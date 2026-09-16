Sintepe cobra prorrogação de contratos de professores e aciona MPPE e TCE-PE após encerramento de 1,5 mil vínculos temporários

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Segundo a SEE, 1.500 contratos temporários de professores da rede estadual foram encerrados devido ao alcance do limite legal de seis anos

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O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) entrou com uma representação no Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e no Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) em busca de uma solução para o encerramento dos milhares de Contratos por Tempo Determinado (CTDs) na rede estadual de ensino, iniciado em 1º de setembro.

A entidade tem cobrado do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação (SEE-PE), a prorrogação dos contratos até dezembro deste ano, para evitar prejuízos ao andamento do ano letivo.

“O desligamento desses profissionais representa um grave prejuízo para a educação pública, para os estudantes e para toda a comunidade escolar. O Sintepe exige que o Governo de Pernambuco reveja imediatamente essa decisão e garanta a permanência dos profissionais nas escolas”, afirmou a direção do Sintepe.

Segundo a SEE, 1.500 contratos temporários de professores da rede estadual foram encerrados devido ao alcance do limite legal de seis anos. Desse total, 700 profissionais já foram substituídos por meio da última seleção simplificada para contratação de professores, enquanto 800 vagas estão sendo reordenadas para garantir a substituição imediata dos profissionais.

Além das denúncias sobre a falta de professores em sala de aula após o encerramento dos contratos, o Sintepe também confirmou que tem recebido relatos de que psicólogos e professores em readaptação estão sendo alocados em turmas afetadas pela falta de docentes que ainda não foram substituídos.

“Tem chegado ao Sintepe denúncias de que profissionais das GREs e da Secretaria de Educação estão sendo direcionados para exercer, nas escolas, as funções antes ocupadas pelos CTDs. Só não podemos comprovar se todos os profissionais que estão sendo encaminhados são habilitados ou não. Estamos averiguando essa denúncia”, informou a entidade.

“Todas as escolas da rede estadual de Pernambuco tiveram perda de professores, em sua grande maioria, de Língua Portuguesa e Matemática”, destacou a presidente interina do Sintepe, Cintia Sales.

SEE rebate denúncias

Em resposta à coluna Enem e Educação, a SEE informou, por meio de nota enviada nesta terça-feira (15), que, até o momento, não foi formalmente notificada pelo MPPE ou pelo TCE-PE sobre a prorrogação dos contratos temporários dos professores.

“A SEE esclarece ainda que não procede a informação de que psicólogos e professores readaptados estejam sendo direcionados para assumir turmas que estão sem professores em razão do encerramento dos contratos temporários”, afirmou.

“A pasta reitera que a finalização dos contratos temporários de professores ocorre em cumprimento ao prazo limite de seis anos estabelecido pela legislação estadual que regulamenta a contratação temporária (Lei nº 11.547/2011). De acordo com a legislação eleitoral vigente, novas convocações só poderão ser realizadas a partir da posse dos eleitos”, explicou.

Por fim, a Secretaria de Educação disse que já está realizando um reordenamento temporário junto às Gerências Regionais e às Secretarias Executivas de Gestão de Pessoas e de Gestão de Rede para assegurar a continuidade do calendário escolar, sem prejuízo aos estudantes.

Executivo teria que encaminhar Projeto de Lei a Alepe

Na última quinta-feira (10), um grupo de professores que tiveram seus contratos encerrados esteve reunido com o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Álvaro Porto, para tratar da insuficiência de docentes na rede estadual.

Na ocasião, o parlamentar afirmou que a Casa está pronta para aprovar um Projeto de Lei (PL) que assegure a extensão dos contratos antigos ou a redução do intervalo entre eles, permitindo que os professores dispensados assinem um novo contrato temporário e possam trabalhar até o fim do ano. No entanto, a matéria teria de ser encaminhada pelo Executivo estadual.

“Com isso, pode-se impedir que estudantes sejam prejudicados, possibilitando que o ano letivo seja salvo”, disse. “A Assembleia espera que o governo envie o projeto com urgência máxima para que possamos aprovar o texto o quanto antes”, ressaltou.

De acordo representantes do grupo dispensado, a categoria foi pega de surpresa, uma vez que os contratos vigentes, com validade legal de seis anos, só venceriam em 2027. “Há casos de gente que foi dispensada com três ou quatro anos de trabalho”, diz o professor de física e matemática Claudio Alberto Lopes da Cruz.

Governo recorreu contra decisão do TCE-PE sobre nomeação de professores



Vale destacar que, no final de julho, o TCE-PE determinou que a SEE concluísse o cumprimento do Plano de Ação referente ao Edital nº 01/2022, do último concurso realizado em 2022 para professores efetivos da rede estadual.

A decisão prevê a nomeação de 73 docentes remanescentes do total originalmente previsto no plano e de outros 391 para substituir candidatos convocados que apresentaram desistência tácita. Ao todo, são 464 professores que deverão ser nomeados.

Cerca de 1.500 aprovados estão no Cadastro de Reserva e vêm recorrendo à Justiça para reivindicar as nomeações. No entanto, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) entrou com recurso contra a decisão.