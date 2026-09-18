Alunas de Igarassu conquistam segundo lugar em feira científica no Paraguai
O projeto, intitulado "Gestão Sustentável dos Manguezais de Igarassu", tem o objetivo de monitorar a qualidade da água dos manguezais
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
As alunas da rede pública de Igarassu, Maria Giulia Batista Flores e Willyane Jessia Santos Lima, garantiram o prêmio de segundo lugar na Feria Departamental de Ciencia y Tecnología (FEDECYT), em Villeta, no Paraguai. A premiação aconteceu nesta quinta-feira (17).
“Foram muitos momentos de pesquisa, testes, erros e acertos. Saber que todo esse esforço nos trouxe até aqui e que vamos seguir levando o nome da nossa escola, de Igarassu e do Brasil é algo que vamos guardar para sempre”, celebra Willyane.
Com o resultado, as estudantes do 9º ano B do Centro de Educação Integral Fernando Henrique Lucena também conquistaram uma vaga na Feria de Ciências e Tecnologia do Equador, que será realizada em 2027.
O projeto, intitulado “Gestão Sustentável dos Manguezais de Igarassu”, se trata de um protótipo desenvolvido para monitorar parâmetros da qualidade da água, como o pH, gerando informações que ajudam a acompanhar as condições do manguezal.
A ideia da pesquisa surgiu através do desejo de ajudar a acompanhar a saúde desse ecossistema e fazer com que as informações coletadas despertem um olhar diferente das pessoas para o mangue.
“Quando a gente começou, queria fazer algo que tivesse relação com a nossa realidade e que pudesse ajudar de alguma maneira”, conta Giulia.
Projeto é premiado nacionalmente e internacionalmente
O projeto começou a ganhar destaque em uma feira regional, a EXPOCETI, onde as alunas conquistaram o segundo lugar e receberam uma credencial para participar da FEBRATEC, competição de alcance nacional.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na nova etapa, as estudantes ficaram em primeiro lugar e foram selecionadas para representar o Brasil na FEDECYT, no Paraguai. Segundo a monitora Aline Guedes, que acompanhou o desenvolvimento do projeto, o resultado reafirma a importância do incentivo dentro das instituições de ensino.
“Elas olharam para o território onde vivem, identificaram uma questão importante e buscaram uma solução usando ciência e tecnologia. Agora, ver essas meninas representando o Brasil mostra a força que existe dentro da escola pública quando o estudante encontra incentivo e oportunidade”, afirma.
Giulia e Willyane enxergam a conquista como uma oportunidade de mostrar para os jovens que não existe endereço certo para uma boa ideia nascer.
“A gente quer que outros estudantes olhem para a nossa história e pensem: eu também posso. Porque a ciência pode começar com uma pergunta simples, dentro da escola, olhando para aquilo que está ao nosso redor”, ressalta Giulia.