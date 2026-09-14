UFPE garante R$ 19,6 milhões para expansão da infraestrutura científica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com quatro projetos aprovados, a UFPE ficou em primeiro lugar entre as instituições contempladas em volume de recursos para modernizar infraestrutura

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) receberá R$ 19.613.650,82 por meio da Chamada Pública MCTI/Finep/FNDCT – Infraestrutura de Pesquisa – ProInfra 2025 Expansão.

Os recursos serão aplicados na ampliação e modernização de estruturas destinadas à pesquisa em áreas como microscopia eletrônica, fotônica, spintrônica, tecnologias quânticas, saúde e metrologia das radiações ionizantes.

Com quatro projetos aprovados, a UFPE ficou em primeiro lugar entre as instituições contempladas em volume de recursos. O investimento deverá ampliar a capacidade da Universidade para o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas.

“A captação de projetos institucionais Finep de infraestrutura de pesquisa é uma das principais linhas de atuação da Propesqi. O sucesso desta captação, além da qualidade científica dos grupos de pesquisa, também decorre da seleção rigorosa das melhores propostas em edital interno, bem como de um processo de aperfeiçoamento das propostas com base em pareceres ad hoc, organizados pela pró-reitoria”, explicou Pedro Carelli, pró-reitor de Pesquisa e Inovação da UFPE.

“Adicionalmente, a existência da política institucional dos laboratórios multiusuários é um fator fundamental na competitividade das propostas”, completa Pedro, que destaca o sucesso do projeto “Modernização e Avanços da Infraestrutura em Saúde do ParqCAV/UFPE para Pesquisa Integrada em DCNTs”, do Centro Acadêmico de Vitória (CAV) da UFPE.

Confira abaixo os quatro projetos da UFPE contemplados no edital:

Plataforma multiusuário de microscopia eletrônica do iLika-UFPE: R$ 5.428.035,31;

Luz ultrarrápida para estudo de materiais 2D destinados a fotônica, spintrônica e tecnologias quânticas: R$ 5.377.500,24;

Modernização e avanços da infraestrutura em saúde do ParqCAV/UFPE para pesquisa integrada em DCNTs: R$ 4.743.726,30;

Sistema integrado de metrologia das radiações ionizantes: R$ 4.064.388,97.

*Com informações da Superintedência de Comunicação (Supercom) da UFPE