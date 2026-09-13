Minicurso gratuito de Introdução à História da Arte de Pernambuco será realizado no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Formação terá 30 horas de carga horária, certificado e encontros aos sábados. Inscrições serão abertas no dia 14 de setembro, com vagas limitadas

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A arte pernambucana será tema de um minicurso gratuito realizado durante o mês de outubro no Centro Cultural Benfica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife.

Com uma abordagem introdutória, a formação propõe um mergulho na História da Arte feita no estado e sobre ele, estimulando reflexões, debates e novas perspectivas sobre o assunto.

O curso conta com 30 horas de carga horária e certificado de participação. As aulas serão aos sábados, nos dias 3, 10, 17, 24 e 31 de outubro, das 13h às 16h. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas a partir do dia 14 de setembro por meio do formulário no link https://shre.ink/G8dJ. As vagas são limitadas.

Podem participar estudantes de cursos técnicos, graduação e pós-graduação de instituições públicas de ensino, especialmente das áreas de Artes Visuais, Museologia, História, Arquitetura, Comunicação, Design e campos relacionados.

A formação também é voltada para artistas, curadores, mediadores, professores de arte, trabalhadores da cultura e pessoas do público geral interessadas em História da Arte brasileira e pernambucana.

Ministrado por Emanuelly Velozo, mestre em Artes Visuais, curadora, pesquisadora e produtora, o minicurso tem em sua programação conteúdos introdutórios relacionados à produção artística em Pernambuco.

A iniciativa pretende contribuir para a formação e o aprofundamento de debates sobre artistas, obras, movimentos, contextos e diferentes perspectivas que integram a produção artística pernambucana.

O curso contará com intérpretes de Libras em sala.

Informações adicionais também podem ser obtidas pelo e-mail cursoihape@gmail.com ou pelo perfil no Instagram @cursoihape.

Serviço

Minicurso de Introdução à História da Arte de Pernambuco

Datas: 3, 10, 17, 24 e 31 de outubro

Horário: das 13h às 16h

Carga horária: 30 horas

Local: Centro Cultural Benfica – UFPE, Rua Benfica, 157, Madalena, Recife

Inscrições: https://shre.ink/G8dJ

Gratuito

