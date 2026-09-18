fechar
Enem e Educação | Notícia

Inep disponibiliza cartilha com orientações para a redação do Enem 2026

Documento detalha critérios de avaliação, situações que podem zerar a prova e reúne exemplos de redações; exame será realizado em 8 de novembro

Por Eduardo Scofi Publicado em 18/09/2026 às 11:52
Provas do Enem 2025
Provas do Enem 2025 - Angelo Miguel/MEC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou nesta quinta-feira (17) a “Cartilha do Participante: A Redação do Enem 2026”, com orientações para os estudantes que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova de redação será aplicada em 8 de novembro, primeiro dia do exame, em todo o Brasil.

O documento explica como a redação será avaliada, apresenta as cinco competências e reúne exemplos de textos produzidos no Enem 2025, acompanhados de comentários pedagógicos. A cartilha também traz orientações específicas para participantes com dislexia, Transtorno do Espectro Autista (TEA), surdez ou deficiência auditiva.

Leia Também

Cartilha detalha critérios de avaliação

A redação vale até mil pontos e é avaliada em cinco competências, cada uma com pontuação máxima de 200. Entre os critérios estão o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, a compreensão do tema, a organização dos argumentos, a coesão textual e a elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O material também chama atenção para o chamado “repertório de bolso”, expressão utilizada para referências decoradas e aplicadas de forma genérica, sem relação efetiva com o tema. A recomendação é utilizar repertórios pertinentes, contextualizados e integrados à argumentação.

Entre as situações que podem levar a nota zero estão fuga ao tema, não atendimento ao formato dissertativo-argumentativo, texto em branco ou insuficiente, identificação do participante fora do espaço indicado, uso predominante de língua estrangeira e texto ilegível, entre outros critérios.

Orientações para participantes com atendimento especializado

A cartilha apresenta ainda informações específicas sobre a correção das redações de participantes com atendimento especializado. Há documentos próprios para pessoas com dislexia, surdas ou com deficiência auditiva e com TEA. No caso dos participantes com TEA, o Inep informa que as redações são avaliadas por banca especializada desde 2020.

Além das regras de correção, a publicação traz recomendações para a preparação, como a leitura cuidadosa da proposta e dos textos motivadores, o planejamento dos argumentos e a elaboração de uma proposta de intervenção relacionada ao problema discutido. O documento reúne ainda dez redações do Enem 2025 com comentários sobre os critérios avaliados.

Receba as principais notícias em tempo real no WhatsApp do Jornal do Commercio

Leia também

PND 2026 tem adesão de 2.007 municípios e 23 estados
DOCENTES

PND 2026 tem adesão de 2.007 municípios e 23 estados
PND 2026: participantes farão prova neste domingo em todo o país
Educação

PND 2026: participantes farão prova neste domingo em todo o país

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduardo Scofi

Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

Siga Eduardo Scofi