Inep disponibiliza cartilha com orientações para a redação do Enem 2026
Documento detalha critérios de avaliação, situações que podem zerar a prova e reúne exemplos de redações; exame será realizado em 8 de novembro
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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou nesta quinta-feira (17) a “Cartilha do Participante: A Redação do Enem 2026”, com orientações para os estudantes que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova de redação será aplicada em 8 de novembro, primeiro dia do exame, em todo o Brasil.
O documento explica como a redação será avaliada, apresenta as cinco competências e reúne exemplos de textos produzidos no Enem 2025, acompanhados de comentários pedagógicos. A cartilha também traz orientações específicas para participantes com dislexia, Transtorno do Espectro Autista (TEA), surdez ou deficiência auditiva.
Cartilha detalha critérios de avaliação
A redação vale até mil pontos e é avaliada em cinco competências, cada uma com pontuação máxima de 200. Entre os critérios estão o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, a compreensão do tema, a organização dos argumentos, a coesão textual e a elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.
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O material também chama atenção para o chamado “repertório de bolso”, expressão utilizada para referências decoradas e aplicadas de forma genérica, sem relação efetiva com o tema. A recomendação é utilizar repertórios pertinentes, contextualizados e integrados à argumentação.
Entre as situações que podem levar a nota zero estão fuga ao tema, não atendimento ao formato dissertativo-argumentativo, texto em branco ou insuficiente, identificação do participante fora do espaço indicado, uso predominante de língua estrangeira e texto ilegível, entre outros critérios.
Orientações para participantes com atendimento especializado
A cartilha apresenta ainda informações específicas sobre a correção das redações de participantes com atendimento especializado. Há documentos próprios para pessoas com dislexia, surdas ou com deficiência auditiva e com TEA. No caso dos participantes com TEA, o Inep informa que as redações são avaliadas por banca especializada desde 2020.
Além das regras de correção, a publicação traz recomendações para a preparação, como a leitura cuidadosa da proposta e dos textos motivadores, o planejamento dos argumentos e a elaboração de uma proposta de intervenção relacionada ao problema discutido. O documento reúne ainda dez redações do Enem 2025 com comentários sobre os critérios avaliados.