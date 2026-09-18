Inep disponibiliza cartilha com orientações para a redação do Enem 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Documento detalha critérios de avaliação, situações que podem zerar a prova e reúne exemplos de redações; exame será realizado em 8 de novembro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou nesta quinta-feira (17) a “Cartilha do Participante: A Redação do Enem 2026”, com orientações para os estudantes que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova de redação será aplicada em 8 de novembro, primeiro dia do exame, em todo o Brasil.

O documento explica como a redação será avaliada, apresenta as cinco competências e reúne exemplos de textos produzidos no Enem 2025, acompanhados de comentários pedagógicos. A cartilha também traz orientações específicas para participantes com dislexia, Transtorno do Espectro Autista (TEA), surdez ou deficiência auditiva.

Cartilha detalha critérios de avaliação

A redação vale até mil pontos e é avaliada em cinco competências, cada uma com pontuação máxima de 200. Entre os critérios estão o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, a compreensão do tema, a organização dos argumentos, a coesão textual e a elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

O material também chama atenção para o chamado “repertório de bolso”, expressão utilizada para referências decoradas e aplicadas de forma genérica, sem relação efetiva com o tema. A recomendação é utilizar repertórios pertinentes, contextualizados e integrados à argumentação.

Entre as situações que podem levar a nota zero estão fuga ao tema, não atendimento ao formato dissertativo-argumentativo, texto em branco ou insuficiente, identificação do participante fora do espaço indicado, uso predominante de língua estrangeira e texto ilegível, entre outros critérios.

Orientações para participantes com atendimento especializado

A cartilha apresenta ainda informações específicas sobre a correção das redações de participantes com atendimento especializado. Há documentos próprios para pessoas com dislexia, surdas ou com deficiência auditiva e com TEA. No caso dos participantes com TEA, o Inep informa que as redações são avaliadas por banca especializada desde 2020.

Além das regras de correção, a publicação traz recomendações para a preparação, como a leitura cuidadosa da proposta e dos textos motivadores, o planejamento dos argumentos e a elaboração de uma proposta de intervenção relacionada ao problema discutido. O documento reúne ainda dez redações do Enem 2025 com comentários sobre os critérios avaliados.

Receba as principais notícias em tempo real no WhatsApp do Jornal do Commercio

