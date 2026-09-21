JC Educação: Experiência sensorial aproxima cinema, acessibilidade e arte no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira também: especialista alerta para os impactos da superproteção na autonomia infantil; e IA ganha espaço na formação acadêmica em saúde

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Experiência sensorial aproxima cinema, acessibilidade e arte no Recife

Estudantes com deficiência participam, nos dias 22 e 23 de setembro, de uma experiência sensorial que aproxima cinema, acessibilidade, argila e arte no Recife. A atividade integra a programação da 20ª Primavera dos Museus, que neste ano tem como tema “Museus para Todas as Pessoas”, e faz parte da segunda edição do Plano Conjunto – Laboratório de Cinema, Educação e Acessibilidade.

A programação começa na terça-feira (22), às 14h, no Cinema da Fundação/Museu com a exibição de curtas-metragens acessíveis e uma vivência com argila. No dia seguinte, os estudantes seguem para a Oficina Francisco Brennand, onde participam de uma visita sensorial ao museu-ateliê.

O grupo é formado por estudantes da Escola Municipal Rozemar de Macedo Lima, no Morro da Conceição. A proposta é aproximar crianças e jovens surdos e com deficiência visual de diferentes formas de experimentar o audiovisual e a arte.

Após a sessão de cinema, recursos como audiodescrição e Libras dão lugar a uma experiência tátil e criativa, em que os estudantes podem tocar, manipular e criar formas com argila a partir de elementos das narrativas. “Com a atividade, queremos experimentar o que acontece quando deixamos de pensar a acessibilidade apenas como tradução e passamos a pensá-la também como experiência”, explica Túlio Rodrigues, produtor cultural e idealizador do Plano Conjunto.

Na quarta-feira (23), a experiência continua na Oficina Francisco Brennand, com o contato com o espaço e os processos de transformação da argila em cerâmica. A atividade busca estabelecer relações entre cinema, tato, arte e diferentes formas de perceber o mundo.

Especialista alerta para excesso de proteção e impactos na autonomia infantil

Na tentativa de proteger os filhos de frustrações, pais podem acabar assumindo tarefas que as próprias crianças já têm condições de realizar, como organizar a mochila, resolver pequenos conflitos, fazer trabalhos escolares ou tomar decisões adequadas à idade.

Para educadores, permitir que crianças enfrentem desafios compatíveis com seu desenvolvimento é parte importante da construção da autonomia. “Quando o adulto resolve tudo pela criança, transmite a mensagem de que ela não é capaz. Nosso papel é orientar, apoiar e encorajar, sem retirar dela a oportunidade de pensar, experimentar e aprender com os próprios erros”, afirmou o pedagogo e diretor do Ecoville Jaboatão e do Colégio CIB Piedade, Arthur Wilson.

Para Wilson, escola e família devem atuar em parceria no desenvolvimento de habilidades que vão além do conteúdo pedagógico. “Formar um bom aluno também significa formar uma pessoa capaz de tomar decisões, trabalhar em equipe, lidar com frustrações e encontrar soluções para os problemas. Essas habilidades serão essenciais ao longo de toda a vida”, afirmou.

Educadores defendem que pais e escolas confiem na capacidade das crianças de aprender e superar desafios - Freepik

IA ganha espaço no meio acadêmico, mas uso exige senso crítico e supervisão humana

A Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) lançou neste ano, um curso de Letramento Digital e Inteligência Artificial em Saúde para estudantes. A iniciativa visa acompanhar o avanço da IA na formação acadêmica, com ferramentas que podem apoiar o planejamento dos estudos, a busca por artigos, a elaboração de resumos e a criação de questões.

Para Gilliatt Falbo, coordenador acadêmico da FPS, o uso da tecnologia deve ser acompanhado de senso crítico e não substituir o raciocínio do estudante. “O maior benefício da IA acontece quando ela estimula o estudante a pensar mais, e não quando pensa por ele”, afirmou.

“A inteligência artificial pode apoiar a análise de exames e chamar a atenção para determinados achados, mas o olho humano continua sendo fundamental. O médico precisa olhar o exame, relacionar aquela imagem com a história clínica do paciente e tomar uma decisão responsável. A IA pode ajudar, mas a responsabilidade continua sendo humana”, destacou Falbo.

O uso acadêmico da tecnologia também exige atenção a respostas incorretas ou imprecisas produzidas pelos sistemas, o que torna a conferência de fontes e a análise crítica fundamentais. "Não devemos ter uma relação de medo com a inteligência artificial, mas também não podemos ter uma relação de dependência. O caminho é aprender a utilizá-la de forma crítica, ética e responsável”, disse o coordenador.

