Estudante de Cupira conquista 1º lugar no Concurso Ler Bem 2026
Na etapa decisiva, os participantes foram avaliados a partir da leitura e interpretação da obra A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Um aluno de 9 anos do município de Cupira, no Agreste do Estado, foi o vencedor do Concurso Ler Bem 2026. Luiz Felipe Ribeiro Barros, da Escola Municipal João Ayres Pequeno Nogueira, conquistou o primeiro lugar na final da 16ª edição da iniciativa, realizada nesta quinta-feira (17), no auditório do SINDSPREV, no Recife.
Promovido pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA), o concurso incentiva a leitura entre estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino. A edição deste ano envolveu 185 mil estudantes de 5.100 escolas de todos os municípios pernambucanos e de Fernando de Noronha.
Ághata Maria Gonçalves de Oliveira, da Escola Municipal Professora Helena Lopes de Souza, de Granito, ficou em segundo lugar. Samuel Rithelly Lima da Silva, da Escola Municipal 5 de Julho, de Moreno, conquistou a terceira colocação.
A final reuniu 15 estudantes, selecionados entre 41 finalistas de todo o estado. Na etapa decisiva, os participantes foram avaliados a partir da leitura e interpretação da obra A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson.
“Estou me sentindo muito feliz e grato a Deus por ter deixado eu participar do concurso. É muito bom ganhar não só pelo conteúdo do prêmio, mas também porque fico consciente que treinei e me dediquei muito para conseguir isso”, disse Luiz Felipe.
A professora Sivone Soares, responsável pela preparação do estudante, conta que ele sonhava em participar da competição. “Uns dois anos atrás ele viu coleguinhas participando do concurso e disse que um dia ia participar e ganhar. Desde então, ele não queria brinquedo de presente, e sim livros. Por isso que hoje ele está realizando um grande sonho”, afirmou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Premiação
Os três primeiros colocados receberam um notebook, um ano de acesso gratuito à plataforma de leitura Árvore e hospedagem para um fim de semana em um resort no litoral pernambucano, com direito à participação da família e do professor responsável. O vencedor também terá a hospedagem estendida ao gestor da escola e ao secretário de Educação de Cupira.
A ASPA também premiou outros 184 estudantes selecionados pelos municípios participantes com um tablet para cada aluno.
Segundo a associação, desde a primeira edição, o Concurso Ler Bem já alcançou mais de 1,2 milhão de estudantes em Pernambuco. “Mais do que uma competição, o projeto é uma oportunidade de despertar nas crianças o prazer pela leitura e contribuir para o desenvolvimento da compreensão, da expressão e do pensamento crítico. O Ler Bem representa o compromisso da ASPA com a educação e a transformação social de Pernambuco”, afirmou o presidente da ASPA, Inácio Miranda.