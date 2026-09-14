JC Educação: Equipes do SESI-PE avançam para etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

Estudantes do SESI vão representar Pernambuco na etapa nacional da OBR

As equipes Kyrios, do SESI Araripina, e Astro Tech, do SESI Paulista, conquistaram o primeiro lugar nas categorias OBR Artística Nível 2 e OBR Resgate Nível 2, respectivamente, no último sábado (12), durante a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).

Realizada pelo SESI, em parceria com o CESAR School, a competição classificou os estudantes para a etapa nacional, que acontece de 23 a 27 de setembro, na Paraíba, reunindo competidores de todo o país.

Os vencedores da etapa nacional terão a oportunidade de representar o Brasil na RoboCup, uma das principais competições internacionais de robótica, que reúne equipes de diferentes países.

A etapa regional contou com a participação de 80 equipes de escolas públicas e privadas, classificadas após um ciclo de seis etapas realizadas ao longo do ano. Ao todo, as competições mobilizaram mais de 1.400 estudantes de todo o estado.

De acordo com Sérgio Falcão, coordenador de tecnologias educacionais do SESI PE, a conquista é resultado de meses de preparação. “Os estudantes se dedicaram, ajustaram os robôs, aprimoraram seus projetos e colheram os frutos desse esforço. Agora é continuar o trabalho, porque temos a etapa nacional pela frente”, pontuou.

UniFBV Wyden realiza programação especial durante a Semana de Sustentabilidade

O Centro Universitário UniFBV Wyden promove, entre os dias 16 e 18 de setembro, uma série de atividades voltadas para a conscientização socioambiental e o debate de pautas de relevante interesse público no campus. Integrando a programação da Semana de Sustentabilidade, as ações buscam aproximar o conhecimento acadêmico dos moradores do entorno e da comunidade externa.

A primeira atividade acontece no dia 16 de setembro, das 19h às 21h, na sala A311. A palestra "Bosco Verticale – Estratégias de sustentabilidade em edifícios e requalificação do entorno", sob a responsabilidade do Prof. Tiago Gouveia Mariano, abordará o diálogo entre a arquitetura sustentável, a gestão de recursos naturais e o impacto social das habitações. Voltado para os cursos de Arquitetura e Engenharia, o encontro é realizado em parceria com os líderes comunitários da região (UNIBV) e visa conscientizar sobre a importância dos espaços urbanos na promoção da sustentabilidade.

Já no dia 18 de setembro, das 9h às 11h, no auditório do IBMEC, a instituição promove a mesa-redonda "Igualdade de Gênero e medidas contra o assédio sexual no ambiente de trabalho", sob mediação de Fabiana Leite. A atividade envolve os cursos de Direito e Psicologia e tem como objetivo orientar tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade do entorno sobre mecanismos de proteção, respeito e igualdade nas relações profissionais.

Ambos os eventos esperam público estimado em cerca de 30 participantes por sessão e reforçam o compromisso da instituição em impactar positivamente o seu entorno territorial com discussões transformadoras. "Pensar a sustentabilidade buscando cada vez mais equilíbrio e envolvimento das pessoas conectadas aos eixos, ambiental, econômico e social é o propósito das discussões durante a semana da sustentabilidade. Arquitetos, engenheiros, advogados e psicólogos farão parte das discussões juntamente com a comunidade acadêmica e a sociedade civil", destacou José Adriano, coordenador de Arquitetura e Engenharias e coordenador da ação no UniFBV.

Centro Universitário UniFBV Wyden - Divulgação

Legado de Anísio Teixeira inspira curso voltado a educadores

O legado de Anísio Teixeira, patrono da escola pública desde 2024, é tema de um novo curso gratuito da Escola Fundação Itaú voltado a educadores. O curso autoformativo é dividido em quatro módulos e possui certificado. A inscrição deve ser realizada pelo site https://www.fundacaoitau.org.br/escola/autoformativos/anisio-teixeira-e-a-educacao-integral.

Pioneiro na defesa da educação integral e da ampliação da jornada escolar, o educador dedicou sua trajetória à construção de uma educação pública de qualidade e acessível a crianças, adolescentes e jovens.

Entre suas principais contribuições está a criação, em 1951, do Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro, na Bahia, conhecido como Escola Parque. O modelo ampliava o tempo de permanência dos estudantes e integrava ao ensino atividades artísticas, culturais e sociais, além de oferecer alimentação, atendimento médico e cuidados de higiene. A proposta antecipa desafios atuais das redes públicas, nas quais 25,8% das matrículas já são em tempo integral, segundo o último Censo Escolar.

Teixeira também foi signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que defendia a universalização da escola pública, laica e gratuita, influenciando outros nomes da educação brasileira, como Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro. O curso integra a programação da Escola Fundação Itaú, que reúne mais de 160 formações gratuitas e certificadas e cerca de 430 mil profissionais inscritos, e se soma à formação sobre o geógrafo Milton Santos.