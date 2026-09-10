Feiras de profissões aproximam estudantes de universidades e ajudam na escolha da carreira; veja como participar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Estudantes que ainda têm dúvidas sobre qual carreira seguir terão, nas próximas semanas, oportunidades para conhecer diferentes cursos, universidades e áreas de atuação profissional em eventos realizados no Recife e em Caruaru.

As programações reúnem instituições de ensino, professores, profissionais e universitários para ajudar jovens a tomar decisões mais informadas sobre o futuro acadêmico.

Nesta quinta-feira (17), a Escola Eleva Recife realiza a 2ª Feira de Carreiras e Universidades, com a participação de mais de 80 instituições de ensino do Brasil e do exterior. O evento é gratuito e aberto ao público, mediante inscrição pelo link https://forms.gle/n2PDLb5xdU21D62T9 , e ocorre a partir das 8h, na unidade localizada na Rua Alameda das Hortênsias, nº 279, no bairro da Imbiribeira, no Recife.

A feira reúne instituições dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Espanha, Itália, Austrália e Emirados Árabes, além de universidades brasileiras. Entre as participantes estão Arizona State University, University of Oklahoma, UConn, University of Oregon, Lancaster University, Newcastle University, University of Manchester, University of Alberta, Bocconi, Istituto Marangoni, IE University, Insper, FGV EAESP, ESPM, IBMEC, Unicap, CESAR School, Link School of Business e PUC.

Além de visitar estandes e conversar com representantes das instituições, os estudantes poderão participar de palestras, bate-papos e workshops com profissionais de diferentes áreas. A programação é voltada especialmente aos alunos da 2ª série do Ensino Médio e busca aproximá-los da realidade de diferentes profissões e dos caminhos de formação disponíveis no Brasil e no exterior.

Para o diretor da Escola Eleva Recife, Carlos Toledo, o contato com diferentes possibilidades ajuda os jovens a fazer escolhas com mais informação e repertório.“Uma escolha de carreira não precisa acontecer de forma apressada, nem seguir um único caminho. Quanto mais o estudante conhece, pergunta, conversa e experimenta diferentes possibilidades, mais preparado estará para tomar suas decisões”, afirmou.

Expo UFPE

Em 8 de outubro, será a vez da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realizar a Expo UFPE 2026, feira de profissões destinada a estudantes do Ensino Médio. O evento acontece das 8h às 17h, na Concha Acústica e no Hall do Centro de Convenções da universidade, no Campus Recife.

A programação, gratuita, reúne atividades do Campus Recife e do Centro Acadêmico de Vitória (CAV). Durante a feira, os estudantes poderão visitar estandes dos cursos de graduação, conversar com alunos e professores, conhecer áreas de atuação profissional, tirar dúvidas sobre o mercado de trabalho e participar de atividades culturais.

Também estão previstas salas temáticas sobre assistência estudantil, pesquisa, extensão e outros assuntos relacionados à vida universitária. As visitas de escolas, colégios e cursinhos precisam ser previamente agendadas por meio de inscrição pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaUeMnZDeSUDtFWzhOPzA50dmbBzGTw3mjEiLOO2ePB4ZVCA/viewform

ExpoCAA

Também no dia 17 de setembro, o Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da UFPE, em Caruaru, promove a ExpoCAA, feira de profissões voltada aos estudantes interessados em conhecer as possibilidades de formação universitária.

Para os jovens, o contato direto com estudantes, professores e profissionais pode ajudar a esclarecer dúvidas que nem sempre são respondidas apenas pela pesquisa na internet e ampliar o conhecimento sobre diferentes trajetórias acadêmicas e profissionais.

O evento será realizado das 8h às 12h e das 13h às 17h. As visitas de escolas devem ser previamente inscritas através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkIzCraaTRg38Az0h3LAgq2V4RDiUySVjfsDYOaVA676qIxQ/viewform

Serviço

2ª Feira de Carreiras e Universidades – Escola Eleva Recife



Data: 17 de setembro de 2026

Horário: a partir das 8h

Local: Escola Eleva Recife – Rua Alameda das Hortênsias, 279, Recife

Entrada: gratuita, mediante inscrição

Informações: (81) 3334-5477

ExpoCAA – UFPE



Data: 17 de setembro de 2026

Horários: das 8h às 12h e das 13h às 17h

Local: Centro Acadêmico do Agreste (CAA), Caruaru

Inscrições: destinadas às visitas de escolas

Expo UFPE 2026



Data: 8 de outubro de 2026

Horário: das 8h às 17h

Local: Concha Acústica e Hall do Centro de Convenções da UFPE, Recife

Entrada: gratuita

Inscrições: visitas de escolas, colégios e cursinhos devem ser agendadas previamente.

