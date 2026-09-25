Leitura e escrita: especialistas discutem como fortalecer o letramento na transição entre Educação Infantil e Ensino Fundamental

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O tema foi discutido durante o 10º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, realizado pela Jeduca nessa quarta-feira (23), em São Paulo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O desenvolvimento da linguagem e da leitura envolve habilidades complexas que exigem atenção ao longo de toda a trajetória escolar, especialmente na transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental.

O tema foi discutido durante o 10º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, realizado pela Jeduca nessa quarta-feira (23), em São Paulo, com a mesa “Leitura e escrita, o elo entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental”, mediada pela titular da coluna Enem e Educação, Mirella Araújo.

As especialistas Paola Uccelli e Catherine Snow, da Harvard Graduate School of Education, falaram sobre como, no processo de letramento, é necessário que os sistemas de ensino possam levar em consideração as diferentes realidades e vivências de cada criança e de que forma isso pode impactar no seu desenvolvimento.

As experiências de fala, escuta, interação e contato com a linguagem desde a primeira infância formam uma base importante para as aprendizagens construídas durante a alfabetização. Mas o processo não termina quando a criança aprende a ler e escrever, e os indicadores educacionais mostram que os desafios se estendem ao longo da escolaridade.

Os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025 mostram que a proficiência média em Língua Portuguesa no 5º ano passou de 213,9 pontos, em 2023, para 219,3 pontos, mantendo os estudantes no nível 4 de proficiência, considerado um patamar básico de leitura e interpretação de textos.

Já no 3º ano do Ensino Médio, os estudantes chegam, em média, ao nível 3 de proficiência no Saeb, indicando que concluem a Educação Básica abaixo do nível de aprendizagem esperado. No Pisa 2025, as dificuldades também permanecem: apenas 49% dos estudantes brasileiros de 15 anos atingiram pelo menos o nível 2 em leitura.

Enem: mudanças na redação e questões mais integradas; veja o que pode mudar a partir de 2028

Analfabetismo entre jovens e adultos com deficiência é 12 vezes maior

10º Congresso da Jeduca reúne jornalistas e especialistas de todo o país para discutir desafios da educação Leia Também

Transição sem rupturas

A professora Catherine Snow destacou em sua fala que o processo de letramento precisa considerar diferentes fatores, entre eles as experiências que as crianças acumulam antes da alfabetização formal.

Segundo a pesquisadora, crianças com maior acesso a livros e atividades de leitura em casa podem chegar à escola com conhecimentos prévios importantes, mas isso não significa que a educação infantil deva antecipar uma instrução formal de alfabetização.

"Eu gostaria de ver a pré-escola cheia de oportunidades para aprender sobre geografia, sobre o mundo, sobre a flora, a fauna, outras pessoas e outros lugares, sobre as estrelas, aviões, trens e todas as coisas pelas quais as crianças têm interesse e que têm tanto potencial para aprender", disse.

Isso significa também levar em consideração que o vocabulário das crianças pode servir como um marcador desse conhecimento, e não o objetivo final do processo. “Se uma criança conhece uma palavra como ‘montanha’, presumidamente ela sabe alguma coisa sobre montanhas. Se conhece a palavra ‘gravidade’, deve saber algo sobre o processo físico. É esse conhecimento que essas jovens crianças precisam incorporar às tarefas de leitura dos anos depois", explicou.

Para Paola Uccelli, é importante garantir uma boa articulação entre a pré-escola e o 1º ano do Ensino Fundamental, considerando os conhecimentos que as crianças já desenvolveram sobre letras, sons e compreensão das palavras. Segundo ela, essa continuidade ajuda a evitar uma ruptura no processo de aprendizagem e permite ampliar, gradualmente, a linguagem e o conhecimento de mundo.

“Você pode ter estratégias para compreender o texto, aprender quais perguntas fazer sobre ele e discuti-lo, mas precisa expandir a linguagem e o conhecimento também. E o prazer da leitura. Também precisamos socializar as crianças no prazer da leitura e, idealmente, ter a pré-escola e o primeiro ano com professores coordenando os temas, as transições e as experiências que as crianças necessitam", destacou.

Nessa transição entre as etapas, por exemplo, Paola Uccelli cita a prática da leitura em voz alta e o diálogo com os alunos sobre essas histórias que estão sendo trabalhadas. “A professora pode ler uma história todos os dias e fazer perguntas para as crianças. Nesse processo, você socializa as crianças não só para ler, mas também para o prazer de lerem juntas e conversarem sobre uma história. Essa é uma atividade que pode continuar no primário, inclusive com textos complexos, nas áreas de conteúdo", explicou o docente.

Professora pesquisadora da Cátedra John H. and Elisabeth A. Hobbs de Cognição e Educação na Harvard Graduate School of Education, Catherine Snow - Guga Scatena/Jeduca

Professor como papel central

Tendo o professor como figura central nesse processo dentro da escola, surge também o desafio de adequar sua formação às mudanças na forma como as crianças se comunicam e aprendem. Quais condições precisam ser oferecidas para que ele possa trabalhar o desenvolvimento da linguagem de forma articulada a toda a trajetória escolar?

Embora tenha se referido ao contexto dos Estados Unidos, Catherine Snow afirmou que a profissão docente perdeu status, apesar da importância dos professores para a sociedade. Para ela, esse cenário também impõe desafios à formação desses profissionais.

“Os professores são aqueles que precisam ter mais habilidade, mais flexibilidade, mais conhecimento”, pontuou. A pesquisadora de Harvard destacou a importância de garantir aos professores recursos que favoreçam o desenvolvimento da linguagem desde a pré-escola, especialmente por meio da leitura em voz alta.

“As atividades de pré-escola precisam estar organizadas de forma que haja muita leitura. Os livros com imagens que lemos para as crianças de 4 e 5 anos oferecem muitas oportunidades: apresentam assuntos que talvez nunca surjam simplesmente em uma conversa, palavras que vocês nunca imaginariam utilizar conversando com uma criança dessa idade e trazem complexidade de conexões e pensamentos", disse.

Paola Uccelli também chamou atenção para as pressões enfrentadas pelos professores em contextos nos quais nem sempre há condições adequadas para o ensino da literatura e da leitura. Para ela, oferecer suporte aos docentes é uma forma de contribuir diretamente para a aprendizagem dos estudantes. Entre as estratégias, citou comunidades de aprendizagem, nas quais os professores podem compartilhar experiências, ideias e dificuldades.

“Sabemos que uma sessão só de desenvolvimento profissional não é suficiente. É preciso acompanhar os professores com feedback e relacionamentos, para que possam entender e refletir sobre a própria sala de aula", declarou.

*A titular da coluna Enem e Educação viajou a convite da Jeduca.