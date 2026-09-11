Após seis etapas classificatórias, Olimpíada de Robótica chega à fase estadual em Pernambuco
A etapa estadual encerra uma trajetória de 6 meses de competição, que mobilizou cerca de 450 equipes e mais de 1.400 estudantes em Pernambuco
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A etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) acontece neste sábado (12), no SESI Paulista, reunindo 80 equipes que conquistaram os melhores resultados nas fases classificatórias realizadas ao longo de 2026.
Os estudantes disputam uma vaga para representar Pernambuco na etapa nacional da competição. A programação ocorre das 8h às 18h, com cerimônia de abertura marcada para as 9h.
A etapa estadual encerra uma trajetória de seis meses de competição, que mobilizou cerca de 450 equipes e mais de 1.400 estudantes do ensino fundamental, médio e técnico em Pernambuco. Ao longo desse período, foram realizadas seis etapas classificatórias em diferentes momentos e espaços do estado.
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Desafios
Promovida pelo SESI Pernambuco e pela CESAR School, em articulação com a organização nacional da OBR, a competição coloca os estudantes diante de desafios que combinam programação, engenharia, planejamento e trabalho em equipe. Na modalidade prática presencial, eles precisam desenvolver robôs autônomos capazes de atuar em cenários que simulam situações de resgate.
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Na modalidade prática presencial, os estudantes desenvolvem robôs autônomos capazes de atuar em cenários que simulam situações de resgate. Para avançar na competição, as equipes precisam combinar programação, engenharia, planejamento e trabalho colaborativo.
A dinâmica também exige que os participantes testem e aprimorem continuamente seus projetos. Os erros identificados durante os testes servem de base para mudanças na programação e na construção dos robôs, aproximando os estudantes de situações práticas relacionadas à resolução de problemas.
Habilidades
Segundo a diretora de Educação do SESI Pernambuco, Mirella Barreto, a competição permite que os alunos desenvolvam habilidades relacionadas ao pensamento computacional, à cultura maker, à criatividade e à inovação.
“A experiência também fortalece o trabalho em equipe, a autonomia e o protagonismo dos estudantes, que assumem um papel ativo na criação, nos testes e no aprimoramento de seus projetos”, afirma.
Entre as instituições que participaram da mobilização em Pernambuco está a Prefeitura do Recife, que realizou uma das etapas classificatórias, além da rede estadual de ensino.
Para Henrique “Mineiro”, professor da CESAR School e organizador da OBR, a competição também pode aproximar os estudantes de áreas profissionais ligadas à ciência e à tecnologia. “Para muitos estudantes, a OBR representa o primeiro contato concreto com carreiras científico-tecnológicas. É nesse momento que eles começam a entender, na prática, o que significa trabalhar com inovação e engenharia”, explica.
De Pernambuco para o mundo
Depois da etapa estadual, as equipes classificadas seguem para a fase nacional da OBR, marcada para os dias 23 a 27 de novembro, em João Pessoa, na Paraíba.
Na competição, os participantes poderão disputar uma vaga para representar o Brasil na RoboCup, uma das principais competições internacionais de robótica, que reúne equipes de diferentes países.