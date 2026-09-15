fechar
Enem e Educação | Notícia

Pernambuco avança na gestão da alfabetização, mas busca ativa ainda é desafio

Levantamento do TCE aponta avanço na gestão da alfabetização, mas mostra baixa comprovação de ações para localizar e reinserir alunos fora da escola

Por JC Publicado em 15/09/2026 às 17:54
Alfabetizar na idade certa &eacute; garantir o futuro
Alfabetizar na idade certa é garantir o futuro - GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Pernambuco alcançou nota média de 8,3 no Índice de Compromisso com a Alfabetização (ICA/TCE) em 2025, segundo painel divulgado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE). O resultado supera os registrados nos dois levantamentos anteriores: 5,2 em 2023 e 7,9 em 2024.

O índice acompanha como os municípios estruturam e executam políticas públicas voltadas à alfabetização de crianças na idade certa. A avaliação considera ações, instrumentos e mecanismos de gestão que dão suporte à política.

Dos 184 municípios avaliados em 2025, 98 obtiveram notas entre 7 e 8,99, enquanto 60 alcançaram pontuação entre 9 e 10. Outros 21 ficaram na faixa de 6 a 6,99, e cinco registraram notas entre 4 e 5,99. Nenhum município ficou abaixo de 4.

A distribuição representa avanço em relação a 2023, quando 40 municípios estavam nos dois níveis mais altos do índice. Em 2025, esse número chegou a 158, o equivalente a 86% das redes municipais avaliadas.

O ICA/TCE é dividido em cinco faixas: Nível 5, de 9 a 10; Nível 4, de 7 a 8,99; Nível 3, de 6 a 6,99; Nível 2, de 4 a 5,99; e Nível 1, de 0 a 3,99.

Gestão e aprendizagem são avaliadas separadamente

A partir de 2025, o painel passou a apresentar duas dimensões: Gestão e Resultado. A primeira corresponde à nota do ICA/TCE e avalia sete eixos: Legislação, Colaboração, Formação de Professores, Material Complementar, Avaliação e Monitoramento, Valorização dos Profissionais e Busca Ativa de Alunos.

Avaliação e Monitoramento teve o maior percentual de implementação, com 92%. Formação e Material Complementar registraram 89% cada, seguidos por Valorização dos Profissionais, com 86%; Colaboração, com 79%; e Legislação, com 73%.

Já a Dimensão de Resultado considera indicadores educacionais baseados no Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco (SAEPE). Ela é calculada separadamente e não compõe a nota do ICA/TCE.

Nessa dimensão, a média dos 184 municípios foi de 6,4, em uma escala de zero a dez. Nenhum alcançou o nível considerado consolidado, com notas entre 9 e 10. Outros 37 ficaram entre 8 e 8,99; 116 tiveram pontuação de 5 a 7,99; e 31 ficaram abaixo de 5.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Busca ativa é o principal ponto de atenção

O eixo de Busca Ativa teve apenas 26% das exigências comprovadas pelas redes municipais. O indicador considera a existência de ações para identificar, acompanhar e reinserir crianças que estão fora da escola ou em risco de abandono, e não apenas a formalização de uma política.

O resultado de 2025 não deve ser comparado diretamente com os 82% registrados em 2024, segundo a metodologia do painel. No levantamento anterior, era considerado um único item, relacionado à instituição da política. Em 2025, passaram a ser analisados 17 itens, que abrangem desde a estruturação até a execução e o monitoramento das ações.

Previsão de recursos específicos ainda é limitada

O eixo de Legislação e Alocação de Recursos avançou nos três ciclos avaliados: o percentual de atendimento passou de 33%, em 2023, para 51%, em 2024, e chegou a 73% em 2025.

Todos os 184 municípios tinham Plano Municipal de Educação vigente em 2025. Além disso, 130 municípios - 71% da rede - instituíram uma Política Municipal de Alfabetização.

A previsão de recursos específicos, porém, ainda é um desafio. Em 2025, 91 municípios, ou 49%, incluíram valores para ações de alfabetização na Lei Orçamentária Anual (LOA). Em 2023, eram apenas 2%.

A inclusão de recursos no orçamento pode financiar iniciativas como a impressão de avaliações diagnósticas e a oferta de materiais complementares de alfabetização.

Municípios ampliam cooperação e ações de formação

No eixo de Colaboração, 79% dos municípios comprovaram a implementação das ações previstas. Todos os 184 aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).

O painel também registra crescimento na articulação entre secretarias municipais. Em 2025, 107 municípios, ou 58%, tinham comitê ou grupo de trabalho com participação de outras áreas da prefeitura além da Educação. Em 2024, o percentual era de 31%.

Formação e Material Complementar alcançaram 89% de atendimento. Já o eixo de Valorização dos Profissionais chegou a 86%. A existência de Plano de Cargos e Remuneração passou de 85% dos municípios em 2024 para 98% em 2025.

Monitoramento da aprendizagem alcança todas as redes

A avaliação diagnóstica realizada no início do ano letivo foi registrada em 67% dos municípios. A participação na Avaliação de Fluência Leitora chegou a 96%, enquanto o monitoramento periódico dos níveis de aprendizagem alcançou 100% das redes.

Os dados foram obtidos a partir de documentos oficiais e respostas enviadas pelas gestões municipais em formulários estruturados pelo TCE-PE. Também foram considerados registros de adesão a programas e estratégias, como o Programa Criança Alfabetizada, o CNCA e a Busca Ativa Escolar.

O índice tem como foco crianças de 6 e 7 anos matriculadas no 1º e no 2º anos do ensino fundamental.

“A proposta é que essas informações sirvam não apenas para dar transparência às ações municipais, mas também para orientar decisões, identificar desafios e estimular o aprimoramento contínuo das políticas educacionais”, afirmou Nazli Nejaim, responsável pela supervisão do levantamento.

Leia também

Programa do Recife alia bolsa de estudo e alfabetização para população de rua

Programa do Recife alia bolsa de estudo e alfabetização para população de rua
Da aprovação à prática: municípios de Pernambuco ainda enfrentam gargalos para tirar planos da primeira infância do papel
PLANEJAMENTO

Da aprovação à prática: municípios de Pernambuco ainda enfrentam gargalos para tirar planos da primeira infância do papel

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.