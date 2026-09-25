MEC: Programa Desenrola Fies 2026 renegocia R$ 7,39 bilhões em dívidas

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O saldo das dívidas renegociadas contou com uma redução de aproximadamente R$ 5,85 bilhões, caindo para R$ 1,54 bilhão, segundo o MEC

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O Ministério da Educação (MEC) informou que o programa Desenrola Fies 2026 contabilizou 138.664 contratos renegociados em todo o País, envolvendo R$ 7,39 bilhões em dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os dados são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com informações do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e consideram a posição em 17 de setembro.

Os acordos resultaram em R$ 338,6 milhões em pagamentos de entrada. Após a aplicação dos descontos previstos no programa, o saldo das dívidas renegociadas caiu para R$ 1,54 bilhão, uma redução de aproximadamente R$ 5,85 bilhões.

A modalidade com maior número de acordos foi a destinada a contratos com mais de 360 dias de inadimplência e desconto de 77%, com 92.828 renegociações e R$ 5,19 bilhões em dívidas. Após os abatimentos, o saldo ficou em R$ 1,19 bilhão.

Entre os estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), foram registrados 28.209 acordos na modalidade com desconto de 92%. O valor das dívidas renegociadas somou R$ 1,58 bilhão e, após os descontos, o saldo caiu para R$ 126,2 milhões. Já a modalidade com desconto de 99%, destinada a inscritos no CadÚnico com contratos em atraso há mais de cinco anos, teve 7.398 renegociações, envolvendo R$ 394 6 milhões. O saldo foi reduzido para cerca de R$ 3,9 milhões.

A modalidade para contratos com mais de 90 dias de atraso, com parcelamento e sem desconto sobre o principal, contabilizou 4.233 acordos e R$ 175,1 milhões em dívidas renegociadas, com saldo posterior de R$ 171,2 milhões. Outros 5.996 contratos foram renegociados por estudantes adimplentes ou com atraso de até 90 dias, com desconto de 12% para pagamento à vista. Nesse caso, foram envolvidos R$ 52,5 milhões em dívidas, reduzidos para R$ 46,3 milhões.

O período de adesão ao Desenrola Fies 2026 começou em 13 de maio e terminou em 31 de agosto. A renegociação contemplou contratos firmados até 2017 que estavam na fase de amortização em 4 de maio de 2026. Os acordos puderam ser realizados por aplicativos e plataformas digitais ou presencialmente nas agências do Banco do Brasil e da Caixa.