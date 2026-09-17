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Estudantes protestam por melhorias na ETE Chico Science, em Olinda

Estudantes relatam, entre outras questões, falta de água, merenda com alimentos vencidos, problemas no ar-condicionado e na infraestrutura da escola

Por Mirella Araújo Publicado em 17/09/2026 às 12:47
Fachada da Escola Técnica Estadual (ETE) Chico Science, em Olinda
Fachada da Escola Técnica Estadual (ETE) Chico Science, em Olinda - Reprodução Google Street View

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Os estudantes da Escola Técnica Estadual (ETE) Chico Science, localizada no bairro de Rio Doce, em Olinda, realizaram um protesto na manhã dessa quarta-feira (16) para reivindicar condições básicas de infraestrutura, oferta de merenda de qualidade, com alimentos dentro do prazo de validade, e melhorias na comunicação com a gestão da unidade.

Entre os relatos estão problemas relacionados à falta de água, à higienização dos banheiros, à iluminação, à manutenção dos aparelhos de ar-condicionado e à rede elétrica. Além disso, os estudantes também denunciaram supostas situações de assédio e comportamentos inadequados envolvendo professores da instituição.

Representantes da União Metropolitana das e dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco (UMES) e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) em Pernambuco estiveram na ETE Chico Science, mas foram impedidos de entrar na escola, sob a alegação de que a entrada só seria permitida após o término das aulas, a partir das 17h.

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Segundo Kleyton Pimentel, diretor executivo de Grêmios da UBES, a gestão teria ordenado o trancamento dos portões com cadeados e acionado a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para impedir a circulação dos manifestantes no local.

“Geralmente, nas grades, eles só passam o ferrolho. Elas não ficam trancadas, justamente para que estudantes ou pais que forem chegando possam entrar para falar com a gestão. Hoje (ontem), no dia do ato que os meninos anunciaram, a escola decidiu colocar cadeado em todas as portas”, explicou Kleyton, em entrevista à coluna Enem e Educação.

Ainda de acordo com o representante da UBES, uma funcionária da escola afirmou que a ordem teria sido dada pelo secretário de Educação, Gilson Machado. “Eles já tinham chamado duas viaturas policiais para a escola. Os policiais conversaram com a gente e pediram para que saíssemos da frente da escola. Não saímos. Disseram que, enfim, não era nada, que o gestor não ia nos receber e que era para a gente sair dali. As viaturas foram embora e a gente achou que elas tinham ido embora, mas elas entraram dentro da escola pelo portão da garagem”, disse Kleyton.

Em nota enviada à coluna Enem e Educação nessa quarta-feira, a Secretaria de Educação do Estado (SEE) negou que tenha havido determinação da pasta para impedir a entrada dos estudantes na unidade. “O horário regular de início das aulas é às 7h30, e os procedimentos adotados pela escola devem estar de acordo com as normas de organização e funcionamento da unidade escolar”, afirmou a pasta.

“A Polícia Militar de Pernambuco não foi acionada para acompanhar o protesto. A Patrulha Escolar responsável pelo atendimento à unidade já se encontrava no local e atuou exclusivamente no momento da entrada de representantes das entidades na escola, com o objetivo de preservar a ordem”, explicou. 

Entenda as denúncias

Após conseguirem entrar na escola, os líderes estudantis tiveram uma reunião, na qual o gestor informou que havia, de fato, um lote de alimentos fora do prazo de validade, mas que já havia sido feito um encaminhamento, junto com a nutricionista da escola, as autoridades responsáveis.

Por nota, a SEE disse que não há falta de merenda na unidade e que o cardápio oferecido aos estudantes segue os padrões estabelecidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), em conformidade com as diretrizes do programa.

Sobre os casos envolvendo os docentes da instituição, a gestão informou que foi feita uma denúncia às autoridades responsáveis e que a escola está aguardando uma devolutiva. Segundo a UBES, uma estudante relatou que um professor teria  feito um comentário relacionado à forma como ela estava vestida, dizendo: “É por isso que vocês sofrem assédio, porque vocês não cooperam”.

Além disso, também será apurado outro episódio no qual um docente teria jogado uma cadeira e quase atingido um aluno. A SEE reforçou que os casos estão sendo apurados individualmente e que todos os envolvidos estão sendo ouvidos para a adoção das medidas cabíveis.

Comissão formada

Como resultado da reunião, foi estabelecida uma comissão fiscalizadora formada por entidades estudantis de Pernambuco para monitorar a situação mensalmente até o final do ano, acompanhar as denúncias e verificar se não ocorrerão represálias contra os estudantes.

“A gente saiu de lá com uma comissão fiscalizadora formada pelas entidades estudantis de Pernambuco, que vai acompanhar a escola uma vez por mês até o final do ano para acompanhar essas denúncias”, afirmou Kleyton.

A Secretaria de Educação também explicou que havia realizado, na última segunda-feira (14), uma reunião, na sede da pasta, na Várzea, com representantes dos estudantes da ETE Chico Science, a equipe gestora, os secretários executivos e a Gerência Regional de Educação (GRE) Metropolitana Norte.

O encontro teve como objetivo tratar das demandas apresentadas pela comunidade escolar. “Na quarta-feira, uma nova mesa de diálogo foi aberta para dar continuidade à escuta das entidades presentes”, informou a pasta.


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