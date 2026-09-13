Minicurso gratuito de Introdução à História da Arte de Pernambuco será realizado no Recife
Formação terá 30 horas de carga horária, certificado e encontros aos sábados. Inscrições serão abertas no dia 14 de setembro, com vagas limitadas
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A arte pernambucana será tema de um minicurso gratuito realizado durante o mês de outubro no Centro Cultural Benfica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife.
Com uma abordagem introdutória, a formação propõe um mergulho na História da Arte feita no estado e sobre ele, estimulando reflexões, debates e novas perspectivas sobre o assunto.
O curso conta com 30 horas de carga horária e certificado de participação. As aulas serão aos sábados, nos dias 3, 10, 17, 24 e 31 de outubro, das 13h às 16h. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas a partir do dia 14 de setembro por meio do formulário no link https://shre.ink/G8dJ. As vagas são limitadas.
Podem participar estudantes de cursos técnicos, graduação e pós-graduação de instituições públicas de ensino, especialmente das áreas de Artes Visuais, Museologia, História, Arquitetura, Comunicação, Design e campos relacionados.
A formação também é voltada para artistas, curadores, mediadores, professores de arte, trabalhadores da cultura e pessoas do público geral interessadas em História da Arte brasileira e pernambucana.
Ministrado por Emanuelly Velozo, mestre em Artes Visuais, curadora, pesquisadora e produtora, o minicurso tem em sua programação conteúdos introdutórios relacionados à produção artística em Pernambuco.
A iniciativa pretende contribuir para a formação e o aprofundamento de debates sobre artistas, obras, movimentos, contextos e diferentes perspectivas que integram a produção artística pernambucana.
O curso contará com intérpretes de Libras em sala.
Informações adicionais também podem ser obtidas pelo e-mail cursoihape@gmail.com ou pelo perfil no Instagram @cursoihape.
Serviço
Minicurso de Introdução à História da Arte de Pernambuco
Datas: 3, 10, 17, 24 e 31 de outubro
Horário: das 13h às 16h
Carga horária: 30 horas
Local: Centro Cultural Benfica – UFPE, Rua Benfica, 157, Madalena, Recife
Inscrições: https://shre.ink/G8dJ
Gratuito