UFPE restabelece nomeação de professor cotista em concurso após decisão judicial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A medida cumpre uma decisão do TRF-5 que restabeleceu a nomeação de Allison Ruan de Morais Silva para o cargo de professor do Magistério Superior

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Em decisão publicada nesta quarta-feira (9), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) suspendeu os efeitos de duas portarias relacionadas à nomeação de professores que concorreram ao concurso público regido pelo Edital nº 08/2025.

A medida cumpre uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) que restabeleceu a nomeação de Allison Ruan de Morais Silva para o cargo de professor do Magistério Superior.

A decisão foi proferida pelo desembargador federal Frederico Wildson da Silva Dantas, relator do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 0014250-51.2026.4.05.0000, que tramita na 7ª Turma do TRF-5.

A disputa envolve a única vaga para a subárea de Processos Biotecnológicos do concurso da UFPE. Allison foi o primeiro colocado entre os candidatos negros que concorriam à vaga, mas sua nomeação foi questionada na Justiça por uma candidata que havia obtido a primeira colocação na ampla concorrência.

Doutor em Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará (UFC), mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e graduado em Engenharia Química e em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), o professor chegou a ministrar a disciplina de Processos Biotecnológicos no Departamento de Engenharia Química durante seis meses.

Entenda o caso

A Justiça, na primeira instância, havia anulado a nomeação de Allison e determinado a posse da candidata. Ele recorreu ao TRF-5 e pediu a suspensão dos efeitos da decisão.

Ao analisar o caso, o desembargador considerou que o edital estabeleceu que o percentual de 25% de reserva de vagas para pessoas negras deveria ser aplicado sobre o total de vagas do concurso, e não separadamente por especialidade.

O certame previa 52 vagas, sendo 13 reservadas para candidatos negros. Segundo o relator, o edital também estabeleceu uma lista única de reclassificação para a aplicação da política de cotas.

Sancionada em 3 de junho de 2025, a Lei nº 15.142 revogou a Lei nº 12.990/2014 e ampliou de 20% para 30% o percentual de vagas reservadas nos concursos públicos federais. Pela nova regulamentação, estabelecida pelo Decreto nº 12.536/2025, 25% das vagas são reservadas a pessoas pretas e pardas, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

Na decisão, o desembargador citou entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e da própria 7ª Turma do TRF-5 segundo os quais o fracionamento das vagas por especialidade não deve ocorrer quando puder esvaziar a política de ações afirmativas. Ele também destacou que a diferença de notas entre candidatos da ampla concorrência e das vagas reservadas é uma característica do sistema de cotas.

Com esse entendimento, o desembargador concedeu o efeito suspensivo solicitado por Allison e interrompeu, provisoriamente, os efeitos da decisão de primeira instância. Com isso, a nomeação dele para o cargo foi mantida até o julgamento definitivo do recurso pela 7ª Turma do TRF-5.

Aplicação das políticas afirmativas

Em conversa com a coluna Enem e Educação, o professor doutor em Engenharia Química, disse que sua intenção sempre foi voltar a exercer suas atividades com responsabilidade e respeitando o funcionamento regular da instituição.

“Ainda cabe agravo de instrumento contra essa decisão, mas estamos cautelosamente confiantes na sua manutenção. Essa decisão ainda é provisória, e o mérito será analisado no julgamento da apelação. Mas considero importante destacar que o TRF-5 já reconheceu, mais de uma vez, que não há ilegalidade manifesta na forma como a UFPE aplicou a política de cotas no edital”, explicou o docente.

Ainda segundo Allison, após a repercussão do caso em âmbito nacional, muitas pessoas têm procurado o professor para relatar histórias semelhantes. “São muitos casos de pessoas negras e, até mesmo, candidatos PCD aprovados em concursos públicos enfrentando insegurança justamente depois de passarem por todas as etapas previstas no edital. Toda essa repercussão mostra que o debate não é apenas individual, nem restrito a uma disputa entre candidatos”, disse.

Apesar da divisão de opiniões entre os que são favoráveis e contrários às cotas, o professor também tem enfrentado ataques pessoais e episódios de desqualificação étnica. Allison se autodeclara pardo e passou por uma banca de heteroidentificação, onde foi aprovado.

Neste ponto, é importante destacar que, segundo o critério utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população negra é formada por pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. A definição é utilizada em estatísticas oficiais e também está amparada em políticas públicas de promoção da igualdade racial, como as previstas no Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010).

“As cotas existem, são regulamentadas por lei e são constitucionais. O que está em discussão é a forma como as cotas raciais serão efetivamente aplicadas nos concursos docentes, especialmente nas universidades, onde os editais costumam ser fragmentados por áreas e subáreas com poucas vagas”, destacou.

“Se cada subárea de vaga única for tratada como um concurso isolado para impedir a incidência das cotas, existe o risco de a política afirmativa se tornar quase inviável na prática”, criticou o professor.

O espaço segue aberto para a manifestação da defesa da candidata aprovada em ampla concorrência que impetrou a ação na Justiça.