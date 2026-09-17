Estudantes realizam vakinha para apresentar projeto científico na Itália
Alunas do Colégio Militar do Recife foram selecionadas para apresentar uma pesquisa científica na Milset Europe ExpoScience 2026, em outubro
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Três alunas e uma professora orientadora do Colégio Militar do Recife (CMR) foram selecionadas para representar Pernambuco na Milset Europe ExpoScience 2026, evento internacional de inovação e tecnologia que acontece entre os dias 18 e 23 de outubro.
A exposição será realizada no PalaUnical, em Mântua, na Itália, e para levar o projeto até lá a equipe pernambucana precisa de ajuda para custear as passagens aéreas. As alunas buscam patrocinadores para viabilizar a viagem e estão realizando uma vakinha através do Pix: 81 996495477 (Maria Goretti Cabral de Lima Bezerra).
Realizada a cada dois anos, a Milset Europe ExpoScience reúne pesquisadores de 12 a 25 anos que apresentam projetos originais nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (STEAM).
Neste ano, o evento contará com participantes de 30 países e mais de 500 jovens apresentando trabalhos para representantes de empresas, instituições de ensino e comunidade acadêmica. O Brasil tem nove projetos selecionados para participar do evento, todos da região Nordeste.
Projeto foi premiado em feira científica
O projeto, intitulado “CITRULLUSFILM – Conservante natural à base de compostos fenólicos extraído da entrecasca da melancia (Citrullus lanatus)”, propõe a elaboração de um biofilme a partir da casca e da entrecasca da melancia, com o objetivo de retardar o amadurecimento e aumentar a vida útil de frutas.
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A pesquisa foi selecionada após receber o primeiro lugar na área de Ciências Biológicas e o Prêmio de Excelência em Pesquisa da Associação Brasileira de Incentivo à Ciência (ABRIC), durante a Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia (FENECIT).
O projeto continua em processo de aprimoramento através de uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para testar novas matérias-primas e implementar melhorias na pesquisa.