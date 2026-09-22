MEC lança Guia do Enem com vídeos e orientações para estudantes
Nova página reúne tutoriais, notícias, dicas e informações oficiais sobre as etapas do exame
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Ministério da Educação (MEC) lançou, nesta segunda-feira (21), o Guia do Enem, página que reúne informações e conteúdos para orientar participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O espaço está disponível no portal do ministério e reúne materiais que vão desde a solicitação de isenção da taxa de inscrição até a consulta aos resultados e as possibilidades de acesso à educação superior.
A página reúne vídeos, tutoriais, notícias, dicas e respostas para perguntas frequentes sobre o exame. A proposta é centralizar informações oficiais e facilitar o acesso dos estudantes a orientações sobre as diferentes etapas do Enem.
O guia também disponibiliza materiais pedagógicos produzidos pelo MEC, em texto e vídeo, com informações sobre procedimentos e aplicação das provas. Tutoriais e conteúdos sobre o cronograma do exame ajudam os participantes a se organizarem durante a preparação.
Entre os conteúdos disponíveis estão dicas de professores, orientações sobre métodos de estudo e vídeos voltados às principais necessidades dos participantes. A página também conta com espaços como “Enemzeiros”, que apresenta a rotina de estudos de participantes do exame, e “Alunos Nota Mil”, com histórias de estudantes que alcançaram a nota máxima na redação.
O Guia do Enem ainda reúne informações sobre aplicativos gratuitos do MEC, como MEC Enem, MEC Idiomas e MEC Livros, e direciona os participantes para a página oficial do exame no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Enem
Criado em 1998, o Enem tinha inicialmente o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao final da educação básica. Em 2009, o exame passou a ser utilizado também como forma de acesso à educação superior. Desde 2025, o Enem voltou a permitir a certificação de conclusão do ensino médio para participantes maiores de 18 anos.
As notas do exame podem ser utilizadas em programas de acesso à educação superior, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados também são aceitos em processos seletivos próprios de instituições públicas e privadas e por instituições de educação superior portuguesas que mantêm acordo de cooperação com o Inep.
Além do acesso ao ensino superior, os resultados do Enem são utilizados na produção de estudos e indicadores educacionais.
Podem participar do exame pessoas que já concluíram ou estão concluindo o ensino médio. Estudantes que ainda não terminaram essa etapa também podem fazer a prova como “treineiros”. Nesse caso, os resultados são destinados exclusivamente à autoavaliação dos conhecimentos.