Feira de Carreiras reúne mais de 80 universidades do Brasil e do exterior, aproximando estudantes de diferentes caminhos profissionais Gratuito e aberto ao pu blico, evento acontece na pro xima quinta-feira (17) na Escola Eleva Recife, reunindo instituiço es de sete paí ses, profissionais de diversas a reas e programaça o de conteu do com diversas possibilidades de formaça o Definir uma carreira e uma das deciso es mais importantes da trajeto ria de um jovem. E uma escolha que envolve na o apenas o estudante, mas tambe m suas famí lias. Para ampliar o acesso a informaça o e apresentar diferentes possibilidades de formaça o e atuaça o profissional, a Escola Eleva Recife realiza na pro xima quinta-feira (17) a 2ª Feira de Carreiras e Universidades, reunindo mais de 80 instituiço es de ensino do Brasil e do exterior. Considerada uma das maiores feiras de carreiras do Nordeste, a iniciativa e gratuita e aberta ao pu blico, mediante inscriça o, e transforma a escola em um espaço de conexa o entre estudantes, universidades e profissionais de diferentes a reas. A proposta e oferecer aos jovens contato direto com cursos, instituiço es, profisso es e experie ncias que possam contribuir para escolhas mais conscientes sobre o futuro. Participam da programaça o instituiço es dos Estados Unidos, Reino Unido, Canada , Espanha, Ita lia, Austra lia e Emirados A rabes, ale m de universidades brasileiras. Entre os nomes confirmados esta o Arizona State University, University of Oklahoma, UConn, University of Oregon, Lancaster University, Newcastle University, University of Manchester, University of Alberta, Bocconi, Istituto Marangoni, IE University, Insper, FGV EAESP, ESPM, IBMEC, UNICAP, CESAR School, Link School of Business e PUC, entre outras. Para o diretor da Escola Eleva Recife, Carlos Toledo, aproximar os estudantes de diferentes possibilidades e fundamental para que a escolha profissional seja construí da com mais informaça o e reperto rio. “Uma escolha de carreira na o precisa acontecer de forma apressada, nem seguir um u nico caminho. Quanto mais o estudante conhece, pergunta, conversa e experimenta diferentes possibilidades, mais preparado estara para tomar suas deciso es. A feira cria justamente esse ambiente de descoberta e dia logo e, por ser gratuita e aberta ao pu blico, permite que esse acesso seja ampliado tambe m para outras famí lias e estudantes da comunidade”, destaca Carlos Toledo. A programaça o da feira vai ale m da tradicional apresentaça o de instituiço es de ensino. Durante o evento, os estudantes podera o conversar diretamente com representantes de universidades, conhecer diferentes perfis de cursos e modelos de formaça o e participar de palestras, bate-papos e workshops com profissionais de diversas a reas. “O principal objetivo e ampliar o horizonte dos nossos alunos. Queremos que eles conheçam diferentes possibilidades de formaça o, carreiras e caminhos acade micos, no Brasil e no exterior. Mais do que apresentar universidades, a feira e um momento para despertar curiosidade, fazer perguntas e ajudar cada estudante a construir, aos poucos, um projeto de futuro que tenha sentido para ele”, explica Damien Marre, Career and College Counselor da Escola Eleva Recife e responsa vel pela organizaça o do evento. Voltada especialmente para estudantes da 2ª se rie do Ensino Me dio, a feira tambe m busca aproximar os jovens da realidade de diferentes profisso es. A partir das conversas com profissionais e representantes das instituiço es, os participantes podera o compreender melhor as possibilidades de atuaça o, os desafios de cada a rea e os diferentes caminhos acade micos existentes. “Existe uma diferença muito grande entre pesquisar uma profissa o ou universidade na internet e conversar diretamente com quem vive aquela realidade. Esse contato permite que o aluno faça suas pro prias perguntas, descubra possibilidades que talvez nunca tivesse considerado e ate desconstrua algumas ideias que tinha sobre determinados cursos ou profisso es”, afirma Damien. Outro destaque da programaça o sera o Pavilha o do Estudante, que começa a s 13h30 com a chamada “Feira Invertida”. Em vez de apenas visitar os estandes das universidades, os alunos do 11º ano assumem o protagonismo e apresentam seus pro prios projetos e iniciativas aos representantes das instituiço es e demais participantes. A atividade reu ne trabalhos desenvolvidos pelos estudantes no IB e no currí culo nacional, criando uma oportunidade para que eles apresentem suas experie ncias, interesses e projetos diretamente a instituiço es de ensino nacionais e internacionais. Das 14h a s 16h, a programaça o segue com bate-papos e workshops com profissionais, representantes de universidades e convidados, distribuí dos em salas tema ticas. “Na o esperamos, necessariamente, que o aluno saia da feira dizendo ‘ja sei exatamente o que vou fazer’. Para no s uma boa feira tambe m e aquela que faz o estudante sair com novas perguntas. Queremos que eles levem mais reperto rio, mais curiosidade e, principalmente, vontade de continuar pesquisando e conversando sobre o futuro”, acrescenta Damien. Ao reunir mais de 80 universidades nacionais e internacionais, profissionais de diferentes a reas e estudantes em um mesmo espaço, a Feira de Carreiras e Universidades da Escola Eleva Recife se apresenta como uma oportunidade para ampliar o dia logo sobre futuro, formaça o e mercado de trabalho, ajudando jovens e famí lias a conhecerem possibilidades antes de tomar deciso es que podem marcar os pro ximos passos de suas trajeto rias. ESCOLA ELEVA RECIFE - Instituiça o brasileira, bilí ngue e em perí odo integral que combina tradiça o e inovaça o ao ensino. Inaugurada em 2022, oferece uma abordagem pedago gica que integra rigor acade mico e desenvolvimento socioemocional. Com um campus de 9,6 mil m², a estrutura inclui espaços como Maker Space, biblioteca, quadra poliesportiva, Media Lab e a reas exclusivas para artes, mu sica e tecnologia. A Eleva atende alunos da Educaça o Infantil ao Ensino Me dio, com trajeto rias de preparaça o dos alunos para ingressarem nas melhores e maiores universidades do Brasil e do mundo por meio do programa International Baccalaureate (IB), que proporciona uma formaça o pre universita ria reconhecida internacionalmente. Ale m disso, a escola promove atividades extracurriculares que va o de esportes a artes, incentivando a criatividade e a cidadania global. 2ª Feira de Carreiras e Universidades – Escola Eleva Recife Data: 17 de setembro de 2026. Horário: a partir das 8h. Local: Escola Eleva Recife | Rua Alameda das Horte ncias, 279, Recife. Informações: (81) 3334-5477. Inscrições gratuitas: https://forms.gle/n2PDLb5xdU21D62T9