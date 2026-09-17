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Enem e Educação | Notícia

Estudantes realizam vakinha para apresentar projeto científico na Itália

Alunas do Colégio Militar do Recife foram selecionadas para apresentar uma pesquisa científica na Milset Europe ExpoScience 2026, em outubro

Por Anaís Coelho Publicado em 17/09/2026 às 15:47
Estudantes realizam vakinha para apresentar projeto científico na Itália
Estudantes realizam vakinha para apresentar projeto científico na Itália - Divulgação

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Três alunas e uma professora orientadora do Colégio Militar do Recife (CMR) foram selecionadas para representar Pernambuco na Milset Europe ExpoScience 2026, evento internacional de inovação e tecnologia que acontece entre os dias 18 e 23 de outubro.

A exposição será realizada no PalaUnical, em Mântua, na Itália, e para levar o projeto até lá a equipe pernambucana precisa de ajuda para custear as passagens aéreas. As alunas buscam patrocinadores para viabilizar a viagem e estão realizando uma vakinha através do Pix: 81 996495477 (Maria Goretti Cabral de Lima Bezerra).

Realizada a cada dois anos, a Milset Europe ExpoScience reúne pesquisadores de 12 a 25 anos que apresentam projetos originais nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (STEAM).

Neste ano, o evento contará com participantes de 30 países e mais de 500 jovens apresentando trabalhos para representantes de empresas, instituições de ensino e comunidade acadêmica. O Brasil tem nove projetos selecionados para participar do evento, todos da região Nordeste.

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O projeto, intitulado “CITRULLUSFILM – Conservante natural à base de compostos fenólicos extraído da entrecasca da melancia (Citrullus lanatus)”, propõe a elaboração de um biofilme a partir da casca e da entrecasca da melancia, com o objetivo de retardar o amadurecimento e aumentar a vida útil de frutas.

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A pesquisa foi selecionada após receber o primeiro lugar na área de Ciências Biológicas e o Prêmio de Excelência em Pesquisa da Associação Brasileira de Incentivo à Ciência (ABRIC), durante a Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia (FENECIT).

O projeto continua em processo de aprimoramento através de uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para testar novas matérias-primas e implementar melhorias na pesquisa.

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Imagem de Anaís Coelho

Anaís Coelho

acoelho@jc.com.br

Estagiária, estudante de Jornalismo pela faculdade Estácio.

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