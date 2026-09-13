Aulão gratuito do Enem deve reunir até 2 mil estudantes do IFPE, no Recife
Promovido pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com o IFPE, o aulão ocorre a menos de dois meses das provas do Enem 2026
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O estacionamento do Campus Recife do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) será palco, nesta terça-feira (15), de um aulão gratuito de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Das 9h às 13h, professores do instituto vão ministrar aulas de revisão de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
A atividade deve reunir até 2 mil estudantes do IFPE, vindos de diferentes regiões de Pernambuco. O público é formado exclusivamente por alunos da instituição que fizeram inscrição prévia para participar do evento.
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Quatro horas de revisão
Promovido pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com o IFPE, o aulão ocorre a menos de dois meses das provas do Enem, marcadas para os dias 8 e 15 de novembro. As aulas terão cerca de 30 minutos de duração cada e a programação também contará com atrações culturais.
Para os estudantes que participarem, a proposta é concentrar em quatro horas uma revisão dos conteúdos cobrados no exame, além de proporcionar um momento coletivo de preparação.
O aulão de Recife faz parte de uma programação do MEC em diferentes cidades brasileiras. Também estão previstas atividades em João Pessoa (PB), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG) e São Bernardo do Campo (SP).
Além dos aulões presenciais, o ministério também disponibiliza gratuitamente ferramentas de apoio à preparação para o Enem. Entre elas está o MEC Enem, aplicativo que reúne simulados, exercícios, videoaulas e materiais de estudo, além de recursos voltados à preparação para a redação e à organização dos estudos.
Também está disponível a plataforma MEC Idiomas, com cursos gratuitos de inglês e espanhol em diferentes níveis de aprendizagem, e o MEC Livros, que disponibiliza gratuitamente livros digitais para estudantes, professores e demais usuários.
Serviço
O quê: Aulão do Enem 2026 MEC e IFPE
Quando: terça-feira, 15 de setembro de 2026, das 9h às 13h
Onde: estacionamento do Campus Recife do IFPE. Avenida Prof Luiz Freire, 500, Cidade Universitária, Recife, CEP: 50740-545.
Público: estudantes do IFPE de diferentes regiões de Pernambuco, previamente inscritos
Realização: Ministério da Educação (MEC) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE)