia do Congresso (06) provocará reflexões potentes aos participantes das palestras no auditório principal.

A programação reúne nomes como Bráulio Bessa, poeta e escritor cearense; Laurine Ardjelan, diretora da Divisão de Negócios Internacionais da Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH, uma das principais organizações alemãs de educação e desenvolvimento da força de trabalho; e Anne Oertel, pedagoga alemã e coordenadora de projetos no Setor Internacional do bbw.

No segundo dia (07), alguns dos destaques são o painel demonstrativo com o tema "ODS: Como mensurar projetos de impacto?" com Maíra Rodrigues, empreendedora e consultora de economia de impacto do Sebrae; e a palestra "Educação flexível e híbrida: evidências de impacto" com Fernando Trevisani, professor e doutor em Metodologias Ativas e Inteligência Artificial (IA).

Enquanto no terceiro e último dia (08), Pettrus Nascimento, cofundador e CEO da startup pernambucana Prol Educa, ministra palestra sobre "Inovação educacional com responsabilidade ética e social".

Encerrando o evento, Djamila Ribeiro palestrará sobre "Construir futuros educacionais possíveis: educação e responsabilidade coletiva".

Bairros da Educação



Uma das novidades desta edição são os Bairros da Educação, espaços temáticos que proporcionarão experiências integradas sobre tendências e práticas inovadoras na educação básica e profissional. Os bairros estão indicados a partir dos (sub) temas: Tecnologias Educacionais e Inteligências Coletivas; Metodologias, Inclusão e Aprendizagens Ativas; Trabalho e Futuro; Saberes em Movimento; e Territórios, Juventudes e Educação Integrada.

O Congresso também contará com uma área dedicada ao lançamento de livros, ampliando as oportunidades de troca e valorizando a produção intelectual. Haverá ainda o Espaço Acolhe, pensado para proporcionar uma experiência mais inclusiva e humanizada, com ambiente e equipe preparados para promover o bem-estar, a escuta e o acolhimento dos congressistas.

SERVIÇO



22º Congresso Internacional de Inovação na Educação

Data: 6 a 8 de outubro

Local: RioMar Eventos (Piso L1) ou 100% virtual

Inscrições: https://www.pe.senac.br/congresso/

Valor: R$ 189 (programação presencial) | R$ 69 (programação 100% virtual)

Mais informações: (81) 3413.6666