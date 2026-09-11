Final do Concurso Ler Bem reúne 41 estudantes de municípios de todas as regiões de Pernambuco

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O concurso mobilizou 185 mil estudantes de 5.100 escolas da rede municipal de ensino de todos os municípios pernambucanos e de Fernando de Noronha

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A 16ª edição do Concurso Ler Bem 2026 entra na reta final na próxima quarta (16) e quinta-feira (17), quando serão definidos os três vencedores da competição.

Quarenta e um estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental, representantes de municípios de todas as regiões de Pernambuco, participam das últimas rodadas do concurso, promovido pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA).A transmissão poderá ser acompanhada pelo canal do Concurso Ler Bem no YouTube.

As atividades acontecem no Centro de Formação e Lazer do SINDSPREV, na Guabiraba, no Recife. Na quarta-feira, os participantes disputam a primeira fase e, ao fim do dia, os 15 estudantes com as maiores notas avançam para a rodada decisiva, realizada no dia seguinte.

Na quinta-feira, a programação está prevista para terminar por volta das 16h, com a divulgação dos três primeiros colocados.

Impactos desta edição

Nesta edição, o Concurso Ler Bem mobilizou 185 mil estudantes de 5.100 escolas da rede municipal de ensino de todos os municípios pernambucanos e de Fernando de Noronha. Desde a criação, em 2011, a iniciativa já alcançou mais de 1,2 milhão de estudantes, segundo a ASPA.

Voltado ao incentivo à leitura entre alunos da rede pública municipal, o concurso envolve, ao longo do ano, estudantes, professores, escolas, gestores municipais e secretarias de Educação. A proposta é estimular o hábito da leitura e desenvolver habilidades como compreensão, vocabulário, expressão e argumentação.

“A leitura é fundamental para a formação de crianças e adolescentes porque amplia o conhecimento, desenvolve o senso crítico e ajuda a compreender melhor o mundo ao nosso redor. O Concurso Ler Bem busca justamente estimular esse hábito desde os primeiros anos da vida escolar, despertando nos estudantes o prazer pela leitura e valorizando o esforço de cada um deles”, afirmou o presidente da ASPA, Inácio Miranda.

Premiação

Os três primeiros colocados receberão um notebook, um ano de acesso gratuito à plataforma de leitura Árvore e hospedagem para um fim de semana em um resort no litoral pernambucano, com direito à participação da família e do professor responsável.

O vencedor do primeiro lugar também terá direito à hospedagem do gestor da escola e do secretário de Educação do município.

Além dos finalistas, 184 estudantes selecionados pelos municípios participantes receberam um tablet como forma de reconhecimento pela participação no concurso.