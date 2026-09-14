UFPE garante R$ 19,6 milhões para expansão da infraestrutura científica
Com quatro projetos aprovados, a UFPE ficou em primeiro lugar entre as instituições contempladas em volume de recursos para modernizar infraestrutura
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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) receberá R$ 19.613.650,82 por meio da Chamada Pública MCTI/Finep/FNDCT – Infraestrutura de Pesquisa – ProInfra 2025 Expansão.
Os recursos serão aplicados na ampliação e modernização de estruturas destinadas à pesquisa em áreas como microscopia eletrônica, fotônica, spintrônica, tecnologias quânticas, saúde e metrologia das radiações ionizantes.
Com quatro projetos aprovados, a UFPE ficou em primeiro lugar entre as instituições contempladas em volume de recursos. O investimento deverá ampliar a capacidade da Universidade para o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas.
“A captação de projetos institucionais Finep de infraestrutura de pesquisa é uma das principais linhas de atuação da Propesqi. O sucesso desta captação, além da qualidade científica dos grupos de pesquisa, também decorre da seleção rigorosa das melhores propostas em edital interno, bem como de um processo de aperfeiçoamento das propostas com base em pareceres ad hoc, organizados pela pró-reitoria”, explicou Pedro Carelli, pró-reitor de Pesquisa e Inovação da UFPE.
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“Adicionalmente, a existência da política institucional dos laboratórios multiusuários é um fator fundamental na competitividade das propostas”, completa Pedro, que destaca o sucesso do projeto “Modernização e Avanços da Infraestrutura em Saúde do ParqCAV/UFPE para Pesquisa Integrada em DCNTs”, do Centro Acadêmico de Vitória (CAV) da UFPE.
Confira abaixo os quatro projetos da UFPE contemplados no edital:
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Plataforma multiusuário de microscopia eletrônica do iLika-UFPE: R$ 5.428.035,31;
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Luz ultrarrápida para estudo de materiais 2D destinados a fotônica, spintrônica e tecnologias quânticas: R$ 5.377.500,24;
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Modernização e avanços da infraestrutura em saúde do ParqCAV/UFPE para pesquisa integrada em DCNTs: R$ 4.743.726,30;
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Sistema integrado de metrologia das radiações ionizantes: R$ 4.064.388,97.
*Com informações da Superintedência de Comunicação (Supercom) da UFPE