10º Congresso da Jeduca reúne jornalistas e especialistas de todo o país para discutir desafios da educação
Entre os temas estão as eleições e a polarização, o orçamento da educação, o ECA Digital, as discussões sobre masculinidade, a alfabetização e IA
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O 10º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação da Jeduca (Associação de Jornalistas de Educação) começa nesta terça-feira (22), em São Paulo, reunindo jornalistas, estudantes, professores e pesquisadores para discutir os principais desafios da educação e da cobertura jornalística na área.
O evento, que segue até quarta-feira (23), será realizado no auditório do Centro Cultural Camargo Guarnieri, no campus da USP, no Butantã.
Nesta edição, o congresso retoma dilemas que permanecem atuais e discute novos desafios para a educação e a cobertura jornalística. Entre os temas estão as eleições e a polarização, o orçamento da educação, o ECA Digital, as discussões sobre masculinidade, a imigração, os impactos da inteligência artificial, a alfabetização e a plataformização da educação.
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No primeiro dia do congresso, as discussões passam pelo papel da educação no debate público e pelos desafios enfrentados pelas escolas.
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A mesa “Eleições 2026: O jornalismo de educação na disputa da pauta do dia” reúne Bernardo Mello Franco (O Globo), Eliane Cantanhêde (Estadão), Iuri Pitta (CNN Brasil) e Mônica Waldvogel (GloboNews), com mediação de Renata Cafardo (Estadão/Jeduca), para discutir o espaço da educação na cobertura eleitoral em um cenário de polarização.
Já a mesa “Masculinidades e gênero: como a formação dos meninos hoje impacta a educação e as escolas” aborda os efeitos das redes sociais e da disseminação de discursos sobre masculinidade na formação de crianças e adolescentes, além do papel da educação e do jornalismo na construção de relações mais igualitárias. Participam Cristina Fibe, Ismael dos Anjos, Isabela Venturoza e Sandro Justo, com mediação de Vitória Régia da Silva (Gênero e Número).
No segundo dia da programação, a mesa “Leitura e escrita, o elo entre a educação infantil e o fundamental” discutirá a importância da linguagem e da compreensão de texto na transição entre as duas etapas de ensino e seus impactos na aprendizagem das crianças. Participam as professoras da Harvard Graduate School of Education Paola Uccelli e Catherine Snow, com mediação de Mirella Araújo, titular da coluna Enem e Educação e diretora da Jeduca.
Entre as questões que serão trazidas para a discussão estão os impactos das novas tecnologias nas experiências de linguagem das crianças e qual a relação que existe hoje no processo entre falar, ouvir, ler e compreender. A mesa também abordará o papel da interação humana, as experiências fundamentais da educação infantil para a transição ao ensino fundamental e os desafios de incorporar novas tecnologias sem perder de vista o desenvolvimento da linguagem e da leitura.
A discussão também tratará da alfabetização como um processo contínuo e sobre como podemos garantir o avanço das habilidades de linguagem ao longo da trajetória escolar. Outro ponto será o impacto das desigualdades nas experiências das crianças e os desafios dos sistemas de ensino para lidar com diferentes níveis de acesso a oportunidades de aprendizagem.
*A titular da coluna Enem e Educação viajou a convite da Jeduca.