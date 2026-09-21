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Enem e Educação | Notícia

Estudante de Cupira conquista 1º lugar no Concurso Ler Bem 2026

Na etapa decisiva, os participantes foram avaliados a partir da leitura e interpretação da obra A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson

Por JC Publicado em 21/09/2026 às 10:18
Final do Concurso Ler Bem 2026
Final do Concurso Ler Bem 2026 - Sabrina Ferreira / Épico Agência

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Um aluno de 9 anos do município de Cupira, no Agreste do Estado, foi o vencedor do Concurso Ler Bem 2026. Luiz Felipe Ribeiro Barros, da Escola Municipal João Ayres Pequeno Nogueira, conquistou o primeiro lugar na final da 16ª edição da iniciativa, realizada nesta quinta-feira (17), no auditório do SINDSPREV, no Recife.

Promovido pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA), o concurso incentiva a leitura entre estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino. A edição deste ano envolveu 185 mil estudantes de 5.100 escolas de todos os municípios pernambucanos e de Fernando de Noronha.

Ághata Maria Gonçalves de Oliveira, da Escola Municipal Professora Helena Lopes de Souza, de Granito, ficou em segundo lugar. Samuel Rithelly Lima da Silva, da Escola Municipal 5 de Julho, de Moreno, conquistou a terceira colocação.

A final reuniu 15 estudantes, selecionados entre 41 finalistas de todo o estado. Na etapa decisiva, os participantes foram avaliados a partir da leitura e interpretação da obra A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson.

“Estou me sentindo muito feliz e grato a Deus por ter deixado eu participar do concurso. É muito bom ganhar não só pelo conteúdo do prêmio, mas também porque fico consciente que treinei e me dediquei muito para conseguir isso”, disse Luiz Felipe.

A professora Sivone Soares, responsável pela preparação do estudante, conta que ele sonhava em participar da competição. “Uns dois anos atrás ele viu coleguinhas participando do concurso e disse que um dia ia participar e ganhar. Desde então, ele não queria brinquedo de presente, e sim livros. Por isso que hoje ele está realizando um grande sonho”, afirmou.

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Premiação

 

Os três primeiros colocados receberam um notebook, um ano de acesso gratuito à plataforma de leitura Árvore e hospedagem para um fim de semana em um resort no litoral pernambucano, com direito à participação da família e do professor responsável. O vencedor também terá a hospedagem estendida ao gestor da escola e ao secretário de Educação de Cupira.

A ASPA também premiou outros 184 estudantes selecionados pelos municípios participantes com um tablet para cada aluno.

Segundo a associação, desde a primeira edição, o Concurso Ler Bem já alcançou mais de 1,2 milhão de estudantes em Pernambuco. “Mais do que uma competição, o projeto é uma oportunidade de despertar nas crianças o prazer pela leitura e contribuir para o desenvolvimento da compreensão, da expressão e do pensamento crítico. O Ler Bem representa o compromisso da ASPA com a educação e a transformação social de Pernambuco”, afirmou o presidente da ASPA, Inácio Miranda.

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